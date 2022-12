Dani Ziv, PDG de Plasan, prend sa retraite après 36 ans de service

KIBBOUTZ SASA, Israël, 19 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Plasan Sasa Ltd. (« Plasan ») a annoncé aujourd'hui le départ à la retraite de Dani Ziv, fondateur, développeur d'affaires et PDG de la société depuis 36 ans.

Le conseil d'administration, présidé par le général Udi Shani (à la retraite), lui adresse ses remerciements, son amitié, son respect et sa reconnaissance pour ses accomplissements, notamment des projets d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars, qui sont exceptionnels dans le domaine du blindage et de la protection.

Dani Ziv, Plasan's CEO

Moshe Elazar, PDG actuel d'Aeronautics, remplacera Dani. Le nouveau PDG entrera en fonction au cours des prochains mois.

Plasan est une entreprise mondiale opérant dans le domaine de la survie pour les plateformes terrestres, aériennes et navales du marché de la défense. La société s'est spécialisée dans le développement et la fourniture de technologies et de solutions de blindage passif pour une large gamme de véhicules de combat à roues et à chenilles. En outre, elle met l'accent sur les technologies de pointe pour les manœuvres terrestres, y compris les véhicules terrestres sans pilote et les solutions robotiques.

La société a conçu plus de 400 coques blindées et livré plus de 35 000 solutions de blindage de combat aux forces armées et aux organismes de sécurité du monde entier. Plasan fournit des services complets de conception, de développement, d'intégration, de test et de livraison.

Les solutions de Plasan sont installées dans les plateformes les plus avancées au monde telles que le M-ATV, JLTV, HAWKEI, LAV 6, PIRANHA 4-5, REDBACK et bien d'autres.

Ces dernières années, Plasan s'est lancée dans le domaine des véhicules terrestres sans pilote et des solutions robotiques de manœuvre innovantes et avancées, telles que le véhicule ultraléger et blindé WILDER , qui bouleverse la norme selon laquelle il faut choisir entre la maniabilité et la puissance de feu d'un côté et la protection de l'autre.

Elle a également créé la plateforme unique ATeMM, un système robotique manœuvrable pour une variété d'utilisations sur les futurs champs de bataille.

