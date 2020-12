CPS Energy et la ville de San Antonio concluent un accord de ville intelligente avec AT&T et Itron

SAN ANTONIO, 29 décembre 2020 /PRNewswire/ -- CPS Energy, le plus grand fournisseur municipal d'électricité et de gaz naturel du pays, basé à San Antonio, annonce un nouvel accord avec la ville de San Antonio, AT&T et Itron, pour mettre en place un pilote de technologie de lampadaires intelligents. Ce projet pilote s'appuiera sur l'infrastructure d'éclairage existante de CPS Energy et n'est qu'un exemple de plus de la manière dont cette entreprise continue à s'établir comme un fournisseur d'énergie avant-gardiste, désireux de tester des idées globales qui créent des solutions locales utiles. Cet effort conjoint s'aligne sur SmartSA, qui est un consortium de partenaires composé de CPS Energy, de la ville de San Antonio et d'autres entités locales dans le but d'exploiter les données et la technologie pour construire une communauté connectée, inclusive et résiliente qui soutient une qualité de vie élevée.

Dans le cadre de son programme Flexible PathSM, CPS Energy s'est positionné de manière réfléchie comme un partenaire à part entière dans le trajet de San Antonio vers l'évolution de sa stratégie « Smart City ». Pour ce faire, l'entreprise s'est attachée à nouer des relations avec des leaders technologiques mondiaux qui proposent de nouveaux produits, des gains d'efficacité et des solutions à leurs clients et à la communauté. Le fournisseur d'énergie recherche en permanence de nouvelles organisations avec lesquelles s'associer pour apporter des idées innovantes et technologiquement solides qui propulsent San Antonio plus loin dans l'ère émergente et mondiale de la ville intelligente.

« Chez CPS Energy, nous pensons que de bons collaborateurs sont essentiels pour mettre en œuvre des solutions de ville intelligente qui changent la donne », a déclaré Paula Gold-Williams, présidente et directrice générale de CPS Energy. « Cette approche et cette nouvelle initiative s'inscrivent dans le cadre de notre stratégie créative et plus large du Flexible Path, grâce à laquelle nous embrassons le changement et la rupture, tout en contribuant à l'évolution énergétique mondiale qui est déjà bien engagée. Malgré les défis que la pandémie de COVID-19 a présentés, nous restons concentrés sur le fait de faire avancer notre industrie et notre communauté. Le projet que nous annonçons aujourd'hui est un autre excellent exemple de la manière dont les bonnes collaborations aideront la ville de San Antonio et CPS Energy à créer des solutions viables pour convertir les défis du développement d'une ville intelligente en nouvelles opportunités de succès. AT&T et Itron sont tous deux des leaders technologiques mondiaux respectés, et nous sommes fiers de nouer ensemble cette relation stratégique. »

Dans le cadre de cet accord SmartSA, CPS Energy et la ville de San Antonio ont lancé un programme pilote de capteurs intelligents pour l'éclairage public. Les capteurs intelligents de l'éclairage public peuvent fournir une performance opérationnelle en temps quasi réel des actifs de la compagnie d'électricité, tout en améliorant les niveaux de service pour leurs clients. En outre, la ville de San Antonio s'appuiera sur ces lampadaires intelligents pour tester des capteurs axés sur les points suivants :

Qualité de l'air,

Température,

Bruit ambiant,

Le stationnement, et

Les inondations.

L'objectif est d'évaluer les performances de la technologie de détection qui peut être rattachée aux systèmes d'éclairage LED existants et plus efficaces de CPS Energy. L'évaluation comprendra une analyse des données pour nous aider à déterminer comment l'utiliser au mieux pour servir notre communauté au sens large et s'aligner sur le Plan d'action et d'adaptation au climat (CAAP) de la ville et sur les objectifs d'atteinte de l'ozone. Conformément à leur engagement permanent envers leurs clients, CPS Energy et SmartSA accorderont également la priorité à la protection des droits à la vie privée du public dans le cadre de cette initiative et des futures initiatives « Smart City ».

Le programme pilote comprend l'installation de solutions d'éclairage public intelligent dans chacune des trois zones d'innovation SmartSA qui comprennent les régions suivantes de San Antonio :

Centre-ville ;

Brooks City-Base, une communauté à usage mixte de plus de 404 hectares développée sur l'ancienne base aérienne de Brooks ; et

Le centre médical, qui abrite 12 grands hôpitaux, le centre des sciences de la santé de l'université du Texas à San Antonio , ainsi que de nombreuses cliniques et cabinets médicaux.

« Le lancement du programme pilote « Smart Streetlight Technology » est l'une des annonces les plus excitantes depuis longtemps », a déclaré le maire Ron Nirenberg « J'attends avec impatience de voir les résultats des zones d'innovation. Les possibilités, allant des économies d'énergie à la collecte de données précieuses qui informeront les services municipaux, sont extraordinaires. »

« Cette initiative met en évidence ce que notre partenariat SmartSA avec CPS Energy peut accomplir lorsque nous nous réunissons pour résoudre les problèmes des communautés », a déclaré Erik Walsh, directeur de la ville de San Antonio. « La ville de San Antonio adopte une approche basée sur les données pour traiter les problèmes à l'échelle de la ville, et les données environnementales que ces capteurs produiront peuvent nous aider à atteindre nos objectifs en matière d'action climatique et d'ozone. Nous sommes ravis de collaborer avec les leaders technologiques AT&T et Itron dans le cadre de cette initiative qui fera avancer notre stratégie de ville intelligente. »

Les zones d'innovation ont été créées en 2017 par le conseil municipal de San Antonio pour tester les nouvelles technologies. En 2019, les habitants de San Antonio ont réalisé une enquête sur les zones d'innovation et ont identifié la qualité de l'environnement, la sécurité des piétons et les embouteillages comme des défis à relever dans ces zones. La mise en œuvre de projets pilotes dans ces zones est la première étape vers l'acquisition de données et le développement de solutions pratiques.

AT&T et Itron installeront chacun des capteurs intelligents dans les trois zones d'innovation sur un maximum de quinze lampadaires dans chaque zone, soit un total de 45 lampadaires. Ces capteurs comprendront des commandes d'éclairage à distance et jusqu'à cinq applications « intelligentes » : détection de stationnement, qualité de l'air, température, bruit ambiant et détection d'inondation. Les premiers capteurs ont été installés dans la zone Brooks Innovation Zone par Itron, et AT&T installera bientôt ses capteurs.

« En tant que leader des villes intelligentes, AT&T s'engage à fournir des solutions efficaces qui aident les villes à résoudre les problèmes auxquels leurs communautés sont confrontées », a déclaré JD Salinas, vice-président adjoint, Affaires extérieures d'AT&T. « Nous aidons les communautés en connectant des éléments tels que les compteurs d'énergie, les lampadaires et les systèmes d'approvisionnement en eau, en ajoutant de la connectivité pour aider à transformer la façon dont les villes servent leurs citoyens, utilisent l'énergie et préservent les ressources naturelles. Les communautés qui envisagent ou planifient d'investir dans des solutions innovantes peuvent apprendre de celles qui ont mis en œuvre avec succès les leurs. En adoptant une approche programmatique, les villes peuvent optimiser les investissements technologiques pour créer des communautés plus efficaces, plus sûres et plus durables. »

« Nous sommes fiers de participer à ce programme collaboratif et innovant de ville intelligente qui exploite la solution d'éclairage public intelligent d'Itron et les applications de l'écosystème des partenaires. Grâce à ce partenariat, CPS Energy et la ville de San Antonio peuvent réaliser des économies et jeter les bases de services urbains plus intelligents, tout en améliorant la qualité de vie de tous les habitants », a déclaré John Marcolini, vice-président senior des solutions en réseau chez Itron.

Les résultats du projet pilote de six mois sur les lampadaires seront évalués à l'été 2021. Les leçons apprises aideront à tracer la voie vers un déploiement à l'échelle de la ville et constitueront la première des nombreuses étapes vers les objectifs de la ville intelligente de San Antonio.

À propos de CPS Energy

Fondée en 1860, CPS Energy est la plus grande entreprise publique d'électricité, de gaz naturel et de services électriques du pays. Elle fournit un service sûr, fiable et à prix compétitif à 860 934 clients de l'électricité et 358 495 clients du gaz naturel à San Antonio et dans certaines parties de sept comtés voisins. Les factures d'énergie combinées de nos clients sont parmi les plus basses des 20 plus grandes villes du pays, tout en générant 8 milliards de dollars de revenus pour la ville de San Antonio depuis plus de sept décennies. En tant que partenaire communautaire fiable et solide, nous nous concentrons en permanence sur la création d'emplois, le développement économique et l'investissement dans l'éducation. Fidèles à notre philosophie « Les gens d'abord », nous sommes animés par notre main-d'œuvre qualifiée, dont l'engagement envers la communauté est démontré par le bénévolat de nos employés qui redonnent à notre ville et par des programmes visant à apporter de la valeur à nos clients. CPS Energy est l'un des principaux acheteurs publics d'énergie éolienne dans le pays et le numéro un au Texas pour la production d'énergie solaire.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/528746/CPS_Energy_Logo.jpg

Liens connexes

www.cpsenergy.com



SOURCE CPS Energy