Foire de Hanovre 2024 : Rockwell Automation et Microsoft annoncent de nouvelles intégrations technologiques majeures qui rapprochent les univers industriels physique et numérique

Cette alliance réduira la complexité des usines intelligentes et aidera les entreprises à atteindre leurs objectifs de développement durable et d'excellence opérationnelle.

DUSSELDORF, Allemagne, 22 avril 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la plus grande société au monde dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, annonce sa collaboration avec Microsoft sur trois innovations technologiques importantes qui seront présentées à la Foire de Hanovre, du 22 au 26 avril.

« Le partenariat entre Rockwell et Microsoft s'inscrit dans le cadre d'une vision commune de la création et de la fourniture de solutions de haute performance permettant d'autonomiser l'avenir des opérations industrielles », a déclaré Nicole Denil, global vice-president, Market Access, Rockwell Automation. « Nous simplifions la manière dont les entreprises manufacturières conçoivent, exploitent et entretiennent leurs activités et autonomisent leurs employés. Les visiteurs du stand Rockwell hébergé dans l'espace Microsoft à la Foire de Hanovre découvriront comment Rockwell Automation aide les grandes entreprises industrielles du monde entier à réduire les déchets générés par leurs opérations et à atteindre leurs objectifs de développement durable grâce à des solutions industrielles rationalisées. »

Avec les solutions FactoryTalk « edge » et « cloud » de Rockwell, les entreprises manufacturières réunissent les solutions d'intelligence artificielle, de connexion à l'Internet des objets (IoT) et d'automatisation qui permettent à leurs collaborateurs, à leurs processus et à leur technologie de fonctionner de manière transparente entre les environnements physique et numérique. Grâce à l'approche cloud adaptative de Microsoft Azure, ces entreprises peuvent unifier et rationaliser des équipes, des sites et des systèmes cloisonnés tout en mettant à l'échelle les applications et les informations. Ensemble, Rockwell et Microsoft fourniront des solutions de transformation industrielle de pointe déployées d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur rapidement et à l'échelle, en associant conception assistée par l'IA, données connectées et optimisation de la production agile.

Par ailleurs, le récent partenariat annoncé par NVIDIA, Rockwell et Microsoft permettra de créer, de gérer en temps réel et de simuler des jumeaux numériques accélérés par l'utilisation de la technologie cloud et des outils assistés par l'IA de Microsoft.

Enfin, grâce à l'intégration du système de gestion de la production (MES) Plex de Rockwell Automation aux solutions FactoryTalk® DataMosaix™ et Cloud for Manufacturing de Microsoft, les entreprises manufacturières bénéficient d'outils d'intelligence artificielle (IA) de rupture qui contribuent à augmenter la productivité, la sécurité et la qualité. Ces outils sont conçus pour résoudre les problèmes de qualité en analysant les causes initiales et en prenant des mesures correctives appropriées.

Ces technologies clés, ainsi que d'autres, seront exposées sur le stand Rockwell hébergé dans l'espace Microsoft à la Foire de Hanovre (hall 17, stand G06).

Donner vie à l'usine intelligente

Plusieurs présentations innovantes démontreront comment l'intégration de jumeaux numériques et de l'IA générative réduit les délais de lancement sur le marché à mesure que les entreprises et les systèmes montent en échelle. L'une des présentations expliquera comment connecter les actifs numériques et physiques dans le contexte d'usines intelligentes autonomes en utilisant une conception numérique associant simulation de jumeaux numériques et intelligence artificielle différenciées avec FactoryTalk Design Studio Copilot pour permettre aux utilisateurs de vivre une expérience des opérations industrielles simplifiée.

La simulation d'un processus d'inspection de la qualité inspirée par Nestlé, un client de Rockwell, à l'aide de jumeaux numériques, sera également dévoilée. Cette simulation numérique sera enrichie par l'installation physique d'un système de tri de produits et de manutention autonome de matériaux d'emballage. Le tri sur la chaîne de production sera représenté par le jumeau numérique d'une usine, reproduisant la fabrication d'un produit de Nestlé.

Un robot mobile autonome (AMR) OTTO 100 mis au point par OTTO Motors by Rockwell Automation illustrera le déplacement de matériaux emballés dans une usine en montrant comment l'automatisation de cette opération contribue à l'augmentation des flux de production et à la productivité des employés. La dernière partie du système présentera des tableaux de bord analytiques des activités de production dans Microsoft Azure, mettant en évidence la sortie de données contextualisées en temps réel vers le cloud.

« Les entreprises manufacturières sont en permanence à la recherche de moyens d'accélérer la modernisation, d'optimiser l'efficacité et de réduire les coûts », explique Dominik Wee, corporate vice-president, Manufacturing and Mobility de Microsoft. « En associant les capacités d'IA et la plateforme cloud de confiance de Microsoft aux solutions d'automatisation industrielle de Rockwell, ces entreprises disposeront des outils nécessaires pour atteindre ces objectifs plus rapidement et créer les usines intelligentes du futur. »

Démontrer la puissance de l'approche cloud adaptative d'Azure

Rockwell fait également partie intégrante de l'exposition phare de Microsoft à la Foire de Hanovre, où les visiteurs pourront pénétrer à l'intérieur d'un environnement de conception, d'exploitation et de maintenance des usines du futur. Les entreprises manufacturières y découvriront comment optimiser la production agile, la prise de décision assistée par l'IA et la transformation reproductible à l'échelle en utilisant une approche cloud adaptative pour unifier les personnes, les données et les systèmes. Afin de concrétiser cette vision, Microsoft utilise plusieurs solutions matérielles et logicielles développées par Rockwell Automation, ainsi que des technologies issues de l'écosystème de partenaires Rockwell Automation PartnerNetwork™.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), est un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. En associant l'imagination de chacun au potentiel de la technologie, nous élargissons ce qui est humainement possible et rendons le monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie environ 29 000 personnes chargées de résoudre les problèmes de ses clients dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus sur la façon dont nous donnons vie à l'Entreprise Connectée® dans les entreprises industrielles, rendez-vous sur www.rockwellautomation.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg