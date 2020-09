CUPRA Formentor : « Nous avons transformé la nature en couleur »

– Des couleurs tirées directement de l'ADN du véhicule. Pour créer la palette de couleurs du CUPRA Formentor, la première chose que l'équipe de design Color&Trim, dirigée par Francesca Sangalli, a entreprise, a été d'explorer l'essence de la marque, son ADN. C'est le premier modèle de la marque et les bases de son esprit ont dû être posées : design contemporain, performance sportive et style unique.

– Inspirées par la nature. Les idées pour concevoir une nouvelle couleur clairement associée à des valeurs peuvent provenir de nombreuses sources d'inspiration. À cette occasion, avec ses textures, ses humeurs et ses formes, la nature a constitué la muse qui a permis de libérer la créativité et de la transformer en couleurs.

– L'élégance des tons mats. Chaque couleur a été conçue en mélangeant des pigments et d'autres matériaux, tels que l'aluminium ou le mica, pour obtenir l'effet désiré. De cette façon, des finitions plus ou moins métalliques, nacrées et mates sont réalisées, qui dans le cas du Formentor sont les teintes exclusives bleu pétrole mat, gris magnétique mat et gris graphène. Créer un mélange avec un milligramme de blanc en plus ou en moins ou introduire plus ou moins de brillant donne une couleur complètement différente.

– Un CUV par essence. En plus de créer un nouveau code couleur pour le CUPRA, il était également essentiel de donner un caractère spécial à ce modèle. L'extérieur et l'intérieur sont en harmonie, avec des combinaisons et des détails exprimés en tons cuivrés. La palette de couleurs complète du nouveau CUPRA Formentor comprend six autres couleurs : rouge désir, camouflage sombre, noir minuit, gris urbain, gris magnétique et blanc candy.

Vidéo – https://youtu.be/UAnl-OXQojY

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1276262/CUPRA_Formentor_Colours_1.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1276263/CUPRA_Formentor_Colours_2.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1276264/CUPRA_Formentor_Colours_3.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1017612/CUPRA_Logo.jpg

SOURCE CUPRA