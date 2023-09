Conjuguer des flux de données continus et un suivi solaire optimum grâce à une solution de contrôle à haut niveau d'intégration

Une technologie solaire thermique novatrice basée sur des contrôleurs Logix et le logiciel de visualisation FactoryTalk® View permet d'optimiser la production, la fourniture t et le stockage de la chaleur.

BRUXELLES, 11 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, annonce que ses solutions de contrôle matérielles et logicielles à haut niveau d'intégration sont au cœur du succès remporté par une nouvelle forme d'approvisionnement et de stockage de chaleur sans carbone.

La technologie de capture solaire développée par la société danoise Heliac A/S utilise des réseaux de lentilles de Fresnel orientables pour concentrer la lumière du soleil entrante sur des récepteurs placés derrière chaque panneau. La chaleur produite au niveau de chaque récepteur élève d'environ 1 à 2°C la température de l'eau qui circule dans le système ; une fois la température désirée atteinte, la chaleur est acheminée jusqu'à l'endroit où l'utilisateur final en a besoin.

Un système classique se compose de144 panneaux, chaque ensemble utilisant un système à deux axes commandé par un automate Micro800™ Allen-Bradley® pour suivre le soleil de façon dynamique en vue d'optimiser la capture solaire. Tous les panneaux sont interconnectés via plusieurs kilomètres de conduites d'eau, tandis que les différents automates programmables Micro800 alimentent tous un unique contrôleur d'automatismes programmable (PAC) Allen-Bradley CompactLogixMC, lequel transmet à son tour les données opérationnelles affichées dans le logiciel FactoryTalk View.

« De nombreuses solutions de développement durable innovantes sont disponibles sous différentes formes et dans toutes les tailles, et toutes ne nécessitent pas une solution de contrôle complexe », explique Åsa Arvidsson, vice-présidente des ventes de Rockwell Automation pour la région Nord EMEA. « Dans l'application Heliac, la combinaison de nos contrôleurs d'entrée et milieu de gamme et du logiciel FactoryTalk View forme une architecture idéale pour la collecte de données de contrôle et opérationnelles. Nous nous réjouissons d'apporter notre soutien à mesure que cette nouvelle idée s'imposera. »

« Outre la production décarbonée de chaleur, notre approche de la capture d'énergie solaire va plus loin grâce à l'utilisation d'eau moins polluante, contrairement aux systèmes traditionnels à base d'huile », explique Christian Del Mastro, directeur commercial d'Heliac A/S. « L'expérience acquise par notre ingénieur en chef avec les solutions matérielles de Rockwell Automation a bénéficié de l'assistance apportée par Wexoe, distributeur danois de la Société ce qui nous a permis d'obtenir une solution de contrôle qui répond exactement à nos besoins, tout en sachant qu'un support mondial croissant sera disponible au fur et à mesure que nous élargirons notre base géographique d'utilisateurs. »

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous connectons l'imagination de chacun avec le potentiel de la technologie pour étendre ce qui est humainement possible, rendant le monde plus productif et plus durable. Basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, l'entreprise Rockwell Automation emploie environ 28 000 résolveurs de problèmes dédiés à nos clients dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus sur la manière dont nous connectons les entreprises industrielles, rendez-vous sur le site www.rockwellautomation.com.

À propos d'Heliac A/S

Fondée en 2014, Heliac A/S développe et distribue des solutions thermiques à haut rendement aux industries de transformation du monde entier. Ses technologies éprouvées et brevetées forment une solution solaire à haute température véritablement automatisée et flexible qui réduit considérablement les coûts et l'empreinte carbone du chauffage thermique.

Ses champs solaires nécessitent un espace minimum et sont simples à installer et à démanteler, sans impact sur l'environnement naturel. Sa solution de stockage de la chaleur révolutionnaire RockStore permet d'exploiter pleinement le potentiel de l'énergie solaire thermique pour générer de la chaleur.

