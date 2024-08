Coway annonce ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024

SÉOUL, Corée du Sud, 12 août 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Coway Co, Ltd, la « Best Life Solution Company », a annoncé ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2024.

« Coway a réalisé à la fois l'expansion externe et la rentabilité grâce aux fortes ventes de nos lignes de produits clés comme les purificateurs d'eau glacée et la gamme BEREX », a déclaré Soon Tae Kim, directeur financier de Coway. « Au cours du second semestre, nous souhaitons renforcer notre position de leader sur le marché grâce à des innovations en matière de technologie et de conception, afin de garantir une croissance continue. »

Les résultats de Coway sont les suivants :

Chiffre d'affaires du deuxième trimestre : 1 082,3 milliards KRW (+7,6 % en glissement annuel)

Bénéfice d'exploitation du deuxième trimestre : 211,2 milliards KRW (+8,8 % en glissement annuel)

* Les chiffres rapportés sont tirés de la déclaration consolidée K-IFRS (International Financial Reporting Standards).

Le chiffre d'affaires cumulé pour 2024 s'élève désormais à 2 084,1 milliards KRW (+6,6 % en glissement annuel) avec un bénéfice d'exploitation de 404,9 milliards KRW (+9,5 % en glissement annuel).

En Corée du Sud, l'activité domestique a généré 655,7 milliards KRW de revenus au deuxième trimestre, soit une augmentation de 11,1 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance est principalement attribuée aux solides ventes de location de la gamme de matelas et de fauteuils de massage BEREX et du purificateur d'eau « Icon Ice ».

Les filiales étrangères de Coway ont maintenu une forte trajectoire de croissance avec un chiffre d'affaires de 382,2 milliards KRW au deuxième trimestre, la filiale malaisienne contribuant à hauteur de 286,9 milliards KRW et la filiale thaïlandaise à hauteur de 28,7 milliards KRW.

Pour plus de détails sur les performances financières de Coway, veuillez consulter la page Relations avec les investisseurs de la société.http://www.cowayir.com/ir/Index

À propos de Coway Co.

Fondée en Corée en 1989, Coway, la « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. La toute dernière réalisation de l'entreprise, la marque BEREX, vise à améliorer le sommeil et le bien-être grâce à des matelas et des fauteuils de massage à la pointe de la technologie. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

