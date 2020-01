Contrôle biométrique aux frontières thaïlandaises avec DERMALOG

La Thaïlande est l'une des destinations de voyage les plus populaires au monde. Chaque année, des millions de personnes visitent ce pays d'Asie du Sud-Est. Afin de rendre les frontières thaïlandaises plus sûres et plus efficaces, la société allemande DERMALOG a fourni un nouveau système biométrique au Bureau thaïlandais de l'immigration.

BANGKOK et HAMBOURG, Allemagne, 28 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Ses belles plages, ses temples impressionnants et ses paysages tropicaux font de la Thaïlande un paradis pour les vacances. Chaque année, des millions de personnes se rendent dans ce pays d'Asie du Sud-Est pour y passer des vacances. Les nombreuses entrées et sorties de personnes du monde entier mettent le Bureau thaïlandais de l'immigration (IB) à l'épreuve. C'est pourquoi l'IB a choisi la dernière technologie innovante de DERMALOG. Le passeport, les empreintes digitales et le visage de chaque voyageur sont saisis à l'arrivée et au départ. Le nouveau système de contrôle aux frontières identifie une personne en fonction de ses données biométriques afin de prévenir toute tentative de fraude et de vol d'identité.

La solution de DERMALOG abrite ce que l'on appelle un système d'identification biométrique automatisé (Automated Biometric Identification System, ABIS). Celui-ci met en correspondance non seulement les empreintes digitales, mais aussi le visage et, de manière facultative, l'iris, ce qui fait de l'ABIS de DERMALOG le système le plus précis et fiable qui soit. Ce nouveau système mis en place en Thaïlande prend un dizième de seconde pour identifier une personne à travers l'ensemble de la base de données en utilisant ses empreintes digitales et son visage. À l'heure actuelle, il s'agit des systèmes multi-biométriques les plus rapides au monde pour ce que l'on appelle la correspondance un-à-plusieurs.

Ce nouveau système de contrôle biométrique aux frontières a été installé dans 65 postes frontaliers à travers la Thaïlande, à savoir dans les 16 aéroports internationaux et aux 49 frontières terrestres et ports maritimes. Au total, 1 020 compteurs biométriques pour l'entrée et la sortie sont désormais opérationnels dans tout le pays. Depuis son lancement en mai 2019, la solution DERMALOG a déjà contrôlé environ 49 millions de voyageurs. Parmi eux, le Bureau thaïlandais de l'immigration a identifié plus de 4 300 personnes inscrites sur liste noire et environ 127 000 personnes qui avaient enfreint les réglementations relatives aux visas. En outre, 3 166 personnes ont été arrêtées pour tentative de fraude, grâce au système de contrôle biométrique. « Nous sommes très satisfaits du nouveau système de contrôle biométrique aux frontières fourni par DERMALOG, car il a prodigieusement amélioré le taux d'arrestation de criminels à nos frontières », a déclaré Sompong Chingduang, responsable du Bureau de l'immigration.

Les systèmes biométriques innovants de DERMALOG ont déjà amélioré la sécurité aux frontières dans 16 pays. Au total, plus de 240 agences gouvernementales dans 90 pays utilisent cette toute dernière technologie biométrique allemande.

Une photo est disponible sur AP Images (http://www.apimages.com)

Contact presse :

DERMALOG Identification Systems GmbH

Sven Böckler

Relations avec la presse

Tél. : +49(0)4132270

info@dermalog.com

www.dermalog.com

Liens connexes

https://www.dermalog.com/



SOURCE DERMALOG Identification Systems GmbH