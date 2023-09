Congres European Society of Cardiology: traditioneel Chinees geneesmiddel Qili Qiangxin vermindert significant het risico op cardiovasculair overlijden en herhospitalisatie als gevolg van hartfalen

AMSTERDAM, 31 aug. 2023 /PRNewswire/ -- De nieuwste studie toont aan dat het toevoegen van TCM Qili Qiangxin capsules (ontwikkeld en geproduceerd door Yiling Pharmaceutical) aan de standaardbehandeling voor hartfalen het risico op herhospitalisatie door verergering van het hartfalen en cardiovasculaire sterfte bij patiënten met chronisch hartfalen aanzienlijk kan verminderen.

On August 26, local time, Prof. Xinli Li delivered an academic presentation during the Hot Line session at the ESC Congress. On August 26, local time, Prof. Carolyn Sp Lam, a Senior Consultant at the National Heart Centre Singapore, delivered a presentation and engaged in a discussion during the Hot Line session at the ESC Congress.

Op 26 augustus onthulde Prof. Xinli Li, een expert op het gebied van hart- en vaatziekten, de studieresultaten tijdens het congres van de European Society of Cardiology (ESC), een toonaangevende wereldwijde academische conferentie op het gebied van cardiovasculaire geneeskunde in Amsterdam, Nederland.

Prof. Xinli Li wees erop dat de resultaten van het gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, klinische multicenter-onderzoek met 3119 patiënten met chronisch hartfalen, uitgevoerd in 133 ziekenhuizen verspreid over het Chinese vasteland en Hongkong SAR, gedurende een behandelingsperiode van 12 tot 36 maanden, aantoonde dat Qili Qiangxin capsules het risico op de primaire samengestelde eindpuntgebeurtenis, waaronder heropname wegens verergering van het hartfalen en cardiovasculaire sterfte, met 22% kon verminderen.

Het betreffende onderzoek verscheen in 2013 in het gerenommeerde internationale cardiovasculaire tijdschrift "Journal of the American College of Cardiology" (JACC). Het werd door JACC erkend als een hoogtepunt van academische verwezenlijkingen voor dat jaar: "Het onderzoek bevestigde de betrouwbare werkzaamheid van Qili Qiangxin capsules en hun synergetische effecten in combinatie met westerse medische behandelingen. Dit heeft patiënten met hartfalen aanzienlijke voordelen opgeleverd."

Dit onderzoek wordt erkend als het eerste gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoek dat zich richt op de tastbare resultaten van het gebruik van traditionele Chinese geneesmiddelen bij de behandeling van chronisch hartfalen. Tijdens het congres benadrukte Prof. Carolyn Sp Lam, Senior Consultant bij het National Heart Centre Singapore en de NUS Yong Loo Lin School of Medicine, en een gastdeelnemer aan de discussie, dat dit onderzoek robuust wetenschappelijk bewijs biedt voor Qili Qiangxin capsules, een traditioneel middel dat op grote schaal wordt gebruikt door miljoenen patiënten met hartfalen in China. Dit levert het bewijs dat het geneesmiddel de incidentie van cardiovasculaire gebeurtenissen bij patiënten met chronisch hartfalen aanzienlijk kan verminderen en de risico's op herhospitalisatie door verergering van het hartfalen en cardiovasculaire sterfte kan verminderen, terwijl het veiligheidsprofiel op lange termijn opnieuw wordt bevestigd. Deze studie verhoogt het klinische bewijsniveau voor traditionele Chinese geneeskunde en legt een nieuwe maatstaf vast voor klinisch bewijs binnen de traditionele geneeskunde.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2197713/On_August_26_local_time_Prof_Xinli_Li_delivered_academic.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2197714/On_August_26_local_time_Prof_Carolyn_Sp_Lam_a.jpg

SOURCE Yiling Pharmaceutical Co, Ltd.