Congrès de la Société européenne de cardiologie : le médicament traditionnel chinois Qili Qiangxin réduit considérablement le risque de décès cardiovasculaires et de réhospitalisation en raison d'une insuffisance cardiaque

AMSTERDAM, 31 août 2023 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude indique que l'ajout de capsules du médicament traditionnel chinois Qili Qiangxin (développées et fabriquées par Yiling Pharmaceutical) au traitement standard de l'insuffisance cardiaque peut réduire considérablement les risques de réhospitalisation en raison de l'aggravation de l'insuffisance cardiaque et de décès cardiovasculaire chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique.

On August 26, local time, Prof. Xinli Li delivered an academic presentation during the Hot Line session at the ESC Congress. On August 26, local time, Prof. Carolyn Sp Lam, a Senior Consultant at the National Heart Centre Singapore, delivered a presentation and engaged in a discussion during the Hot Line session at the ESC Congress.

Le 26 août, le professeur Xinli Li, expert en maladies cardiovasculaires, a dévoilé les résultats de l'étude lors du congrès de la Société européenne de cardiologie (ESC). La conférence, un événement universitaire mondiale de premier plan consacré à la médecine cardiovasculaire, s'est tenue à Amsterdam, aux Pays-Bas.

Le professeur Xinli Li a souligné que les résultats de l'essai clinique multicentrique, randomisé, à double insu et contrôlé par placebo, portant sur 3 119 patients souffrant d'insuffisance cardiaque chronique, et mené dans 133 hôpitaux de Chine continentale et de la RAS de Hong Kong sur une période de traitement de 12 à 36 mois, a révélé que les capsules de Qili Qiangxin pourraient réduire de 22 % le risque de l'événement du paramètre composite primaire, à savoir la réhospitalisation en raison de l'aggravation de l'insuffisance cardiaque et le décès cardiovasculaire.

L'étude pertinente a été publiée en 2013 dans la revue internationale de cardiologie, le « Journal of the American College of Cardiology » (JACC). Le JACC a reconnu l'étude comme une des principales réalisations universitaires de l'année : « L'étude a confirmé l'efficacité fiable des capsules de Qili Qiangxin ainsi que les effets synergiques qu'elles présentent lorsqu'elles sont combinées avec des traitements médicaux occidentaux. Ces propriétés ont procuré des avantages considérables aux patients atteints d'insuffisance cardiaque. »

L'étude est reconnue comme étant le premier essai randomisé, à double insu et contrôlé par placebo visant à étudier les résultats tangibles de la médecine traditionnelle chinoise dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique. Pendant le Congrès, la professeure Carolyn Sp Lam, consultante principale au Centre national de cardiologie de Singapour et à la faculté de médecine Yong Loo Lin de la NUS (Université nationale de Singapour), et participante invitée à la discussion, a expliqué que l'étude offre des preuves scientifiques solides démontrant les effets des capsules de Qili Qiangxin, un remède traditionnel largement utilisé par des millions de patients souffrant d'insuffisance cardiaque en Chine. Les données probantes confirment que le médicament peut non seulement réduire considérablement l'incidence d'événements cardiovasculaires chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique, mais aussi diminuer les risques de réhospitalisation en raison de l'aggravation de l'insuffisance cardiaque et de décès cardiovasculaires. De plus, les résultats ont réaffirmé le profil d'innocuité à long terme des capsules. L'étude apporte ainsi de nouvelles preuves cliniques des effets de la médecine traditionnelle chinoise et établit un nouveau point de référence en matière de preuves cliniques dans le domaine de la médecine traditionnelle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2197713/On_August_26_local_time_Prof_Xinli_Li_delivered_academic.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2197714/On_August_26_local_time_Prof_Carolyn_Sp_Lam_a.jpg

SOURCE Yiling Pharmaceutical Co, Ltd.