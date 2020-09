CPS Energy rilascia il rapporto sulla sostenibilità 2019

"In CPS Energy, il talentuoso team di oltre 3.100 dipendenti dedicati lavora diligentemente per fornire servizi energetici che siano convenienti, affidabili, resilienti, sicuri e sempre più responsabili dal punto di vista ambientale", ha dichiarato Paula Gold-Williams, Presidente e AD di CPS Energy. "Da decenni abbiamo intrapreso un percorso ponderato per il miglioramento dell'ambiente e della nostra comunità. La nostra strategia Flexible PathSM, che comprende l'impegno a ridurre le nostre emissioni nette di carbonio dell'80% entro il 2040, dimostra l'equilibrio di cui abbiamo bisogno per introdurre più energie rinnovabili e nuove tecnologie, servendo i nostri clienti in modo affidabile, ora e in futuro. Inoltre, stiamo lavorando per raggiungere la piena neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050 a sostegno del Piano di Azione e Adattamento al Clima (CAAP) della Città di San Antonio, approvato dal nostro Consiglio di Amministrazione il 26 agosto 2019".

Comprendendo l'importanza della diversità su tutti i fronti, tra cui l'implementazione esperta di nuove soluzioni energetiche, l'adozione di maggiori opportunità ambientali e la garanzia che il proprio team rimanga curioso e flessibile, CPS Energy è orgogliosa che il 60% dei suoi alti dirigenti siano donne e persone di colore. Inoltre, i 3.100 talentuosi membri del team di CPS Energy si dedicano ogni giorno a servire con diligenza San Antonio, in Texas, la settima città più grande degli Stati Uniti, collaborando, quando possibile, per migliorare l'ambiente.

Il suo nuovo rapporto sulla sostenibilità mette in evidenza i numerosi obiettivi raggiunti dall'azienda, in un percorso di 20 anni, che sta andando a gonfie vele. I principali risultati sono riassunti di seguito:

Riduzione dell'anidride carbonica (CO 2 ) - La concentrazione di carbonio è in calo dal 1980. Con una combinazione sempre più diversificata di gas, carbone, energia eolica, solare e nucleare, nonché impegni orientati al valore per l'efficienza e la conservazione dell'energia dei clienti, CPS Energy ha abbassato il tasso di emissione di CO 2 da 2.000 libbre per megawattora di generazione a 827. Il miglioramento è stato ottenuto nonostante dal 1980 al 2019 la generazione totale dell'azienda sia quadruplicata al fine di alimentare una comunità economicamente robusta e in crescita.

- La concentrazione di carbonio è in calo dal 1980. Con una combinazione sempre più diversificata di gas, carbone, energia eolica, solare e nucleare, nonché impegni orientati al valore per l'efficienza e la conservazione dell'energia dei clienti, CPS Energy Il miglioramento è stato ottenuto nonostante dal 1980 al 2019 la generazione totale dell'azienda sia quadruplicata al fine di alimentare una comunità economicamente robusta e in crescita. Riduzione degli ossidi di azoto (NOx) - Con l'implementazione di controlli delle emissioni di NOx nelle centrali elettriche, compresi bruciatori a basso tenore di NOx, SOFA (Separated Overfire Air), SCR (Selective Catalytic Reactors) e la chiusura delle due unità a carbone più vecchie (J.T. Deely), CPS Energy ha ridotto le emissioni di NOx del 78% dal 1997.

- Con l'implementazione di controlli delle emissioni di NOx nelle centrali elettriche, compresi bruciatori a basso tenore di NOx, SOFA (Separated Overfire Air), SCR (Selective Catalytic Reactors) e la chiusura delle due unità a carbone più vecchie (J.T. Deely), CPS Energy ha Riduzione dell'anidride solforosa (SO 2 ) - Dal 1997 CPS Energy ha ridotto l'SO 2 del 97%. Le due unità di carbone più vecchie sono state chiuse alla fine del 2018. Inoltre, le unità di carbone rimanenti e molto più giovani dello stabilimento Spruce sono dotate di depuratori di anidride solforosa ad alta efficienza.

- Le due unità di carbone più vecchie sono state chiuse alla fine del 2018. Inoltre, le unità di carbone rimanenti e molto più giovani dello stabilimento Spruce sono dotate di depuratori di anidride solforosa ad alta efficienza. Riduzione del particolato (PM) e del mercurio (Hg) - Il calo maggiore delle emissioni di PM è stato registrato nel 2007 e nel 2008, quando la più vecchia tecnologia di controllo dei precipitatori Deely è stata sostituita con sistemi di rimozione del particolato più efficaci. Entrambe le unità Spruce sono state costruite con sistemi dotati di filtri a maniche più efficaci, che hanno la capacità di rimuovere oltre il 99% di PM.

- Il calo maggiore delle emissioni di PM è stato registrato nel 2007 e nel 2008, quando la più vecchia tecnologia di controllo dei precipitatori Deely è stata sostituita con sistemi di rimozione del particolato più efficaci. Entrambe le unità Spruce sono state costruite con sistemi dotati di filtri a maniche più efficaci, che hanno la capacità di rimuovere oltre il 99% di PM. Riduzione dell'uso dell'acqua - Negli anni '60 CPS Energy ha costruito i laghi di Braunig e Calaveras per raffreddare le nostre centrali elettriche. Questi laghi ben curati sono diventati patrimonio ricreativo della comunità. Utilizzando le acque reflue trattate, CPS Energy risparmia ogni anno circa 11 miliardi di galloni di acqua potabile.

- Negli anni '60 CPS Energy ha costruito i laghi di Braunig e Calaveras per raffreddare le nostre centrali elettriche. Questi laghi ben curati sono diventati patrimonio ricreativo della comunità. Utilizzando le acque reflue trattate, Riduzione dei rifiuti - Ogni anno ricicliamo la maggior parte dei nostri materiali di scarto invece di smaltirli in discarica. Dal 2018 al 2019, 16.000 tonnellate in meno di rifiuti sono andate in discarica.

- Ogni anno ricicliamo la maggior parte dei nostri materiali di scarto invece di smaltirli in discarica. Dal 2018 al 2019, Save for Tomorrow Energy Plan (STEP) - L'obiettivo di STEP era quello di risparmiare 771 megawatt (MW) di elettricità, equivalenti a una grande centrale elettrica, dal 2009 al 2020 attraverso una serie di programmi di efficienza energetica residenziale e commerciale e di conservazione dell'energia. CPS Energy, in collaborazione con i suoi clienti, ha superato questo obiettivo e ha realizzato 845 MW di riduzione della domanda cumulativa, con un anno di anticipo e senza debiti o spese in conto capitale incrementali per 13 anni.

Alla fine del 2020, in linea con il suo Flexible Path, CPS Energy lancerà una Request for Proposal (RFP) per il suo FlexPOWER BundleSM. L'azienda cercherà di aggiungere fino a 900 MW di energia solare, 50 MW di accumulatori a batteria e 500 MW supplementari di ottimizzazione della generazione da sorgenti rinnovabili, che serviranno a coprire i casi in cui i parchi solari non potranno produrre energia (ad es. in caso di maltempo, di notte, di interruzioni tecniche, ecc.). L'azienda è anche alla ricerca di soluzioni per FlexSTEPSM, la prossima serie di programmi di risparmio e conservazione dell'efficienza energetica per contribuire a soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti.

Per saperne di più su CPS Energy, è disponibile anche il rapporto annuale 2019-2020.

