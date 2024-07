Growth Zero: Nieuw onderzoek van Oxera onthult dat net zero biljoenen aan economische groei kan vrijmaken voor Europa

Het nieuwe Growth Zero -rapport van economisch adviesbureau Oxera onthult dat paden naar netto nul aanzienlijke economische groei kunnen vrijmaken voor de economieën van de EU en het Verenigd Koninkrijk.

-rapport van economisch adviesbureau Oxera onthult dat paden naar netto nul aanzienlijke economische groei kunnen vrijmaken voor de economieën van de EU en het Verenigd Koninkrijk. Een snelle overgang naar netto nul kan ook tot 1,4 miljoen extra banen per jaar opleveren in de EU, en tot 309.000 extra banen per jaar in het VK.

BRUSSEL, 18 juli 2024 /PRNewswire/ -- Vandaag publiceert het economisch, financieel en datawetenschappelijk adviesbureau Oxera , Growth Zero: Reframing net zero as a driver of growth, waarbij wordt benadrukt hoe netto nul een decennialange groei-hausse kan ontsluiten voor Europese economieën.

De studie onderzoekt vier hefbomen om netto nul te bereiken in de EU en het VK: regelgeving, innovatie in de particuliere sector, koolstofprijsstelling en fiscaal beleid. Hieruit blijkt dat beleidspakketten voor een snelle koolstofvrije economie een belangrijke groei kunnen vrijmaken voor overheden en bedrijven, terwijl netto nul wordt bereikt vóór 2050.

Belangrijkste bevindingen:

Growth Zero-hefbomen zouden een extra groei van 1,4% per jaar kunnen creëren, waarbij tot 6,1 biljoen euro aan BBP zou vrijkomen voor de EU-economie en jaarlijks 1,2 tot 1,4 miljoen banen worden ondersteund. Impact voor het VK: Growth Zero-hefbomen zouden een extra 1,3% groei per jaar kunnen creëren, waarbij tot 765 miljard pond aan BBP zou vrijkomen voor de Britse economie en jaarlijks 213.000 tot 309.000 banen worden ondersteund.

De bevindingen van Growth Zero komen in de context van een seismische periode voor de Europese politiek, met recente verkiezingen die een gemengd beeld laten zien voor groene groei in het hele continent. Bij de parlementsverkiezingen in juni was het aantal groene afgevaardigden in het Europees Parlement gedaald. In de succesvolle campagne voor de algemene verkiezingen van de Britse Labourpartij stond echter groene groei centraal in hun plan voor het land. Nu ook de Franse kiezers aangeven dat het milieu een prioriteit blijft, laat Growth Zero zien dat snelle decarbonisatie een hefboom kan zijn voor economische groei en kan helpen om de gevolgen van de klimaatcrisis te beperken.

Growth Zero-hefboom Netto nuldatum Totale groeistimulans Jaarlijkse groei Jaarlijks aantal ondersteunde banen Regelgeving Er worden strenge straffen opgelegd aan sectoren met een hoge

emissie en de data voor de geleidelijke stopzetting

worden vervroegd. 2046 (EU) 2044 (VK) € 6,1 bln. (EU) £ 765 mld. (VK) 1,4% (EU) 1,3% (VK) 1,4 mln. (EU) 309.000 (VK) Innovatie door de privésector Grootschalige inzet van nieuwe,

op groene technologie gebaseerde

productiecapaciteiten versnelt de overgang. 2047 (EU) 2044 (VK) € 5 bln. (EU) £ 635 mld. (VK) 1,1% (EU) 1% (VK) 1,2 mln. (EU) 278.000 (VK) Koolstofprijsstelling

De koolstofprijzen worden verhoogd met

gemiddeld ongeveer 30% op jaarbasis in de jaren 2020, met 8,6% in de jaren

2030 en met 4-6% in de jaren 2040. 2048 (EU) 2046 (VK) € 5,3 bln. (EU) 555 mld. pond (VK) 1% (EU) 0,8% (VK) 1,3 mln. (EU) 213.000 (VK) Fiscaal beleid Subsidies voor gevestigde koolstofarme

technologieën worden

opgevoerd, terwijl de belastingen

op koolstofintensieve

industrieën worden verhoogd. 2047 (EU) 2045 (VK) € 5 bln. (EU) 627 mld. pond (VK) 1,1% (EU) 1,1% (VK) 1,2 mln. (EU) 267.000 (VK)

Groene groei voor Duitsland

Naast het onderzoeken van de potentiële impact van groene beleidsmaatregelen op de gehele EU-economie, onderzocht Growth Zero ook de impact op Duitsland, de grootste economie van het blok. De recente verkiezingsuitslag in de EU gaf aan dat de Duitse kiezers zich zorgen maken over de kosten en gevolgen van net zero, maar het onderzoek toont aan dat een snelle overgang tot € 1,6 biljoen aan BBP zou vrijmaken voor de Duitse economie en jaarlijks tussen 191.000 en 238.000 banen zou ondersteunen.

Dr. Luis Correia da Silva, voorzitter en partner van Oxera, zei:

"Klimaatactie vereist een snelle transformatie in alle sectoren en economieën. Netto nul bereiken tegen 2050 is niet alleen noodzakelijk voor een volledige decarbonisatie, het is ook een enorme economische kans. Als economen hebben we de taak om de ingrijpende economische verschuivingen die nodig zijn om netto nul te bereiken, te begrijpen en er doorheen te navigeren. Het is duidelijk dat het omarmen van de netto nul overgang niet alleen een kostenoefening is; het is een kans voor groei. In een tijd van politieke onzekerheid laat ons onderzoek zien dat doortastend beleid en actie van bedrijven substantiële economische groei en nieuwe banen kunnen opleveren, waardoor netto nul de hoeksteen van veerkrachtige en welvarende economieën wordt."

Growth Zero: Macro-economische voordelen vereisen micro-economisch inzicht

Growth Zero maakt gebruik van een macro-economisch model om de potentiële impact te onderzoeken van vier verschillende hefbomen om netto nul in Europa te bereiken: regulering, innovatie in de particuliere sector, koolstofprijsstelling en fiscaal beleid. Elke hefboom vertegenwoordigt een afzonderlijk pad naar netto nul, met een specifieke reeks relevante beleidsaannames die als "schokken" worden toegepast op een macro-economisch model om hun impact te onderzoeken.

De resultaten van de macro-economische modellen zijn gecombineerd met micro-economische inzichten van Oxera's experts om bedrijfsleiders te helpen de mogelijke implicaties voor hun bedrijf te begrijpen.

Voor meer informatie over de methodologie die ten grondslag ligt aan Growth Zero, inclusief een volledig overzicht van de impact van de vier groeihefbomen op de economieën van het VK, Duitsland en de EU, ga naar: www.oxera.com/growthzero

Over Growth Zero

Growth Zero is een toonaangevende studie van Oxera, gebaseerd op een combinatie van macro-economische modellering en micro-economische inzichten. De studie onderzoekt vier hypothetische hefbomen die elk een mogelijk economisch pad vertegenwoordigen naar het bereiken van netto nul tegen 2050, waarbij netto nul wordt geherdefinieerd als een drijvende kracht achter groei. Hierin wordt aangetoond aan dat het versterken van belangrijke beleidsinterventies en marktmechanismen sneller tot een netto nulniveau kan leiden en de economische ontwikkeling kan stimuleren. Door elk van de hefbomen - koolstofbeprijzing, innovatie in de particuliere sector, fiscaal beleid en regelgeving - te vergelijken, wordt gekeken naar de meest effectieve manieren om koolstofarm te worden, met als doel de conversatie over de transformatie te verleggen zodat de nadruk komt te liggen op de groeimogelijkheden die een netto nuluitstoot met zich mee kan brengen.

Over Oxera

Oxera is een adviesbureau op het gebied van economie, financiën en datawetenschap dat bedrijven, beleidsmakers, regelgevers en advocaten adviseert over alle economische kwesties die verband houden met concurrentie, financiën of regelgeving. We doen dit al meer dan 40 jaar en hebben diepgaande en brede kennis opgebouwd in de sectoren waarin we gespecialiseerd zijn. We hebben een reputatie van geloofwaardigheid en integriteit bij degenen die we adviseren en bij belangrijke besluitvormers zoals beleidsmakers, toezichthouders en rechtbanken.