Croissance zéro : Une nouvelle étude d'Oxera révèle que le « net zero » pourrait débloquer des milliers de milliards de dollars de croissance économique pour l'Europe.

Le passage rapide à une consommation nette zéro pourrait également permettre de créer jusqu'à 1,4 million d'emplois supplémentaires par an dans l'UE ( ) et jusqu'à 309 000 emplois supplémentaires par an au Royaume-Uni.

BRUXELLES, 18 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le cabinet de conseil en économie, finance et science des données Oxera publie Growth Zero : Recadrer le concept de « net zero » en tant que moteur de croissance, en soulignant comment le « net zero » pourrait débloquer un boom de croissance de plusieurs décennies pour les économies européennes..

L'étude explore quatre leviers pour atteindre le niveau zéro dans l'UE et au Royaume-Uni - la réglementation, l'innovation dans le secteur privé, la tarification du carbone et la politique fiscale - et révèle que des paquets de mesures de décarbonisation rapide pourraient débloquer une croissance substantielle pour les gouvernements et les entreprises, tout en permettant d'atteindre le niveau zéro avant 2050.

Principales conclusions :

Impact sur l'UE : Les leviers de la croissance zéro pourraient créer une croissance supplémentaire de 1,4 % par an, débloquer jusqu'à 6,100 milliards d'euros de PIB pour l'économie de l'UE et soutenir entre 1,2 million et 1,4 million d'emplois par an.

Impact sur le Royaume-Uni : Les leviers de la croissance zéro pourraient créer une croissance supplémentaire de 1,3 % par an, débloquer jusqu'à 765 milliards de livres sterling de PIB pour l'économie britannique et soutenir entre 213 000 et 309 000 emplois par an.

Les conclusions de la croissance zéro s'inscrivent dans le contexte d'une période sismique pour la politique européenne, les récentes élections ayant donné une image mitigée de la croissance verte sur le continent. Les élections parlementaires européennes de juin ont donné lieu à une représentation réduite des Verts au Parlement européen, tandis que la campagne électorale du parti travailliste britannique a placé la croissance verte au centre de son plan pour le pays. Alors que l'électorat français indique également que l'environnement reste une priorité, la croissance zéro démontre qu'une décarbonisation rapide peut être un levier de croissance économique et contribuer à atténuer l'impact de la crise climatique.

Levier de croissance zéro Date du zéro net Croissance totale Taux de croissance annuel Emplois annuels soutenus Règlement Des pénalités strictes sont imposées aux secteurs à fortes émissions

et les dates d'élimination progressive

sont avancées. 2046 (UE) 2044 (ROYAUME-UNI) 6,100 milliards d'euros (UE) 765 milliards de livres (Royaume-Uni) 1,4 % (UE) 1,3 % (ROYAUME-UNI) 1,4 million (UE) 309 000 (ROYAUME-UNI) Innovation du secteur privé Le déploiement à grande échelle de nouvelles capacités de production basées sur la technologie verte



accélère la transition. 2047 (UE) 2044 (ROYAUME-UNI) 5 milliards d'euros (UE) 637 milliards de livres (Royaume-Uni) 1.1 % (UE) 1 % (ROYAUME-UNI) 1,2 million (UE) 278 000 (ROYAUME-UNI) Tarification du carbone

Les prix du carbone augmentent de

environ 30 % en moyenne d'une année à l'autre dans les années 2020, de 8,6 % dans les années

2030 et de 4 à 6 % dans les années 2040. 2048 (UE) 2046 (ROYAUME-UNI) 5 300 milliards d'euros (UE) 555 milliards de livres (Royaume-Uni) 1 % (UE) 0,8 % (ROYAUME-UNI) 1,3 million (UE) 213 000 (ROYAUME-UNI) Politique fiscale

Les subventions accordées aux technologies établies à faible teneur en carbone

ont été augmentées, tandis que les taxes

ont été accrues pour les industries à forte intensité de carbone i

. 2047 (UE) 2045 (ROYAUME-UNI) 5 000 milliards d'euros (UE) 627 milliards de livres sterling (Royaume-Uni) 1,1 % (UE) 1,1 % (ROYAUME-UNI) 1,2 million (UE) 267 000 (ROYAUME-UNI)

Croissance verte pour l'Allemagne

En plus d'étudier l'impact potentiel des mesures de politique verte sur l'ensemble de l'économie de l'UE, Growth Zero a également étudié l'impact sur l'Allemagne, la plus grande économie de l'Union. Les récents résultats des élections européennes ont montré que les électeurs allemands sont préoccupés par le coût et les conséquences du « net zero », mais l'étude montre qu'une transition rapide pourrait débloquer jusqu'à 1 600 milliards d'euros de PIB pour l'économie allemande et soutenir entre 191 000 et 238 000 emplois par an.

Le Dr Luis Correia da Silva, président et associé d'Oxera, a déclaré

« L'action en faveur du climat exige une transformation rapide des industries et des économies. Atteindre le niveau zéro d'ici 2050 n'est pas seulement nécessaire pour une décarbonisation à grande échelle, c'est aussi une opportunité économique monumentale. En tant qu'économistes, nous avons pour mission de comprendre et de gérer les profonds changements économiques nécessaires pour atteindre le niveau zéro. Il est clair que l'adoption de la transition vers le zéro net n'est pas seulement une question de coût ; c'est une opportunité de croissance. En cette période d'incertitude politique, notre étude révèle qu'une action politique et commerciale décisive peut débloquer une croissance économique substantielle et la création d'emplois, faisant du "net zéro" la pierre angulaire d'économies résilientes et prospères ».

Croissance zéro : Les avantages macroéconomiques requièrent une vision microéconomique

Growth Zero utilise un modèle macroéconomique pour étudier l'impact potentiel de quatre leviers différents - la réglementation, l'innovation du secteur privé, la tarification du carbone et la politique fiscale - pour atteindre le niveau zéro en Europe. Chaque levier représente une voie distincte vers le zéro net, avec un ensemble spécifique d'hypothèses politiques pertinentes appliquées comme des « chocs » à un modèle macroéconomique afin d'examiner leur impact.

Les résultats de la modélisation macroéconomique ont été combinés avec les connaissances microéconomiques des experts d'Oxera afin d'aider les chefs d'entreprise à comprendre les implications potentielles pour leur activité.

Pour en savoir plus sur la méthodologie qui sous-tend la croissance zéro, ainsi que pour obtenir une analyse complète de l'impact des quatre leviers de croissance sur les économies du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de l'UE, consultez le site : www.oxera.com/growthzero

À propos de la croissance zéro

Growth Zero est une étude d'opinion d'Oxera, basée sur une combinaison de modèles macroéconomiques et d'informations microéconomiques. L'étude explore quatre leviers hypothétiques qui représentent chacun une voie économique possible pour atteindre le zéro net d'ici 2050, en recadrant le zéro net comme un moteur de croissance. Il démontre que l'amplification des interventions politiques clés et des mécanismes de marché pourrait permettre d'atteindre plus rapidement le niveau zéro et de stimuler le développement économique. En comparant chacun des leviers - tarification du carbone, innovation du secteur privé, politique fiscale et réglementation - il examine les moyens les plus efficaces de décarbonisation et vise à orienter le débat sur la transformation vers les possibilités de croissance qu'une situation nette zéro pourrait apporter.

À propos de Oxera

Oxera est un cabinet d'économie, de finance et de science des données qui conseille les entreprises, les décideurs politiques, les régulateurs et les avocats sur toute question économique liée à la concurrence, à la finance ou à la réglementation. C'est ce que nous faisons depuis plus de 40 ans, en accumulant des connaissances approfondies et étendues dans les secteurs dans lesquels nous sommes spécialisés. Nous sommes réputés pour notre crédibilité et notre intégrité auprès des personnes que nous conseillons et des décideurs clés tels que les responsables politiques, les régulateurs et les tribunaux.