CSL reconnu par l'International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE) en tant que lauréat du prix de l'installation de l'année 2025

Établissant de nouvelles normes en matière d'innovation responsable, l'installation de CSL à Broadmeadows mélange les principes de Pharma 4.0™ avec une conception durable pour transformer la fabrication du plasma.

BROADMEADOWS, Australie, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- L'installation de fractionnement de base de CSLà Broadmeadows, en Australie, a remporté le prix de l'installation de l'année 2025 (Facility of the Year Award - FOYA) par la Société internationale d'ingénierie pharmaceutique (ISPE).

Conçue pour optimiser la production de traitements dérivés du plasma pour des pathologies telles que les immunodéficiences, les troubles neurologiques et les brûlures, l'installation de Broadmeadows associe des technologies de pointe à une plateforme de fabrication hybride pionnière. Les principales caractéristiques sont l'automatisation avancée, la surveillance de la production en temps réel, la robotique et l'infrastructure de jumelage numérique qui permettent une fabrication multi-processus flexible, une exécution entièrement dématérialisée et une amélioration continue. Sa conception modulaire garantit l'évolutivité et l'adaptabilité à long terme.

Ces avancées ont permis de multiplier par neuf la capacité de traitement du plasma - permettant à l'installation de traiter plus de 10 millions de litres par an - tout en améliorant l'efficacité et le rendement, ce qui permet à CSL d'avoir un impact sur la vie d'un plus grand nombre de patients dans le monde.

« Ce prix prestigieux souligne l'engagement inébranlable de CSL en faveur de l'innovation, de l'excellence opérationnelle et de la durabilité et positionne le site de Broadmeadows comme une référence mondiale en matière de fabrication biopharmaceutique de nouvelle génération. Le prix de l'installation de l'année est un hommage au dévouement et à la collaboration de l'ensemble de notre équipe, toutes fonctions et tous continents confondus », a souligné Andrew Hodder, vice-président de la fabrication et directeur du site de Broadmeadows.

L'infrastructure durable du site joue un rôle essentiel dans l'engagement de CSL en faveur d'une innovation responsable et d'un impact à long terme, avec des innovations telles que des filtres réutilisables, des systèmes économes en énergie et un entrepôt entièrement automatisé et équipé de véhicules robotisés pour une manutention totalement intégré des matériaux. « En combinant l'automatisation, l'innovation numérique et la conception durable, nous avons construit une installation prête pour l'avenir qui non seulement répond aux normes les plus élevées en matière de fabrication de produits pharmaceutiques, mais établit également une nouvelle référence en matière d'innovation responsable », a souligné Jeffrey Ball, responsable de la durabilité et premier vice-président responsable Environnement, santé et Sécurité, Strategy & Engineering.

Cette reconnaissance fait suite à la précédente distinction de l'installation en mai 2025, lorsqu'elle a reçu le prix ISPE FOYA dans la catégorie Pharma 4.0™ pour son utilisation avancée des technologies numériques et de l'automatisation afin de transformer la fabrication de produits pharmaceutiques.

