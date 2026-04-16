COSRX se démarque des géants mondiaux et s'empare de la première place dans le classement des crèmes solaires Amazon UK.

PARIS, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- La crème solaire invisible ultra-légère SPF50 PA++++ de COSRX occupe la première de la catégorie Crème solaire sur Amazon UK depuis le 14 avril 2026 et continue de susciter une forte demande et un grand intérêt de la part des consommateurs, renforçant ainsi sa position de marque leader de la K-beauty sur le marché britannique.

Bien plus que de la K-Beauty : COSRX occupe la première place des meilleures ventes sur Amazon UK.

Amazon UK’s No.1 Sunscreen: COSRX Ultra-Light Invisible Sunscreen SPF50 PA++++ (TikTok Content Source: @zee_risuals, @ana_.costea., @lucassia, @heyitsryry_) COSRX Airy-Light Invisible Sun Stick SPF50+ PA++++ for easy, on-the-go application

La K-beauty continue d'étendre sa présence sur le marché mondial des produits solaires, avec une dynamique particulièrement forte au Royaume-Uni. Ces dernières années, la catégorie des écrans solaires est passée d'une approche purement fonctionnelle à des formulations qui privilégient l'expérience de l'utilisateur, avec une demande croissante de textures légères, hydratantes et non grasses qui ne laissent pas de traces blanches.

Alors que de plus en plus de marques de K-beauty lancent sur le marché des formulations avancées, un plus large éventail d'options s'offre aux consommateurs, créant un paysage concurrentiel qui fait la part belle aux produits qui répondent le mieux aux besoins quotidiens. Dans ce contexte, la crème solaire invisible ultra légère SPF50 PA++++ de COSRX a atteint la première position dans la catégorie Crème solaire sur Amazon UK. Non seulement cette étape renforce le leadership de COSRX dans le domaine de la K-beauty, mais elle souligne également son attrait mondial indéniable en devançant les géants mondiaux de la beauté.

Le produit devient également la crème solaire K-beauty la plus performante sur Amazon UK et a obtenu 4,5 étoiles sur la base de 1 326 commentaires, ainsi que le badge Amazon's Choice, démontrant une forte confiance des consommateurs et des performances de vente constantes.

Le retour d'information réel des consommateurs valide la performance des produits

Depuis son lancement, la crème solaire invisible ultra-légère SPF50 PA++++ s'est imposée dans la communauté mondiale des soins de la peau, devenant une référence incontournable sur des plateformes telles que Reddit. Les consommateurs ne tarissent pas d'éloges sur sa texture semblable à celle d'un sérum et sur sa formule apaisante (à base d'aloès et d'hamamélis) pour un fini confortable et invisible sans aucune trace blanche.

Au-delà de son attrait sensoriel, le produit a obtenu de bonnes notes pour sa formulation spécialisée et sa sécurité clinique. La formule a fait l'objet de tests cliniques réalisés par Dermacosmetic Skin Science Laboratory Co. pour l'irritation des yeux, ce qui garantit une expérience confortable et sans irritation pour les utilisateurs. En outre, elle est reconnue comme étant sans danger en cas d'acné fongique par des plateformes d'analyse de composants telles que SkinSort, ce qui permet d'occuper une niche très recherchée, mais encore peu desservie sur le marché des soins solaires. En combinant efficacement une protection UV élevée (SPF50 PA++++) et une approche axée sur la peau, COSRX répond avec succès à l'évolution des demandes du marché britannique, prouvant que performance élevée et confort quotidien peuvent aller de pair.

Une évolution vers l'utilisation quotidienne et sans effort de SPF

Ces dernières années, des personnalités publiques ont souligné l'importance de la protection solaire, tandis que les dermatologues continuent de mettre l'accent sur une application adéquate et régulière. Dans ce contexte, les formats pratiques jouent un rôle important dans l'adoption d'habitudes pertinentes et cohérentes en matière de protection solaire.

Reflétant ce besoin, le stick solaire invisible et léger de COSRX complète parfaitement la crème solaire invisible ultra-légère en améliorant la commodité et la portabilité, favorisant ainsi une routine quotidienne de soins solaires plus efficace. Le produit peut être appliqué très facilement en déplacement et être utilisé confortablement non seulement sur le visage, mais aussi sur des zones telles que le cou, les coudes et le décolleté, ce qui permet de maintenir une protection UV constante tout au long de la journée.

Découvrez la crème solaire N°1 au Royaume-Uni et toute la gamme COSRX dans la boutique officielle Amazon UK COSRX. COSRX est également présente sur Instagram et TikTok.

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