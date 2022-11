CRISTIANO RONALDO INVESTIT TIMES SQUARE AVEC MADAME TUSSAUDS ET VISIT PORTUGAL POUR DÉVOILER SA NOUVELLE STATUE DE CIRE

NEW YORK, 19 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Cristiano Ronaldo, sans doute l'un des plus grands footballeurs de tous les temps, a dévoilé aujourd'hui sa dernière statue de cire au plus grand musée de cire du monde, Madame Tussauds New York. Quelques jours avant la Coupe du monde, Ronaldo est devenu le premier athlète à « conquérir Times Square », un exploit dont l'exclusivité a été honorée par une statue de cire chez Madame Tussauds. Ce moment épique a capté l'attention d'une foule enthousiaste alors que Ronaldo a adressé un message personnel à ses fans, relayé par la marque de promotion touristique de son pays natal, Visit Portugal, sur plusieurs jumbotrons au cœur de New York. Encouragé par CR7 lui-même, le public a célébré son dernier exploit en se joignant au G.O.A.T. pour entamer son fameux « siuuuuu » mondialement connu.

Ronaldo a été époustouflé lorsqu'il a rencontré sa statue de cire en personne, notamment en raison de la ressemblance de ses cheveux et de ses yeux. « C'est de la cire ? Vous plaisantez ? » s'est exclamé Cristiano Ronaldo. « Le visage est incroyable. Imaginez deux Ronaldos ! »

Ronaldo est capitaine de l'équipe nationale du Portugal. Sa nouvelle statue de cire américaine arbore son kit maison vert et rouge du Portugal, son brassard de capitaine et ses chaussures de football Nike Zoom Mercurial Superfly 9 Elite Firm-Ground. Le personnage de Ronaldo est rasé de près et pose dans sa position emblématique de célébration de but « siuuu », s'élançant légèrement vers la droite avec les bras sur le côté et les doigts écartés. Son menton est positionné vers le bas et ses yeux sont braqués comme un laser, regardant droit devant eux.

« Cristiano Ronaldo est l'une des icônes du football les plus brillantes de notre époque, ou, comme disent les New-Yorkais, du « soccer », et nous sommes ravis de faire équipe avec Visit Portugal pour dévoiler sa statue de cire à Time Square avant la Coupe du monde 2022 », a déclaré le responsable du marketing de Madame Tussauds New York, Tiago Mogadouro. « Nous acclamons Ronaldo alors qu'il est capitaine de l'équipe nationale du Portugal et est accueilli dans l'expérience sportive de notre attraction new-yorkaise. »

Le Président de Visit Portugal, Luis Araújo, a indiqué : « Le soutien apporté à cet événement reflète l'engagement envers un marché en pleine croissance et la conviction que le Portugal est de plus en plus proche des États-Unis et offre de nombreuses raisons de constituer une destination de choix pour les Américains. »

Visit Portugal a élaboré un programme solide pour promouvoir la destination sur le marché nord-américain en s'associant à l'événement de lancement de la statue de cire de Cristiano Ronaldo à Madame Tussauds New York. Après la découverte de la statue de cire, Visit Portugal a présenté sur chacun des jumbotrons ce que le pays a de mieux à offrir, de son peuple et de son patrimoine naturel et historique à un message du Portugal au monde sur l'importance de « voyager mieux ».

En tant que l'un des attaquants les plus prolifiques de l'histoire, Ronaldo a remporté la Ligue des Champions cinq fois, dont quatre fois avec le Real Madrid et une fois avec Manchester United, trois titres de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, cinq prix Ballon d'Or, et d'innombrables autres titres et récompenses. Madame Tussauds offre un accès direct aux célébrités les plus renommées, mettant en valeur leur impact sur la culture et la société. Les fans pourront tenter un coup de tête record avec le sosie de cire de Cristiano Ronaldo chez Madame Tussauds New York à Times Square. Les visiteurs sont invités à consulter le site https://www.madametussauds.com/new-york/ pour accéder aux dernières nouvelles et informations sur le tapis rouge.

