CPS Energy publie son rapport sur le développement durable pour l'année 2019

« Chez CPS Energy, notre équipe talentueuse et dévouée de plus de 3 100 employés travaille assidûment pour fournir des services énergétiques qui soient abordables, fiables, résilients, sûrs, sécurisés et de plus en plus respectueux de l'environnement », a déclaré Paula Gold-Williams, PDG de CPS Energy. « Depuis des décennies, nous nous sommes engagés dans un parcours réfléchi d'amélioration pour l'environnement et pour notre communauté urbaine. Notre stratégie Flexible PathSM, qui comprend l'engagement de réduire nos émissions nettes de carbone de 80 % d'ici 2040, démontre l'équilibre dont nous avons besoin pour introduire davantage d'énergies renouvelables et de nouvelles technologies, tout en offrant un service fiable à nos abonnés, aujourd'hui comme à l'avenir. En outre, nous nous efforçons maintenant de parvenir à une neutralité carbone totale d'ici 2050 en soutien au Plan d'action et d'adaptation au climat (CAAP) de la ville de San Antonio, que notre conseil d'administration a approuvé le 26 août 2019. »

Comprenant l'importance de la diversité sur tous les fronts, c'est-à-dire par la mise en œuvre experte de nouvelles solutions énergétiques, la prise en compte d'un plus grand nombre de possibilités environnementales et la garantie que son équipe reste curieuse et flexible, CPS Energy est fière que 60 % de ses principaux dirigeants soient des femmes et des personnes de couleur. En outre, les 3 100 membres talentueux de l'équipe de CPS Energy s'emploient chaque jour à servir assidûment San Antonio, au Texas, la septième plus grande ville des États-Unis, tout en collaborant, à chaque fois que cela est possible, à l'amélioration de l'environnement.

Son nouveau Rapport sur le développement durable met en lumière les nombreuses réalisations de l'entreprise, sur un parcours de 20 ans qui passe à la vitesse supérieure. Les principales réalisations sont résumées ci-dessous :

Réduction du dioxyde de carbone (CO 2 ) : la concentration en carbone est en baisse depuis 1980. Grâce à une combinaison de plus en plus diversifiée de gaz, de charbon, d'énergie éolienne, solaire et nucléaire, ainsi qu'à des engagements axés sur la valeur en matière d'efficacité énergétique et de conservation de l'énergie pour les abonnés, CPS Energy a réduit son taux d'émission de CO 2 de 2 000 livres par mégawattheure de production à 827. Ces améliorations ont été apportées en dépit du fait que la production totale du service public a quadruplé entre 1980 et 2019 pour alimenter une communauté urbaine à fort dynamisme économique et en pleine croissance.

: la concentration en carbone est en baisse depuis 1980. Grâce à une combinaison de plus en plus diversifiée de gaz, de charbon, d'énergie éolienne, solaire et nucléaire, ainsi qu'à des engagements axés sur la valeur en matière d'efficacité énergétique et de conservation de l'énergie pour les abonnés, CPS Energy Ces améliorations ont été apportées en dépit du fait que la production totale du service public a quadruplé entre 1980 et 2019 pour alimenter une communauté urbaine à fort dynamisme économique et en pleine croissance. Réduction des oxydes d'azote (NO 2 ) : par la mise en œuvre de contrôles des émissions de NO 2 dans les centrales électriques, y compris les brûleurs à faibles émissions de NO 2 , l'air de surcombustion séparé (SOFA) et les réacteurs catalytiques sélectifs (SCR,) et par la fermeture de ses deux plus anciennes centrales au charbon (J.T. Deely), CPS Energy a réduit ses émissions de NO 2 de 78 % depuis 1997.

: par la mise en œuvre de contrôles des émissions de NO dans les centrales électriques, y compris les brûleurs à faibles émissions de NO , l'air de surcombustion séparé (SOFA) et les réacteurs catalytiques sélectifs (SCR,) et par la fermeture de ses deux plus anciennes centrales au charbon (J.T. Deely), CPS Energy Réduction du dioxyde de soufre (SO 2 ) : CPS Energy a réduit ses émissions de SO 2 de 97 % depuis 1997. Ses deux anciennes centrales au charbon ont été fermées à la fin de 2018. En outre, les autres centrales au charbon de son usine de Spruce, beaucoup plus récentes, sont équipées d'épurateurs très efficaces de dioxyde de soufre.

: Ses deux anciennes centrales au charbon ont été fermées à la fin de 2018. En outre, les autres centrales au charbon de son usine de Spruce, beaucoup plus récentes, sont équipées d'épurateurs très efficaces de dioxyde de soufre. Réduction des particules (PM) et du mercure (Hg) : la baisse la plus importante des émissions de particules a été enregistrée en 2007 et en 2008, lorsque l'ancienne technologie de contrôle des précipitateurs de Deely a été remplacée par des systèmes plus efficaces d'élimination des particules dans les dépoussiéreurs à manches. Les deux centrales de Spruce ont été construites avec ces systèmes à manches plus efficaces, lesquels ont la capacité d'éliminer plus de 99 % des particules.

: la baisse la plus importante des émissions de particules a été enregistrée en en 2008, lorsque l'ancienne technologie de contrôle des précipitateurs de Deely a été remplacée par des systèmes plus efficaces d'élimination des particules dans les dépoussiéreurs à manches. Les deux centrales de Spruce ont été construites avec ces systèmes à manches plus efficaces, lesquels ont la capacité d'éliminer plus de 99 % des particules. Réduction de la consommation d'eau : CPS Energy a construit les lacs de Braunig et de Calaveras dans les années 1960 pour refroidir nos centrales électriques. Ces lacs bien entretenus sont devenus des bases de loisirs pour la communauté urbaine. En utilisant les eaux usées traitées, CPS Energy économise environ 11 milliards de gallons d'eau potable chaque année.

: CPS Energy a construit les lacs de Braunig et de Calaveras dans les années 1960 pour refroidir nos centrales électriques. Ces lacs bien entretenus sont devenus des bases de loisirs pour la communauté urbaine. En utilisant les eaux usées traitées, Réduction des déchets : chaque année, nous recyclons la plupart de nos déchets au lieu de les mettre en décharge. De 2018 à 2019, 16 000 tonnes de déchets en moins ont été mis en décharge.

: chaque année, nous recyclons la plupart de nos déchets au lieu de les mettre en décharge. De 2018 à 2019, Save for Tomorrow Energy Plan (STEP) : l'objectif du STEP était d'économiser 771 mégawatts (MW), soit l'équivalent d'une grande centrale électrique, de 2009 à 2020 grâce à divers programmes d'efficacité et de conservation énergétiques dans les secteurs résidentiel et commercial. CPS Energy, en partenariat avec ses abonnés, a dépassé cet objectif et a réussi à réduire la demande cumulée de 845 MW, avec un an d'avance et sans dette supplémentaire ni dépenses d'investissement pendant 13 ans.

De concert avec sa stratégie « Flexible Path », CPS Energy lancera un appel d'offres fin 2020 pour son offre FlexPOWERSM. Il s'agira d'ajouter jusqu'à 900 MW d'énergie solaire, 50 MW de stockage sur batterie et 500 MW de capacité de raffermissement supplémentaire, ce qui permettra de pallier les cas où les fermes solaires ne produisent pas d'électricité (c'est-à-dire pendant les intempéries, la nuit, les pannes techniques, etc.). La société recherche également des solutions pour FlexSTEPSM, la prochaine étape des programmes d'économie et de conservation de l'efficacité énergétique pour aider à répondre aux besoins en constante évolution des abonnés.

Pour en savoir plus sur CPS Energy, veuillez également lire le Rapport annuel 2019-2020.

À propos de CPS Energy

Fondée en 1860, CPS Energy est la plus grande entreprise publique d'électricité, de gaz naturel et de services électriques du pays. Elle fournit un service sûr, fiable et à prix compétitif à 860 934 abonnés de l'électricité et à 358 495 abonnés du gaz naturel à San Antonio et dans certaines parties de sept comtés voisins. Les factures d'énergie combinées de nos abonnés se classent parmi les plus basses des 20 plus grandes villes du pays, tout en générant 8 milliards de dollars de revenus pour la ville de San Antonio depuis sept décennies. En tant que partenaire communautaire fiable et puissant, nous nous concentrons en permanence sur la création d'emplois, sur le développement économique et sur l'investissement dans l'éducation. Fidèles à notre philosophie de Priorité aux personnes, nous sommes portés par notre main-d'œuvre qualifiée, dont l'engagement envers la communauté est démontré par la motivation de nos employés au service de notre ville et par des programmes visant à apporter de la valeur ajoutée à nos abonnés. CPS Energy est l'un des principaux acheteurs publics d'énergie éolienne dans le pays et le numéro un au Texas en matière de production d'énergie solaire.

