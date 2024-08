Coway publie son nouveau rapport sur le développement durable pour l'exercice 2023

SÉOUL, Corée du Sud, 23 août 2024 /PRNewswire/-- Coway Co, Ltd, la « Best Life Solution Company », a publié la nouvelle édition du rapport sur le développement durable de Coway pour l'exercice 2023. Le rapport fournit une mise à jour complète des progrès de l'entreprise vers la réalisation de ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), offrant un regard transparent sur les stratégies et les activités prises pour répondre aux préoccupations liées à l'ESG.

Coway Sustainability Report 2023

« Nous avons transformé les défis en opportunités grâce à l'innovation continue et à des stratégies de gestion uniques, ce qui s'est traduit par une performance commerciale exceptionnelle en 2023, malgré l'incertitude économique mondiale persistante », a déclaré le PDG de Coway, Jangwon Seo. « Nous poursuivrons notre voyage vers la durabilité en améliorant davantage notre cadre ESG dans des zones telles que le développement de produits, la gestion du cycle de vie, l'utilisation des ressources, les émissions de carbone et la valeur sociale. »

Le nouveau rapport sur le développement durable 2023* de Coway met en évidence les principales réalisations pour 2023 dans chaque secteur ESG.

Dans le secteur de l'environnement, le système de récupération et de recyclage des matelas de déchets de Coway a été reconnu par le ministère de l'Environnement comme un cas exemplaire de circulation des ressources en Corée du Sud.Coway a établi un inventaire Scope 3 pour mesurer la quantité de gaz à effet de serre générée dans l'ensemble de l'entreprise et divulguer ces informations au niveau de la chaîne d'approvisionnement.

Dans le secteur social, l'entreprise a démontré son engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion en créant la « Coway MulbitSori Choir » pour les malvoyants, contribuant ainsi à la promotion des opportunités d'emploi pour les personnes handicapées. Coway a également organisé plusieurs événements de conservation de la biodiversité au sein de la communauté locale afin de sensibiliser à l'environnement et à l'importance de sa protection.

Dans le secteur de la gouvernance, Coway a mis en place un système pour le comité de recommandation des candidats administrateurs indépendants, créant des lignes directrices claires pour la nomination des administrateurs indépendants afin de garantir leur intégrité.

Le comité ESG de Coway a été formé en 2021 pour « renforcer la gestion ESG » en tirant parti de l'expertise et des opinions indépendantes d'un conseil d'administration. Le comité se tient au courant des dernières tendances ESG dans chaque zone, identifie les risques et les opportunités et élabore des stratégies pour y remédier. Par conséquent, Coway partage de manière cohérente et transparente ses activités de gestion ESG avec les actionnaires, les investisseurs et les autres parties prenantes.

Le Nouveau rapport sur le développement durable Coway 2023 en est à sa 19e édition. Sa publication inaugurale remonte à 2006, et il dispose de son propre site Web dédié depuis 2015.

Le texte intégral du nouveau rapport 2023 sur le développement durablede Coway est disponible ici.

*Le nouveau rapport sur le développement durable 2023 présente les résultats de l'exercice 2023, contrairement au rapport original sur le développement durable 2023 qui couvre l'exercice 2022.

À propos de Coway Co., Ltd.

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, la « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. La toute dernière réalisation de l'entreprise, la marque BEREX, vise à améliorer le sommeil et le bien-être grâce à des matelas et des fauteuils de massage à la pointe de la technologie. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2487508/Image__Coway_Sustainability_Report_2023.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg