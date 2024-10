Coway récompensée par cinq prix lors des IDEA Design Awards 2024

SÉOUL, Corée du Sud, 2 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Coway Co, Ltd, la « Best Life Solution Company », a fièrement annoncé aujourd'hui qu'elle avait été nommée cinq fois finaliste aux International Design Excellence Awards (IDEA) 2024, mettant en évidence sa force d'innovation en matière de design mondial.

Coway BEREX Pebble Chair

Organisé chaque année par l'Industrial Designers Society of America (IDSA), l'IDEA est l'un des programmes de récompenses les plus prestigieux en Amérique du Nord. Il reconnaît et célèbre l'excellence en matière de design, en récompensant les produits qui repoussent les limites de l'innovation pour améliorer la vie de tous les jours.

Cette réussite marque une étape importante pour Coway, qui célèbre 15 années consécutives de reconnaissance lors des IDEA Design Awards.

Les produits primés cette année comprennent notamment le fauteuil Galet BEREX (BEREX Pebble Chair) , le lit de massage BEREX (BEREX Massage Bed) , le purificateur d'eau Icon 2 (Icon Water Purifier 2) et le contrôleur de lit de massage BEREX.

Le fauteuil Galet BEREX a été salué pour sa fusion harmonieuse entre un design digne d'un intérieur et de puissantes capacités de massage. Avec sa silhouette incurvée en forme de galet et ses couleurs de tissu élégantes, le fauteuil de massage compact ajoute une touche d'élégance à n'importe quel espace, contrairement aux fauteuils de massage traditionnels encombrants. Malgré sa taille compacte, le fauteuil de massage enveloppe confortablement le corps et offre des massages thermiques concentrés et une expérience de massage multidimensionnelle grâce à son « Hot Stone Therapy Tool » breveté.

Le lit de massage BEREX, également primé, est un appareil de massage électrique de type lit conçu pour des massages profonds et puissants en position allongée. Loué pour son design esthétique qui s'intègre parfaitement à tout type de maison, il sert à la fois de lit de massage fonctionnel et de meuble d'intérieur attrayant. Sa forme polyvalente lui permet de se transformer en banquette dans la vie de tous les jours, pour une plus grande efficacité de l'espace. Après sa victoire aux Red Dot Design Awards 2024, le prix IDEA est la deuxième distinction décernée au lit de massage BEREX par les quatre plus grands concours de design au monde.

Quant au purificateur d'eau Icon 2, il a été récompensé pour sa taille compacte, ses normes d'hygiène élevées et son design élégant. Mesurant seulement 18 cm, ce purificateur d'eau de comptoir optimise l'espace de la cuisine et se décline en plusieurs couleurs pour s'adapter à tous les goûts, ce qui lui confère le statut de best-seller en Corée du Sud.

Un représentant de Coway a déclaré : « Nos produits sont régulièrement reconnus pour leur design haut de gamme qui s'intègre parfaitement dans n'importe quelle maison sans compromettre les performances exceptionnelles. Le nom « Coway » est désormais synonyme d'innovation et d'excellence, tant au niveau national que mondial. Nous sommes déterminés à améliorer les fonctionnalités de base de nos produits et à introduire des solutions innovantes qui améliorent les espaces de vie de nos clients et leur permettent d'adopter un mode de vie sain. »

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, la « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. La toute dernière réalisation de l'entreprise, la marque BEREX, vise à améliorer le sommeil et le bien-être grâce à des matelas et des fauteuils de massage à la pointe de la technologie. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com .

