Costco lance son service de livraison en France et en Espagne avec Instacart

Les membres Costco en France et en Espagne peuvent désormais faire leurs achats en ligne via les sites de Costco, et se faire livrer leurs courses dans la journée, grâce à la technologie Storefront Pro d'Instacart.

Ce lancement marque l'arrivée, pour la première fois en France et en Espagne, des solutions technologiques et de services logistiques d'Instacart destinées aux entreprises, et renforce l'expansion de sa plateforme entreprise en Europe.

SAN FRANCISCO, 30 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Instacart (NASDAQ : CART) et Costco Wholesale annoncent l'extension de leur partenariat nord-américain à l'Europe, avec le lancement des premiers services de livraison le jour même de Costco en France et en Espagne, propulsés par la plateforme e-commerce Storefront Pro d'Instacart et ses solutions de préparation et de livraison. Les membres Costco peuvent désormais faire leurs achats en ligne et se faire livrer via les sites Costco en France et en Espagne . Ce premier déploiement couvre l'ensemble des entrepôts Costco dans ces pays, notamment dans la région parisienne et à Mulhouse, ainsi qu'à Bilbao, Madrid, Séville et Saragosse.

Les membres Costco en France et en Espagne peuvent désormais passer commande directement sur le site de Costco. Les commandes sont préparées en magasin et livrées à domicile, offrant aux membres un moyen simple de faire leurs achats, avec une livraison le jour même. Les modèles de préparation et de livraison sont adaptés aux lois, réglementations et conditions de chaque marché. Afin de garantir une expérience fluide et qualitative, Instacart s'appuie, dans chaque pays, sur des partenaires européens pour la préparation, l'emballage et la livraison des commandes. Les membres bénéficient également de prix identiques à ceux pratiqués en magasin, avec des frais de service fixes par commande.

« Costco est un partenaire de confiance depuis de nombreuses années en Amérique du Nord, et nous sommes extrêmement fiers d'étendre cette collaboration à l'Europe », déclare Chris Rogers, Directeur général et Président d'Instacart. « Alimenter le service de commande en ligne et de livraison de Costco en France et en Espagne est une véritable preuve de la solidité de notre suite technologique e-commerce pour les entreprises, et permet à Costco de lancer un service de livraison à la fois évolutif et pensé pour ses membres. Pour Costco, c'est une nouvelle manière de rendre les services plus accessibles et pratiques pour ses adhérents. Pour Instacart, c'est une avancée stratégique, qui nous permet d'apporter notre expertise de plus de 13 ans dans l'alimentaire à des marchés internationaux »

« La commande en ligne et la livraison offrent aux membres de ces pays davantage de flexibilité dans leur façon d'acheter les produits Costco et viennent compléter les services que nous proposons déjà », déclare Pierre Riel, Executive Vice President, Costco Wholesale International Division chez Costco Wholesale. « C'est une nouvelle étape permettant de rendre Costco plus accessible, tout en continuant à proposer la valeur, la qualité et le service attendu par nos membres. »

Instacart accompagne déjà la livraison depuis les entrepôts Costco aux États-Unis et au Canada, et alimente les sites Costco grâce à sa technologie Storefront Pro. L'expansion en France via le site internet mais également en Espagne s'inscrit dans cette continuité, en étendant les capacités technologiques et logistiques d'Instacart pour soutenir les services de livraison le jour même de Costco sur de nouveaux marchés internationaux.

Storefront Pro d'Instacart est une plateforme e-commerce de niveau entreprise qui permet à des enseignes comme Costco d'exploiter et de faire évoluer rapidement leurs propres services de commande en ligne et de livraison. Les technologies et services logistiques de bout en bout d'Instacart alimentent les sites e-commerce de centaines d'enseignes en Amérique du Nord et s'étendent désormais à l'Europe. Cette expansion s'inscrit dans la dynamique plus large de la plateforme enterprise internationale d'Instacart, qui inclut notamment Caper Carts en Australie et de prochains lancements au Royaume-Uni.

À propos d'Instacart

Instacart, leader des technologies de distribution alimentaire en Amérique du Nord, accompagne les enseignes de la grande distribution dans la transformation de l'expérience d'achat. L'entreprise collabore avec plus de 1 800 enseignes nationales, régionales et locales afin de proposer des services d'achat en ligne, de livraison et de retrait dans près de 100 000 magasins en Amérique du Nord via la marketplace Instacart. Instacart permet à des millions de consommateurs d'accéder aux produits de leurs enseignes préférées, tout en offrant à environ 600 000 shoppers la possibilité de générer des revenus en préparant et livrant des commandes selon leurs disponibilités. La plateforme Instacart propose aux distributeurs une suite de solutions technologiques de niveau entreprise pour gérer leur e-commerce, la préparation de commandes, la digitalisation des magasins physiques, la publicité et l'analyse de données. Avec Instacart Ads, des milliers de marques de produits de grande consommation — des leaders de catégorie aux marques émergentes — collaborent avec l'entreprise pour toucher les consommateurs directement au moment de l'achat. Avec Instacart Health, la société développe des outils visant à améliorer l'accès à une alimentation saine, à faciliter les choix nutritionnels et à renforcer le rôle de l'alimentation dans l'amélioration de la santé. Pour plus d'informations : www.instacart.com/company . Pour commencer à commander : www.instacart.com. Maplebear Inc. est la dénomination sociale officielle d'Instacart.

