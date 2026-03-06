COSRX et Courrèges se retrouvent dans les coulisses de la Fashion Week de Paris FW26 pour présenter un coffret collaboratif en édition limitée.

PARIS, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le leader mondial de la K-beauty COSRX et la maison parisienne Courrèges se retrouvent pour leur deuxième partenariat officiel de soins de la peau en coulisses lors du défilé prêt-à-porter femmes FW26 de Courrèges pendant la Fashion Week de Paris, poursuivant la collaboration entamée la saison dernière.

Pour commémorer le renouvelement de ce partenariat, les marques ont présenté le « Coffret spécial Backstage du défilé FW de Courrèges », un coffret collaboratif en édition limitée créé pour le défilé prêt-à-porter femmes FW26 de Courrèges. Ce lancement marque également une première historique pour Courrèges - c'est la première fois dans l'histoire de la marque qu'un coffret officiel de collaboration « Backstage » est créé en partenariat avec une marque de produits de beauté.

Le coffret reflète l'approche des soins utilisée en coulisses pour préparer la peau pour le défilé et présente les produits COSRX utilisés en coulisses pendant le défilé FW26 de Courrèges. Il n'est pas distribué publiquement, mais bien présenté à un groupe restreint d'invités VIP et d'influenceurs mondiaux qui assistent au défilé.

La saison FW26 a été définie par le minimalisme futuriste et les silhouettes sculptées de Courrèges. Le maquillage en coulisses a été dirigé par le maquilleur de renommée internationale Thomas de Kluyver, connu pour ses collaborations avec de grandes maisons de luxe telles que Dior, Prada et Gucci. Pour compléter cette vision, les produits inclus dans le coffret « Backstage » ont été incorporés pour aider à créer la peau lumineuse que l'on voit sur les podiums. Au-delà de la simple préparation de la peau, les soins sont devenus un élément créatif essentiel en coulisses, jouant un rôle essentiel dans l'élaboration du look final.

Coffret « Backstage » du défilé FW de Courrèges

Le coffret officiel, utilisé lors du défilé prêt-à-porter femmes FW26 de Courrèges pendant la Fashion Week de Paris, comprend la collection emblématique de soins Peptide de COSRX ainsi que sa ligne Ceramide :

le sérum Skin Booster 6 peptides,

le patch pour les yeux Peptide Collagen Hydrogel,

le masque Peptide Collagen Lifting Glow Hydrogel,

la crème hydratante Ceramide Skin Barrier,

la brume hydratante Ceramide Skin Barrier.

En outre, COSRX a dévoilé la toute nouvelle compresse « One Step Original Peptide Collagen Lifting Glow Pad », qui a été utilisée pour la première fois en Europe dans les coulisses du défilé FW26 de Courrèges pendant la Fashion Week de Paris. Ce lancement accompagne le renouvellement de la gamme de compresses One Step de COSRX.

En poursuivant sa collaboration avec Courrèges dans les coulisses de la Fashion Week de Paris FW26, COSRX renforce sa position à l'intersection de l'innovation de la K-beauty et de la culture des défilés de haute couture, consolidant son rôle en tant que présence déterminante de la K-beauty dans le paysage international des Fashion Weeks.

À propos de COSRX

Fondée en 2013, COSRX est une marque mondiale de soins de la peau connue pour son approche « essentials-only » : des ingrédients hautement efficaces, des formules concentrées et des prix abordables. Bénéficiant de la confiance de millions de personnes dans le monde et de la viralité des réseaux sociaux, COSRX est devenue l'une des marques de K-beauty les plus influentes dans le domaine des soins de la peau et des soins capillaires. COSRX est également présente sur Instagram et TikTok.

