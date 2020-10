CUPRA est la première marque automobile à participer à Extreme E

La décision de la CUPRA d'entrer dans l'arène de l'Extreme E n'est pas surprenante, car la marque a toujours repoussé les limites du possible. CUPRA e-Racer, la première voiture de course entièrement électrique au monde, redéfinit le sport automobile en alliant quatre moteurs électriques à vitesse unique, lesquels génèrent puissance combinée de 680 PS (pferdestarke), soit 500 kW, et 960 Nm (Newton mètre), à une batterie à refroidissement liquide d'une capacité de 65 kWh.

Ce projet a permis à la marque d'approfondir ses connaissances tandis qu'elle accroît le nombre de véhicules électriques au sein de sa gamme de véhicules de passagers. En parallèle, la marque a lancé un hybride rechargeable, CUPRA Leon, qui sera accompagné de l'hybride rechargeable CUPRA Formentor, commercialisé sous deux variantes au début de 2021, et CUPRA el-Born, dont le lancement est prévu dans la deuxième moitié de 2021. Chacun de ces véhicules combinera une mobilité durable avec le caractère et le dynamisme prisés des passionnés.

Extrême E : Une odyssée électrique

En tant que partenaire principal de l'équipe ABT Sportsline, CUPRA déploiera une équipe d'ingénieurs et de pilotes qui prendront part à cette odyssée électrique. L'Extreme E présente un format sportif égalitaire imposant aux équipes d'aligner un pilote masculin et une pilote féminine. Le premier pilote de l'équipe est l'ambassadeur de l'électrification de CUPRA, Mattias Ekström.

« Combinant des aspects du rallye-raid et du rallye cross, la course de l'Extreme E traverse des environnements très distincts, le long de pistes tracées par GPS, a déclaré M. Ekström. Il s'agit d'un projet très prometteur en ce qui concerne le développement des véhicules électriques. Les données recueillies seront utiles aux voitures, particulièrement dans des domaines tels que les logiciels et la régénération. »

La participation de CUPRA à l'Extreme E découle non seulement d'une volonté de briller dans le domaine du sport automobile, mais aussi d'un désir de mettre à profit les connaissances acquises dans de nombreux domaines liés à sa gamme de véhicules de passagers, notamment la maniabilité, la transmission de puissance, la configuration du châssis et la conduite.

