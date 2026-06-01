Numéro 1 sur Amazon Allemagne : l'écran solaire invisible ultraléger SPF50+ PA++++ de COSRX en tête du marché allemand

PARIS, 1er juin 2026 /PRNewswire/ -- Le 28 mai 2026, la marque coréenne de soins de la peau COSRX a atteint la première place sur Amazon Allemagne en termes de meilleures ventes d'un produit de beauté : une étape majeure qui reflète l'appétit croissant pour COSRX et plus généralement les produits de la beauté coréenne sur le marché, surpassant à la fois les marques grand public et les marques traditionnelles. Cette formidable réussite intervient alors que le grand succès de la marque, déjà numéro 1 dans la catégorie des écrans solaires pour le visage au Royaume-Uni, se transforme en un phénomène encore plus important en s'étendant à l'Allemagne, pour conquérir tous les palmarès des produits de beauté et fermement établir la domination de COSRX dans le paysage européen des soins de la peau.

COSRX Ultra Light Invisible Sunscreen Ranks #1 spot on Amazon Germany as the bestselling beauty product

La demande de protection solaire assurant une couverture fiable sans laisser de traces blanches ou de résidus graisseux n'a jamais été aussi forte. En répondant exactement à ce désir, l'écran solaire invisible ultraléger SPF50+ PA++++ de COSRX, disponible à seulement 16,99 euros, s'est hissé à la première place des produits de beauté les plus vendus en Allemagne.

Fini la crème solaire ! Bienvenue dans l'ère du « sérum solaire » quotidien

La formule repose sur une base de 66,4 % d'eau de feuilles d'aloès associée à de l'hamamélis, un mélange spécialement mis au point pour réconforter la peau après une exposition à la lumière et à la chaleur. Ensemble, ces ingrédients hydratent en profondeur, rafraîchissent et apaisent, tout en protégeant contre la pigmentation provoquée par les UV. Cet écran solaire à la texture ultralégère et hydratante pénètre si rapidement qu'il ressemble davantage à un « sérum de soin » qu'à une crème solaire traditionnelle. Malgré sa très confortable légèreté, il offre une protection de haut niveau sans compromis grâce à un puissant écran SPF50+ PA++++, qui assure une protection à large spectre contre les rayons UV. S'estompant sans laisser la moindre trace blanche, cet écran solaire adapté à toutes les teintes de peau a rapidement gagné en popularité grâce à un bouche-à-oreille viral, pour grimper fièrement à la première place dans la catégorie des produits de beauté sur Amazon Allemagne.

Des ingrédients actifs qui vont au-delà de la protection solaire

COSRX ajoute à la protection UV un mélange ciblé d'ingrédients actifs pour le soin de la peau :

L'acide hyaluronique, qui comble la perte d'hydratation due au soleil

La vitamine E, antioxydante, qui protège contre le vieillissement prématuré de la peau causé par l'exposition aux UV

L'allantoïne, qui apaise et calme les peaux irritées

Le niacinamide, qui favorise un teint uniforme et équilibré

L'adénosine, qui lisse les ridules tout en apportant une protection SPF50+ PA++++, l'indice PA le plus élevé

Bien plus qu'un soin quotidien

Véritable protection solaire du quotidien, l'écran solaire invisible ultraléger est suffisamment léger pour s'intégrer parfaitement dans les soins du matin, en dernière étape avant le maquillage, mais peut aussi être porté seul tout au long de l'année et lors des mois d'été. Ce produit, qui a satisfait à des tests dermatologiques, d'irritation des yeux et d'irritation cutanée, convient même aux peaux sensibles. Il est également exempt de parfums artificiels et formulé sans oxybenzone ni octinoxate.

Caractéristiques du produit

Nom du produit : écran solaire invisible ultraléger SPF50+ de COSRX

Contenance : 50 ml

Protection solaire : SPF50+ PA++++

Principaux ingrédients : eau de feuilles d'Aloe vera (66,4 %), hamamélis, vitamine E, acide hyaluronique, allantoïne, niacinamide, adénosine

Convient pour : tous types et teintes de peau, y compris les peaux sensibles

Certifications : produit enregistré au CPNP (UE), irritation des peaux sensibles testée, produit testé dermatologiquement, sans parfum, pas de risque d'acné fongique (d'après SkinSort).

Disponible sur : Amazon Allemagne

Prix : 16,99 euros (10,28 euros pendant la durée de l'offre limitée, jusqu'au 31 mai)

Découvrez l'écran solaire numéro 1 en Allemagne et explorez toute la gamme COSRX dans la boutique officielle Amazon de COSRX en France. La marque COSRX est aussi présente sur Instagram et TikTok.

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