Coway se rapproche de ses objectifs environnementaux grâce à des initiatives ESG

- L'entreprise vise une réduction de 100 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 grâce à la « neutralité carbone ».

SÉOUL, Corée du Sud, 29 août 2024 /PRNewswire/-- Dès 2006, Coway, fidèle à son nom de « Best Life Solution Company », s'est engagée à suivre un cadre ESG qui minimiserait l'impact environnemental de ses opérations commerciales. Coway a annoncé que d'ici 2030, les émissions de gaz à effet de serre seraient réduites de 50 % par rapport à 2020. À moyen et long terme, l'entreprise prévoit de fonctionner avec 100 % d'énergie renouvelable et d'être totalement neutre en carbone d'ici à 2050.

Depuis la déclaration de son cadre ESG en 2006, Coway a activement mis en œuvre sa mission, sa vision, ses politiques environnementales et ses objectifs.

En 2021, Coway a renforcé ses engagements en créant un comité ESG et a accéléré ses objectifs stratégiques ESG en divulguant publiquement les initiatives à atteindre dans chaque domaine d'ici 2023.

Système de récupération et de recyclage des déchets pour une meilleure circulation des ressources

Coway cherche à s'orienter vers une économie circulaire en utilisant un cycle de récupération, de réutilisation et de recyclage des anciennes ressources. L'objectif est d'atteindre un taux de recyclage des déchets de 100 % et un taux de récupération des ressources des déchets industriels de 100 % d'ici 2030.

Le système de récupération et de recyclage des matelas usagés de Coway, en vigueur depuis 2018, en est un exemple. L'entreprise prend le contrôle de l'ensemble du processus de recyclage, de la collecte des matelas usagés au découpage et au déchiquetage, en passant par la séparation des matériaux de valeur tels que la ferraille et la résine synthétique, afin de promouvoir une circulation plus efficace des ressources. Le système a été reconnu par le ministère de l'environnement comme un cas exemplaire de circulation des ressources en Corée du Sud.

Coway minimise également son impact sur l'environnement en utilisant des matériaux recyclés dans ses produits. Le purificateur d'air Winner utilise des plastiques PCR recyclés dans la plupart de ses composants internes et externes, ce qui réduit considérablement les déchets. Depuis 2022, Coway utilise également des matériaux recyclés non combustibles dans ses bidets, et prévoit d'étendre cette utilisation.

Utilisation d'énergies renouvelables sur les sites commerciaux

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les polluants environnementaux tout au long des processus de fabrication, Coway a investi dans des sources d'énergie renouvelables et continue à les adopter. L'entreprise utilise l'énergie solaire dans trois de ses usines - Yugu Factory (49,5 kWh), Incheon Factory (39 kWh) et Pocheon Factory (45 kWh), ainsi que dans le centre de distribution de Yugu (1 048,8 kWh). L'entreprise produit également de l'énergie renouvelable grâce aux centrales solaires 001 et 002.

En 2023, ces installations permettront à Coway de produire et de consommer environ 185 MWh d'électricité en interne, ce qui équivaut à une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'environ 81 tonnes.

Culture écologique

Les campagnes environnementales permanentes de Coway promeuvent sa culture de sensibilisation à l'environnement. La « Coway River Plogging Campaign » a été lancée en 2022 et ses événements annuels encouragent les pratiques respectueuses de l'environnement, comme le ramassage des déchets lors du jogging ou de la marche près de l'eau et la promotion de la gestion de l'environnement dans la vie de tous les jours. La campagne de 2023 a vu une augmentation de 41 % de la participation par rapport à l'année précédente, ce qui témoigne du large soutien de la communauté.

Le « Classroom Forest Project » de Coway sensibilise les enfants à l'environnement en faisant don de plantes purificatrices d'air aux écoles élémentaires du pays, en les sensibilisant à l'environnement et en les éduquant sur l'importance de la protection de l'environnement.

En reconnaissance de ses efforts, Coway a obtenu la note « A » dans l'évaluation et la notation ESG 2023 de KCGS et a reçu le prix du ministre de l'industrie lors des 2023 Corporate Innovation Awards, organisés conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie de Corée et le ministère du commerce, de l'industrie et de l'énergie. Coway a également été placé dans l'indice 2023 Dow Jones Sustainability Asia/Pacific Index pendant 11 années consécutives, confirmant ainsi ses réalisations en matière de gestion ESG.

Un porte-parole de Coway a déclaré : « Coway reste déterminé à faire de sa vision de la gestion ESG "Créer une Terre meilleure" une réalité en améliorant ses systèmes de gestion environnementale afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre la neutralité carbone ».

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, la « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers

