CRISTIANO RONALDO ÜBERNIMMT DEN TIMES SQUARE MIT MADAME TUSSAUDS UND BESUCHT PORTUGAL, UM SEINE NEUE WACHSFIGUR ZU ENTHÜLLEN

NEW YORK, 19. November 2022 /PRNewswire/ -- Cristiano Ronaldo, wohl einer der besten Fußballer aller Zeiten, enthüllte heute seine neueste Wachsfigur beim größten Wachsfigurenmuseum der Welt, Madame Tussauds New York. Nur wenige Tage vor der Weltmeisterschaft war Ronaldo der erste Sportler, der jemals eine „Übernahme des Times Square" erreicht hat, eine Leistung, die in ihrer Exklusivität mit einer Madame-Tussauds-Wachsfigur vergleichbar ist. Der epische Moment erregte die Aufmerksamkeit einer fröhlichen Menge, als Ronaldo eine persönliche Botschaft an seine Fans richtete, verstärkt durch Visit Portugal, die Reisezielmarke seines Heimatlandes Portugals, über viele Großbildschirme im Herzen von New York. Inspiriert von CR7 höchstpersönlich, feierte das Publikum seine neueste Errungenschaft, indem es sich dem G.O.A.T anschloss und seine weltberühmte „Siuuuuu"-Pose einnahm.

Ronaldo war hin und weg, als er seine Wachsfigur persönlich zu sehen bekam, insbesondere von der Lebensechtheit der Haare und Augen. „Das ist Wachs? Das ist wirklich Wachs?", sagte Cristiano Ronaldo. „Das Gesicht ist unglaublich. Das ist wie zwei Ronaldos!"

Ronaldo ist Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft. Seine berühmte neue Wachsfigur in den USA trägt sein grün-rotes Portugal-Heimtrikot, seine Kapitänsbinde und die Nike Zoom Mercurial Superfly 9 Elite Firm-Ground Fußballschuhe. Die Ronaldo-Figur ist glattrasiert und präsentiert sich in seiner kultigen „Siuuu"-Torfeierpose, leicht nach rechts gelehnt, die Arme seitlich ausgestreckt und die Finger gespreizt. Sein Kinn neigt nach unten und seine Augen sind mit Laserfokus direkt nach vorn gerichtet.

„Cristiano Ronaldo ist heute eine der erfolgreichsten Ikonen des Fußballs oder ‚Soccer', wie die New Yorker sagen. Wir sind begeistert, mit Visit Portugal zusammenzuarbeiten, um im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 diese besondere Enthüllung seiner Wachsfigur auf dem Times Square durchzuführen", sagte Tiago Mogadouro, Head of Marketing von Madame Tussauds New York. „Wir feuern Ronaldo als Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft an und heißen ihn hier als New Yorker Attraktion willkommen",

sagte der Präsident von Visit Portugal, Luís Araújo, und fügte hinzu: „Die Unterstützung für diese Veranstaltung spiegelt das Engagement für einen wachsenden Markt und die Überzeugung wider, dass Portugal zunehmend näher an die USA heranrückt und viele Gründe bietet, eine Reisewahl für Amerikaner zu sein."

Visit Portugal hat einen starken Plan ins Leben gerufen, um das Ziel auf dem nordamerikanischen Markt zu bewerben, und schloss sich dafür der Enthüllungsveranstaltung der Wachsfigur von Cristiano Ronaldo bei Madame Tussauds New York an. Nach der Enthüllung der Wachsfigur präsentierte Visit Portugal auf jedem der Großbildschirme das Beste, was das Land zu bieten hat – von seinem Volk und seinem natürlichen und historischen Erbe bis zu einer Botschaft von Portugal an die Welt über die Bedeutung von „besserem Reisen".

Als einer der erfolgreichsten Stürmer in der Geschichte gewann Ronaldo fünf Champions-League-Titel (vier davon mit Real Madrid und einen mit Manchester United), drei FIFA-Club-Weltmeistertitel, fünfmal die Auszeichnung Ballon d'Or sowie unzählige weitere Titel und Auszeichnungen. Madame Tussauds bietet direkten Zugang zu Top-Prominenten und präsentiert deren Einfluss auf Kultur und Gesellschaft. Fans werden mit Cristiano Ronaldos Doppelgänger aus Wachs einen rekordverdächtigen Kopfball bei Madame Tussauds New York, auf dem Times Square erzielen können. Gäste werden eingeladen, https://www.madametussauds.com/new-york/ zu besuchen, um die neuesten Red-Carpet-Nachrichten und -Informationen zu erhalten.

INFORMATIONEN ZU MADAME TUSSAUDS NEW YORK

Madame Tussauds, zu einer der einzigartigen Attraktionen von New York gewählt, lädt Sie ein, in einem einzigartigen Moment mit unseren berühmten Figuren darunter internationale Musiker, Top-Prominente, Sportlegenden und Weltführer zu posieren. Neu für 2022: Treten Sie mit Dwayne „The Rock" Johnson und Bad Bunny auf den roten Teppich. Darüber hinaus ist die „Glow Gala" von Madame Tussauds New York voll besetzt mit 19 Prominenten, darunter neue und nie zuvor gesehene Wachsfiguren von Ariana Grande und P. Diddy. Mit mehr als 85.000 Quadratmetern an interaktiver Unterhaltung, einschließlich der erweiterten MARVEL Hall of Heroes und des neuen Oval-Office-Erlebnisses, ist die weltberühmte Attraktion größer und besser als je zuvor! Weitere Informationen finden Sie auf der Website von madametussauds.com/new-york/ und auf Facebook.

INFORMATIONEN ZU MERLIN ENTERTAINMENTS

Merlin Entertainments ist ein weltweit führendes Unternehmen für standortbezogene Familienunterhaltung. Als Europas Nummer Eins und der zweitgrößte Betreiber von Besucherattraktionen der Welt betreibt Merlin mehr als 140 Attraktionen, 23 Hotels und sechs Feriendörfer in 24 Ländern auf vier Kontinenten. Das Ziel von Merlin ist es, seinen Millionen von Gästen auf der ganzen Welt mit seinen legendären Marken und verschiedenen Attraktionsformaten sowie dem Engagement und der Leidenschaft seiner Mitarbeiter unvergessliche Erlebnisse zu bieten.

Besuchen Sie www.merlinentertainments.biz, um weitere Informationen zu erhalten, und folgen Sie @MerlinEntsNew auf Twitter.

INFORMATIONEN ZU TURISMO DE PORTUGAL

Turismo de Portugal, das unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Wirtschaft und maritime Angelegenheiten tätig ist, ist Portugals nationale Tourismusbehörde. Es ist verantwortlich für die Förderung, Verbesserung und Nachhaltigkeit des Tourismusgeschäfts und bringt alle institutionellen Kompetenzen zusammen, die daran beteiligt sind, den Tourismus dynamischer zu gestalten, vom Angebot bis zur Nachfrage.

Turismo de Portugal unterhält privilegierte Beziehungen zu anderen öffentlichen Einrichtungen und Wirtschaftsakteuren in Portugal und im Ausland und setzt sich dafür ein, den Tourismus als eine der wichtigsten Antriebskräfte für das Wachstum der portugiesischen Wirtschaft zu stärken.

