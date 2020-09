CUPRA Formentor: "Abbiamo trasformato la natura in colore"

- Ispirato alla natura. Le idee per progettare un nuovo colore che si identifichi chiaramente con i valori possono provenire da molte fonti di ispirazione. In questa occasione, con le sue texture, i suoi motivi e le sue forme, la natura è stata la musa che ha ispirato la creatività, trasformata poi in colore.

- L'eleganza dei toni matte. Ogni colore è stato progettato mescolando pigmenti e altri materiali, come alluminio o mica, per ottenere l'effetto desiderato. In questo modo si creano finiture più o meno metalliche, perlate e opache che, nel caso della Formentor, sono esclusive: Petrol Blue Matt,Magnetic Tech Matt e Graphene Grey. Basta creare una miscela con un milligrammo in più o in meno di bianco o introdurre più o meno effetto lucido per ottenere un colore completamente diverso.

- L'essenza CUV. Oltre a creare un nuovo codice cromatico per CUPRA, è stato fondamentale anche conferire un carattere speciale a questo modello. Esterni ed interni sono in armonia, con combinazioni e dettagli espressi in rame. L'intera gamma di colori della nuova CUPRA Formentor comprende altre sei tonalità: Desire Red, Dark Camouflage, Midnight Black, Urban Silver, Magnetic Tech e Nevada White.

Video - https://youtu.be/UAnl-OXQojY

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1276262/CUPRA_Formentor_Colours_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1276263/CUPRA_Formentor_Colours_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1276264/CUPRA_Formentor_Colours_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1017612/CUPRA_Logo.jpg

SOURCE CUPRA