Coway figure dans l'indice Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index pour la 11e année consécutive

Classée parmi les 25,6 % entreprises les plus performantes sur 609 évaluées

Seule entreprise coréenne sélectionnée dans la catégorie de l'industrie des biens ménagers durables DHP

SÉOUL, Corée du Sud, 19 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., la « Best Life Solution Company », a annoncé qu'elle figurait sur l'indice « 2023 Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index » pour la 11e année consécutive. Sur les 609 entreprises évaluées dans le monde, seules 156 ont été sélectionnées — soit les 25,6 % les plus performantes — et seules 36 entreprises de Corée du Sud se sont retrouvées sur la liste.

Lancés en 1999, les indices de durabilité Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) évaluent les performances en matière de durabilité et les efforts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des principales entreprises au niveau mondial afin d'aider les investisseurs à prendre des décisions durables.

C'est non seulement la 11e année consécutive que Coway fait partie de l'indice Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index, mais c'est aussi la 6e année consécutive qu'elle fait partie de l'indice Dow Jones Sustainability Korea Index. Coway est la seule entreprise coréenne à figurer dans le secteur des biens ménagers durables DHP de l'indice DJSI Asie-Pacifique.

Coway a reçu d'excellentes évaluations pour sa gestion des relations avec la clientèle, sa gestion de la qualité des produits et des rappels, ainsi que sa politique environnementale et ses systèmes de gestion.

Cela témoigne de la fierté qu'éprouve Coway à innover en matière de produits et de services en mettant l'accent sur la vie du client, fidèle à son nom de Best Life Solution Company (en français, « Société de meilleures solutions de vie »).

L'entreprise s'engage à minimiser l'impact de ses activités commerciales grâce à des pratiques respectueuses de l'environnement dans le développement des produits et la gestion du cycle de vie, en suivant un cadre ESG dont l'objectif est la neutralité carbone totale d'ici 2050.

Dans le but de développer des produits et un cycle de vie entièrement écologiques, Coway prend en compte la sécurité des substances chimiques, l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de carbone, la réduction de l'utilisation des ressources, la recyclabilité tout au long de la fabrication, la production plus propre, les services de location durables, les procédures de récupération et de recyclage, ainsi que l'amélioration du mode de vie.

Coway reste profondément attachée aux initiatives de responsabilité sociale, en s'engageant auprès des communautés par le biais d'initiatives ayant un impact, comme le don de purificateurs d'eau et d'air à des communautés défavorisées. L'entreprise est fière de posséder BlueWheels, la première équipe coréenne de basket-ball en fauteuil roulant soutenue par le secteur privé, et la chorale Mulbit Sori, composée des voix magnifiques de personnes souffrant de déficiences visuelles.

Sung-Rok Kim, président du Conseil ESG et secrétaire du Comité ESG de Coway, a déclaré : « Notre engagement inébranlable en faveur du développement durable a été reconnu une fois de plus par notre inclusion dans les prestigieux « DJSI Asia-Pacific » et « DJSI Korea ». En tant que « Best Life Solution company », nous nous engageons à améliorer nos systèmes de gestion de la durabilité. »

Au-delà des reconnaissances du DSJI, les efforts de Coway en matière de développement durable ont été remarquablement salués, obtenant une notation MSCI ESG « AA » en 2022 pour la deuxième année consécutive. Au niveau national, en 2023, la société a reçu une note ESG « A » du Korea Corporate Governance Service (KCGS).

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, la « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. La toute dernière réalisation de l'entreprise, la marque BEREX, vise à améliorer le sommeil et le bien-être grâce à des matelas et des fauteuils de massage à la pointe de la technologie. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com .