Dani Ziv, Plasanin toimitusjohtaja, jää eläkkeelle 36 vuoden jälkeen Plasanissa

KIBBUTZ SASA, Israel, 19. joulukuuta 2022 /PRNewswire/ -- Plasan Sasa Ltd. ("Plasan") ilmoitti tänään, että Dani Ziv, Plasanin perustaja, liiketoiminnan kehittäjä ja toimitusjohtaja 36 vuoden ajan, jää eläkkeelle tehtävästään Plasan Sasassa.

Kenraalin virastaan eläkkeellä olevan Udi Shanin johtama hallitus kiittää, arvostaa, kunnioittaa ja tunnustaa hänen saavutuksiaan. Näitä ovat muun muassa satojen miljoonien dollarien arvoiset hankkeet, jotka ovat poikkeuksellisia panssari- ja turvallisuusalalla.

Dani Ziv, Plasan's CEO

Moshe Elazar, tällä hetkellä Aeronauticsin toimitusjohtaja, tulee Danin tilalle. Uusi toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään tulevina kuukausina.

Plasan on maailmanlaajuinen yritys, joka toimii maa-, ilma- ja merialustojen taistelunkestävyyden parissa puolustusmarkkinoilla. Yritys on erikoistunut passiivisen panssariteknologian ja ratkaisujen kehittämiseen sekä toimittamiseen erilaisiin rekaallisiin ja ketjullisiin taisteluajoneuvoihin. Yritys keskittyy myös edistyneisiin maaohjausteknologioihin, joita ovat muun muassa miehittämättömät maakulkuneuvot ja robotiikkaratkaisut.

Yritys on suunnitellut yli 400 panssaroitua runkoa ja toimittanut yli 35 000 taistelupanssariratkaisua asevoimille ja turvallisuusorganisaatioille maailmanlaajuisesti. Plasan kattaa täyden suunnittelun, kehityksen, integroinnin, testauksen ja toimituksen saman katon alla.

Plasanin ratkaisuja käytetään maailman edistyneimmillä alustoilla, kuten M-ATV, JLTV, HAWKEI, LAV 6, PIRANHA 4-5 ja REDBACK.

Viime vuosina Plasan on astunut miehittämättömien maakulkuneuvojen ja ohjailurobotiikkaratkaisujen alalle tuomalla markkinoille erimerkiksi ultrakevyen ja suojatun WILDER -ajoneuvon, joka rikkoo paradigman, jossa käyttäjän on valittava, kumpi tulee kumman kustannuksella - ohjattavuus ja tulitusteho vs. suojaus.

Lisäksi se on kehittänyt ainutlaatuisen ATeMM -alustan, joka on ohjattava robottijärjestelmä erilaisiin käyttötarkoituksiin tulevaisuuden taistelukentällä.

Yhteystiedot:

Meirav Ofir, Marcom

[email protected]

www.plasan.com

Kuva - https://mma.prnewswire.com/media/1969549/Dani_Ziv_Plasans_CEO.jpg

SOURCE Plasan Sasa Ltd.