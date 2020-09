CUPRA Formentor: „Wir haben Natur in Farbe umgewandelt"

- Der CUPRA Formentor ist in drei exklusiven und von der Natur inspirierten Farben erhältlich: Petrol Blau Matt, Magnetic Tech Matt und Graphene Grau

- Um die Farbpalette des ersten CUV der Marke zu entwerfen, waren drei Jahre und mehr als 800 verschiedene Rezepturen erforderlich

- Der CUPRA Formentor kann nun reserviert werden. Ab Herbst werden die ersten Modelle weltweit auf den Straßen unterwegs sein

MARTORELL, Spanien, 18. September 2020 /PRNewswire/ -- 28 Gramm Perlblau, 25,2 Gramm Schwarz, 9,2 Gramm Kristallsilber, 1,5 Gramm Weiß, 0,6 Gramm Violett, ein bisschen Glanz und Aluminium... Hinter diesen Mengenangaben verbergen sich mehr als drei Jahre Arbeit, zahllose Versuche und schlussendlich ein Name: Petrol Blau. Ab dem Moment, an dem die CUPRA Designer die ersten Skizzen für den Formentor zeichneten, begann das Color&Trim-Team mit der Arbeit an den Farben für das erste Modell der Marke. Ein Auto wie der CUPRA Formentor bringt seinen typischen Charakter durch verschiedene Elemente zum Ausdruck: Eleganz, Innovation, markantes Außendesign... Und durch drei exklusive Farben. Jede Farbe hat eine eigene Geschichte und ihre ganz spezielle Daseinsberechtigung.