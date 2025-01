Coway annonce l'élargissement de sa politique de gains des actionnaires

Taux de rentabilité totale pour l'actionnaire* Augmentation : doubler de 20 % à 40 % jusqu'en 2027 pour améliorer la valeur pour l'actionnaire.

doubler de 20 % à 40 % jusqu'en 2027 pour améliorer la valeur pour l'actionnaire. Augmentation du dividende et annulation d'actions : pour l'exercice 2024, les dividendes en espèces seront plus que doublés par rapport à l'année précédente et 2,56 % de toutes les actions propres seront annulées.

pour l'exercice 2024, les dividendes en espèces seront plus que doublés par rapport à l'année précédente et 2,56 % de toutes les actions propres seront annulées. Participation au programme Corporate Value-Up : Participation prévue au programme Corporate Value-Up de la Corée du Sud en 2025.

SÉOUL, Corée du Sud, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Coway Co. Ltd, la « Best Life Solution Company », a annoncé l'élargissement de sa politique de gains des actionnaires, renforçant ainsi son engagement à améliorer la valeur pour les actionnaires et la croissance financière durable à long terme.

Principaux points de la politique élargie

À partir de l'exercice 2024, Coway augmentera son taux de rentabilité totale pour les actionnaires de 20 % à 40 %, un engagement qui s'étendra jusqu'à l'exercice 2027. Sur cette augmentation du taux de rentabilité totale pour les actionnaires, 34 % seront alloués aux dividendes en espèces, tandis que 6 % seront consacrés à l'annulation d'actions propres.

Dans le cadre de ce dernier engagement, Coway prévoit d'annuler un total de 1 890 486 actions, représentant 2,56 % de ses actions propres, d'ici la fin de l'année 2025. Le taux de rendement total amélioré pour les actionnaires devrait rester en place jusqu'à l'exercice 2027.

En outre, Coway participera au programme sud-coréen Corporate Value-Up en 2025 afin d'accroître la valeur de l'entreprise. Des informations plus détaillées seront fournies par le biais d'une déclaration publique qui devrait être publiée au cours du premier trimestre 2025.

Des bases financières renforcées

La décision d'augmenter la rémunération des actionnaires reflète le renforcement de la stabilité financière et de la compétitivité de Coway, que l'entreprise a atteint depuis son acquisition par le groupe Netmarble en 2020.

Avant l'acquisition, Coway était confrontée à des difficultés liées à une politique de gains des actionnaires qui dépassait son flux de trésorerie disponible. Cette situation a réduit la flexibilité financière de l'entreprise et a limité les investissements dans les opérations de base et les initiatives de croissance, affaiblissant ainsi la compétitivité de ses activités principales.

Depuis l'acquisition, Coway a mis en œuvre une stratégie d'allocation de capital visant à rétablir la stabilité financière tout en favorisant la croissance. En ramenant son taux de rendement total pour l'actionnaire à environ 20 %, la société a pu réinvestir dans des domaines d'activité clés tels que la recherche et le développement, le marketing et la satisfaction de la clientèle, tout en renforçant la compétitivité sur le marché mondial et en augmentant la notoriété de la marque BEREX, le tout dans une optique de croissance durable.

Ces efforts ont permis de stimuler la croissance de Coway, ce qui s'est traduit par une performance impressionnante de six trimestres consécutifs au cours desquels le chiffre d'affaires a dépassé 1 000 milliards de KRW, malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19 et les incertitudes économiques mondiales persistantes.

L'engagement de Coway pour une croissance durable

À partir de l'exercice 2024, alors que les bases de la croissance de l'entreprise se stabilisent, Coway a décidé d'augmenter ses ressources en matière de rentabilité totale pour l'actionnaire, de 20 % du revenu net consolidé à 40 % d'ici l'exercice 2027.

« Coway prévoit d'allouer des ressources à la rémunération des actionnaires, aux investissements stratégiques pour une croissance durable et au maintien de la stabilité financière dans la fourchette des bénéfices distribuables, en tenant compte des conditions commerciales internes et externes », a déclaré Jangwon Seo, PDG de Coway. « Nous continuerons, à l'avenir, à mettre en œuvre des politiques favorables aux actionnaires de diverses manières. »

*Le taux de rentabilité totale pour les actionnaires est le ratio du revenu net consolidé distribué aux actionnaires sous forme de dividendes en espèces, de rachats d'actions et d'annulations.

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, la « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. La toute dernière réalisation de l'entreprise, la marque BEREX, vise à améliorer le sommeil et le bien-être grâce à des matelas et des fauteuils de massage à la pointe de la technologie. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg