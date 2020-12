CPS Energy e a cidade de San Antonio firmam acordo de Cidade Inteligente com a AT&T e a Itron

SAN ANTONIO, 30 de dezembro de 2020 /PRNewswire/-- A CPS Energy, maior concessionária de gás e energia elétrica municipal sediada em San Antonio, está anunciando um novo acordo firmado com a cidade de San Antonio, a AT&T, e a Itron, para implementar um piloto para a Smart Streetlight Technology. Este piloto alavancará a infraestrutura de iluminação existente da CPS Energy e é apenas mais um exemplo de como os serviços públicos continuam a se estabelecer como um provedor de energia avançado que busca testar ideias mundiais que criam soluções locais úteis. Este esforço conjunto se alinha com a SmartSA - que é um consórcio de parceiros formados pela CPS Energy, a cidade de San Antonio e outras entidades locais que têm como finalidade potencializar dados e tecnologia para construir uma comunidade conectada, inclusiva e resiliente que seja compatível com uma elevada qualidade de vida.

Como parte de sua Flexible PathSM, a CPS Energy se posicionou cuidadosamente como uma parceira integral na jornada de San Antonio até a evolução de uma Smart City Strategy (Estratégia de Cidade Inteligente). Para essa finalidade, a concessionária se concentrou em assegurar as relações com os líderes de tecnologia globais que forneçam novos produtos, eficiências e soluções para seus clientes e a sua comunidade. A concessionária busca continuamente associar-se a novas organizações para levar ideias inovadoras e tecnológicas que impulsionem San Antonio ainda mais para a era emergente e global da Smart City.

"Na CPS Energy, acreditamos que os grandes colaboradores são fundamentais para implementar as soluções revolucionárias em Smart City", afirmou Paula Gold-Williams, presidente e CEO da CPS Energy. "Esta abordagem e sua nova iniciativa são partes de nossa estratégiaFlexible Path criativa e mais ampla, por meio da qual integramos a mudança e a ruptura, ao mesmo tempo em que contribuímos para a evolução energética global que já está em andamento. Apesar dos desafios que a pandemia da COVID-19 apresentou, continuamos centrados no avanço de nosso setor e comunidade. O projeto anunciado hoje é outro grande exemplo de como as colaborações adequadas ajudarão a cidade de San Antonio e a CPS Energy a criar soluções viáveis para converter os desafios do desenvolvimento de uma Smart City em novas oportunidades para o sucesso. A NA&T e a Itron são líderes tecnológicos globais respeitados, e estamos orgulhosos de participar desta relação estratégica de forma conjunta."

Como parte deste acordo com a SmartSA, a CPS Energy e a cidade de San Antonio lançaram um programa piloto de sensor de iluminação pública inteligente. Os sensores de iluminação pública inteligentes podem proporcionar um desempenho operacional quase em tempo real dos ativos de serviços públicos, ao mesmo tempo em que aprimoram os níveis de serviço de seus clientes. Adicionalmente, a cidade de San Antonio utilizará essa iluminação pública inteligente para testar sensores centrados no seguinte:

Qualidade do ar,

Temperatura,

Ruído ambiente,

Estacionamento, e

Inundações.

O objetivo é avaliar o desempenho da tecnologia de sensores que pode estar associada aos sistemas de iluminação LED existentes e mais eficientes da CPS Energy. A avaliação incluirá a análise de dados para nos ajudar a determinar como usá-los melhor para oferecer um melhor serviço à nossa comunidade e nos alinharmos com o Climate Action & Adaptation Plan (CAAP) da cidade e com os objetivos de consecução de ozônio. Estando alinhados com o compromisso contínuo com seus clientes, a CPS Energy e a SmartSA também priorizarão a importância da proteção dos direitos de privacidade das pessoas, enquanto trabalham nessas e nas futuras iniciativas de Smart City.

O programa piloto inclui a instalação das soluções de iluminação pública inteligente em cada uma das três SmartSA Innovation Zones que incluem as seguintes regiões de San Antonio:

Centro;

Base de Brooks City, uma comunidade de uso misto de mais de 1.000 acres desenvolvida na antiga Brooks Air Force Base; e

Centro médico, que abriga 12 hospitais importantes, o University of Texas Health Science Center at San Antonio , além de várias clínicas e centros de saúde.

"O lançamento do programa piloto da Smart Streetlight Technology é um dos anúncios mais emocionantes que surgiu em muito tempo", explicou o prefeito Ron Nirenberg. "Estou ansioso para ver os resultados das Innovation Zones. As possibilidades - que abrangem desde a economia energética até uma coleta de dados valiosos que informarão os serviços da cidade - são extraordinárias."

"Esta iniciativa destaca o que nossa parceria SmartSA com a CPS Energy pode alcançar quando nos reunimos para resolver os desafios da comunidade", disse Erik Walsh, gerente da cidade de San Antonio. "A cidade de San Antonio está adotando uma abordagem impulsionada por dados para abordar as questões de nível de cidade, e os dados ambientais que esses sensores produzirão podem nos ajudar a cumprir com os nossos objetivos de consecução de ozônio e da Climate Action. Estamos entusiasmados em colaborar com os líderes tecnológicos A&T e Itron acerca desta iniciativa que impulsionará nossa estratégia de cidade inteligente."

As Innovation Zones foram criadas em 2017 pela Câmara Municipal de San Antonio para testar as novas tecnologias. Em 2019, os residentes de San Antonio concluíram uma pesquisa sobre zona de inovação e identificaram a qualidade ambiental, a segurança de pedestres e o congestionamento de tráfego como desafios nas zonas. Implementar os pilotos nessas zonas é o primeiro passo para a aquisição de dados e o desenvolvimento de soluções práticas.

As empresas AT&T e Itron instalarão os sensores de iluminação pública inteligentes em todas as três Innovation Zones em até quinze luzes de rua em cada zona para um total de 45 luzes de rua. Estes sensores incluirão controles de iluminação remotos e até cinco aplicações de caso de uso "inteligentes": sensores de estacionamento, qualidade de ar, temperatura, ruído ambiente e sensor de inundações. Os primeiros sensores foram instalados na Brooks Innovation Zone pela Itron, e a AT&t instalará seus sensores em breve.

"Como líder em cidades inteligentes, a AT&T está empenhada em fornecer soluções de impacto que ajudem as cidades a abordar os problemas enfrentados por suas comunidades", declarou JD Salinas, vice-presidente assistente da AT&T External Affairs. "Estamos ajudando as comunidades ao conectar coisas como medidores de serviços públicos, iluminação de rua e sistemas de água, adicionando conectividade para ajudar a transformar a forma como as cidades atendem seus cidadãos, usam a energia e preservam os recursos naturais. As comunidades que estão contemplando ou que planejam investir em soluções inovadoras podem aprender com aquelas que implementaram suas próprias soluções com sucesso. Ao adotarem uma abordagem programática, as cidades podem otimizar os investimentos em tecnologia para criar comunidades mais eficientes, seguras e sustentáveis."

"Estamos orgulhosos em participar deste programa de cidade inteligente colaborativo e inovador que aproveita a solução de iluminação pública inteligente da Itron e as aplicações de ecossistema de parceiros. Por meio dessa parceria, a CPS Energy e a cidade de San Antonio podem desbloquear as eficácias e construir uma base para obter serviços de cidade mais inteligente, ao mesmo tempo em que melhoram a qualidade de vida para todos os residentes", comentou John Marcolini, vice-presidente sênior de soluções em rede da Itron.

Os resultados do piloto de iluminação pública de seis meses serão avaliados no verão de 2021. As lições aprendidas ajudarão a modelar o caminho até a implementação em toda a cidade, servindo como o primeiro dos muitos passos em direção aos objetivos Smart City de San Antonio.

Sobre a CPS Energy

Fundada em 1860, a CPS Energy é a maior concessionária pública, distribuidora de energia, gás natural e eletricidade dos Estados Unidos. Ela fornece serviços seguros, confiáveis e competitivos a 860.934 clientes de energia elétrica e a 358.495 clientes de gás natural em San Antonio, Texas, e em algumas regiões das sete comarcas adjacentes. As faturas de energia combinadas de nossos clientes estão entre as mais baixas comparadas às 20 maiores cidades do país; ainda assim, ela gerou 8 bilhões de dólares em receitas para a Cidade de San Antonio em sete décadas. Como forte parceiro de confiança da comunidade, estamos continuamente focados na criação de empregos, no desenvolvimento econômico e no investimento educacional. Fiéis à nossa filosofia People First (Pessoas em primeiro lugar), estamos capacitados pela nossa habilidosa força de trabalho, cujo comprometimento com a comunidade é demonstrado pelos atos de voluntariado de nossos funcionários dedicados à cidade e por programas destinados a levar valor a nossos clientes. A CPS Energy está entre as principais compradoras públicas de energia eólica dos Estados Unidos, e é a primeira em geração de energia solar no estado do Texas.

