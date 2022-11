CRISTIANO RONALDO CONQUISTA TIMES SQUARE CON MADAME TUSSAUDS E VISIT PORTUGAL PRESENTANDO LA SUA NUOVA STATUA DI CERA

NEW YORK, 19 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Cristiano Ronaldo, probabilmente uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, ha presentato oggi la sua ultima statua di cera in collaborazione con il più grande museo delle cere del mondo, Madame Tussauds New York. A pochi giorni dall'inizio della Coppa del Mondo, Ronaldo è il primo atleta a conquistare Times Square, un'impresa talmente esclusiva da essere omaggiata con una statua di cera di Madame Tussauds. Il memorabile evento ha attirato l'attenzione di una folla esultante che ha visto Ronaldo rivolgersi direttamente ai suoi fan, in collaborazione con Visit Portugal, il marchio per il turismo del suo paese natale, attraverso diversi maxischermi nel cuore di New York City. Su invito dello stesso CR7, il pubblico ha celebrato il suo ultimo traguardo unendosi al G.O.A.T. nel suo famosissimo "siuuu".

Ronaldo è rimasto sbalordito quando ha potuto vedere la sua statua di cera dal vivo, soprattutto per la somiglianza con i suoi capelli e i suoi occhi. "Questa è cera? State scherzando, vero?", ha detto Cristiano Ronaldo. "Il viso è incredibile. Immagina due Ronaldo!"

Ronaldo è il capitano della nazionale portoghese. La sua nuova statua di cera negli Stati Uniti indossa la divisa verde e rossa del Portogallo, la fascia da capitano e i tacchetti da calcio Nike Zoom Mercurial Superfly 9 Elite Firm-Ground. La sagoma di Ronaldo è perfettamente rasata ed è in posa nella sua iconica posizione di esultanza quando segna un gol, il "Siuuu", con un leggero affondo alla sua destra e le braccia aperte di lato con le dita distese. Il mento è rivolto verso il basso e gli occhi sono concentrati, guardando dritto davanti a sé.

Cristiano Ronaldo è uno dei più grandi campioni di calcio del nostro tempo, o come dicono i newyorkesi, 'soccer', e siamo entusiasti di collaborare con Visit Portugal per realizzare questo speciale evento a Time Square presentando sua statua di cera in vista della Coppa del Mondo del 2022", ha dichiarato il responsabile marketing di Madame Tussauds New York Tiago Mogadouro. "Faremo il tifo per Ronaldo come capitano della nazionale portoghese e lo accogliamo tra le celebrità sportive nel nostro museo di New York".

Il presidente di VisitPortugal, Luís Araújo, ha dichiarato: "Il sostegno a questo evento riflette l'impegno nei confronti di un mercato in crescita e la convinzione che il Portogallo sia sempre più vicino agli Stati Uniti e offra molti motivi per essere la meta turistica preferita degli americani".

VisitPortugal ha avviato un importante piano di promozione del Portagallo sul mercato nordamericano, in concomitanza con il lancio della statua di cera di Cristiano Ronaldo al Madame Tussauds di New York. Dopo il lancio della statua di cera, VisitPortugal ha mostrato su ogni maxischermo il meglio che il Paese ha da offrire: dalla sua gente, al suo patrimonio naturale e storico, fino al messaggio del Portogallo al mondo intero sull'importanza di "viaggiare meglio".

Ronaldo, uno degli attaccanti più prolifici della storia, ha vinto cinque volte la Champions League, di cui quattro con il Real Madrid e una con il Manchester United, tre titoli della Coppa del Mondo per Club FIFA, cinque Palloni d'Oro e innumerevoli altri titoli e riconoscimenti. Madame Tussauds offre un accesso diretto alle celebrità di fama mondiale, mostrando il loro impatto sulla cultura e sulla società. I fan potranno segnare un gol di testa da record con il sosia di cera di Cristiano Ronaldo al Madame Tussauds New York a Times Square. Per le ultime notizie e informazioni sul red carpet, visitare il sito Web https://www.madametussauds.com/new-york/.

Foto e B-Roll: https://bit.ly/RonaldoFigureMadameTussaudsNewYork

