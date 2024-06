Dandelion Science et le Wyss Center de Genvèe annoncent un partenariat dans le domaine de l'IA pour générer des thérapies cérébrales non invasives

GENÈVE, 12 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le Wyss Center for Bio and Neuroengineering de Genève et Dandelion Science sont heureux d'annoncer un partenariat axé sur une plateforme de neuromodulation générative de pointe qui pourrait accélérer le développement de méthodes sûres et non invasives pour traiter les troubles neurodégénératifs et neuropsychiatriques. La plateforme exploite la puissance de l'intelligence artificielle (IA) générative pour synthétiser, à la demande, des thérapies de stimulation sensorielle de précision.

Dandelion Science and the Wyss Center Geneva announce AI partnership to generate non-invasive brain therapies

Le Dr Erwin Böttinger, directeur du Wyss Center, a exprimé son enthousiasme vis-à-vis de cette collaboration : « Nous sommes ravis d'investir dans Dandelion Science et de nous associer à elle. La promesse de l'IA générative en tant que nouveau modèle thérapeutique pour les troubles cérébraux est passionnante. La neuromodulation guidée par l'IA est un domaine clé du Wyss Center, qui vise à développer des thérapies plus intelligentes pour les troubles neurologiques et mentaux en combinant l'intelligence artificielle et de nouvelles techniques de neuromodulation non invasives ciblant les structures cérébrales profondes. L'approche innovante de Dandelion en matière de technologie profonde, son solide portefeuille de propriété intellectuelle et son équipe exceptionnelle en font un partenaire idéal. Nous sommes impatients de voir l'impact transformateur que cette technologie pourrait avoir sur les patients du monde entier. »

La collaboration avec le Wyss Center, basé en Suisse, mobilise des ressources et des capitaux importants sur quatre ans, ce qui permet à Dandelion Science d'accéder rapidement à divers partenaires cliniques, de bénéficier d'une vaste expertise en neurosciences et en développement de neurotechnologies, et de s'intégrer dans un écosystème plus large d'IA et de neurotechnologies.

Adam Hanina, PDG de Dandelion Science et nouvellement nommé expert en résidence au Wyss Center Geneva, a déclaré : « La neuromodulation générative est en passe de devenir un marché de plusieurs milliards de dollars dans les années à venir. L'approche computationnelle novatrice de Dandelion, qui imite la manière dont le cerveau lui-même traite l'information, est prometteuse pour le développement de thérapies qui correspondent précisément aux dysfonctionnements complexes qu'elles sont censées traiter. Nous avons délibérément choisi le Wyss Center comme fondation de recherche afin de pouvoir travailler ensemble, en tant que pionniers de l'éthique, sur cette technologie potentiellement révolutionnaire. Ce nouveau partenariat valide non seulement les efforts de Dandelion, mais renforce également de manière significative notre capacité à innover et à créer de la valeur. »

À propos de Dandelion Science

Dandelion Science est une entreprise américano-suisse de neuromodulation générative (Generative Neuromodulation™), engagée à faire progresser les thérapies de précision pour les troubles de la vision et du cerveau. Dirigée par une équipe de classe mondiale, la mission de Dandelion est d'améliorer la vie des personnes touchées par ces pathologies grâce à l'intégration de technologies génératives avancées et d'une profonde expertise scientifique. L'entreprise possède une vaste propriété intellectuelle et a reçu des financements prestigieux des National Institutes of Health des États-Unis et de l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation.

www.dandelion.science

À propos du Wyss Center

Le Wyss Center est une organisation indépendante à but non lucratif de recherche et développement translationnels qui se consacre à développer des neurotechnologies révolutionnaires afin de transformer la vie des personnes souffrant de troubles neurologiques et mentaux. Le centre recherche des technologies transformationnelles dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la bioingénierie et de la neuroingénierie afin de restaurer les fonctions neuronales essentielles et de fournir des traitements de précision aux personnes souffrant de troubles neurologiques et mentaux débilitants.

Basé sur le Campus Biotech à Genève, en Suisse, le Wyss Center travaille en partenariat avec des professeurs, des cliniciens et des industriels, en Suisse et à l'étranger, pour stimuler l'innovation et maximiser l'impact clinique. Le Wyss Center a été créé grâce à une généreuse donation de l'entrepreneur et philanthrope suisse Hansjörg Wyss en 2014.

www.wysscenter.ch

Demandes de renseignements des entreprises :

[email protected]

Contact pour les médias :

[email protected]