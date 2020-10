CUPRA è il primo marchio automobilistico a partecipare a Extreme E

Il passaggio di CUPRA all'Extreme E non sorprende poiché il marchio ha da sempre superato i limiti del possibile. La CUPRA e-Racer, la prima auto da corsa interamente elettrica al mondo, ha integrato quattro motori elettrici a singola velocità che hanno fornito una combinazione di 680 PS (500 kW) e 960 nm con una batteria raffreddata a liquido da 65 kWh, contribuendo a ridefinire il potenziale dello sport motoristico.

Questo progetto ha aiutato il marchio a sviluppare le proprie conoscenze nel percorso verso l'elettrificazione, che sta diventando una parte sempre più importante della sua linea di veicoli passeggeri. E ora è dotato della CUPRA Leon plug-in hybrid, che sarà seguita all'inizio del 2021 dalla CUPRA Formentor plug-in hybrid, disponibile in 2 diverse varianti e affiancata dalla CUPRA el-Born nella seconda metà del prossimo anno. Tutti i veicoli offriranno una mobilità sostenibile con il carattere e il dinamismo che gli appassionati desiderano.

Extreme E: un'odissea elettrica

CUPRA si unirà ad ABT Sportsline come principale partner del team di gara e contribuirà a formare un gruppo di ingegneri e piloti coinvolti in questa odissea elettrica. L'Extreme E ha un format sportivo a parità di genere in base al quale i team dovranno mettere in campo un pilota di sesso maschile e uno di sesso femminile. Il primo di questi è il CUPRA e-ambassador, Mattias Ekström.

"L'Extreme E è un mix di Raid e Rally Cross, che percorre ambienti molto diversi con piste segnate utilizzando il GPS" ha dichiarato Ekström. "Ma è molto promettente per lo sviluppo dei veicoli elettrici con la raccolta di dati per generare feedback sui veicoli a livello di software e rigenerazione."

Il coinvolgimento di CUPRA nell'Extreme E non è solo dovuto al desiderio di eccellere nel settore degli sport motoristici, ma anche di riportare le conoscenze acquisite nel suo veicolo passeggeri in termini di guidabilità, erogazione di potenza, configurazione del telaio e sterzata.

