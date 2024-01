Dans l'édition 2023 de son rapport sur le développement durable, Rockwell Automation décrit les progrès et les résultats de l'entreprise

BRUXELLES, 23 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation annonce ce jour la publication de son rapport 2023 sur le développement durable où sont présentés en détail les progrès et les résultats de l'entreprise en matière de développement durable, ainsi que la manière dont Rockwell s'associe à l'industrie manufacturière et aux communautés du monde entier pour générer un impact et un changement durables.

Basée à Milwaukee (Wisconsin), Rockwell fournit des solutions d'automatisation industrielle et de transformation numérique à des entreprises manufacturières présentes dans plus de 100 pays.

« Nous améliorons l'efficacité des processus industriels depuis plus de 120 ans, ce qui implique notamment de tirer le meilleur parti de ressources limitées, a déclaré Blake Moret, PDG de Rockwell Automation. Aujourd'hui, notre technologie et notre expertise aident les fabricants de divers secteurs à relever le défi complexe qui consiste à fabriquer des produits de haute qualité à grande échelle tout en minimisant les impacts négatifs sur l'environnement. »

Les technologies de fabrication intelligente jouent un rôle essentiel dans la réussite d'une démarche environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et du développement durable. Selon les conclusions du huitième rapport annuel sur la situation de la fabrication intelligente publié par la Société, l'amélioration de l'efficacité constitue le facteur déterminant pour les fabricants dans la mise en œuvre de politiques et de programmes ESG et de développement durable – ce qui confirme le rôle critique de la durabilité dans l'amélioration des opérations et la rentabilité.

Progrès accomplis par Rockwell en 2023 dans les domaines ESG

Outre la manière dont Rockwell soutient les initiatives de ses clients en faveur du développement durable grâce à ses produits et solutions innovants et durables, le rapport met en lumière les initiatives et les programmes ESG qui rendent la Société plus durable tout en contribuant à la mise en œuvre d'une culture permettant à ses employés de travailler en toute sécurité, de manière durable et responsable.

En 2020, Rockwell a annoncé son objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 (émissions des Scopes 1 et 2). Le rapport analyse les mesures prises par l'entreprise pour atteindre cet objectif et inclut des informations sur les émissions de référence de Rockwell de Scope 3, expliquant que les émissions indirectes émises par les membres de sa chaîne de valeur représentent 99 % de son empreinte carbone de Scope 3.

Le rapport fait le point sur les nouvelles initiatives ESG prises en 2023, notamment :

Pacte mondial des Nations Unies : la Société a adhéré au Pacte mondial des Nations unies ; le rapport présente les huit objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies sur lesquels Rockwell pense pouvoir avoir le plus d'impact.

la Société a adhéré au Pacte mondial des Nations unies ; le rapport présente les huit objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies sur lesquels Rockwell pense pouvoir avoir le plus d'impact. Initiative Science Based Targets (SBTi) : Rockwell a adhéré à ce partenariat qui réunit le Pacte mondial des Nations unies, le programme Carbon Disclosure Project (CDP), le World Resources Institute (WRI) et le World Wide Fund for Nature (WWF) dans le but de promouvoir l'action des entreprises en faveur du climat.

Rockwell a adhéré à ce partenariat qui réunit le Pacte mondial des Nations unies, le programme Carbon Disclosure Project (CDP), le World Resources Institute (WRI) et le World Wide Fund for Nature (WWF) dans le but de promouvoir l'action des entreprises en faveur du climat. Programme Design for Sustainability : création d'une nouvelle équipe chargée d'intégrer les principes de conception durable, les critères de mesure et les exigences dans les processus communs de développement de produits.

Des partenariats pour bâtir des communautés durables

Alors que la fabrication de pointe suscite une demande en experts disposant des connaissances et des compétences nécessaires pour optimiser la technologie, la pénurie de main-d'œuvre et de talents continue d'entraîner des répercussions sur les entreprises, tous secteurs d'activité confondus. Le rapport 2023 sur le développement durable souligne le travail effectué par l'entreprise pour contribuer à la création d'une main-d'œuvre qualifiée et engagée qui maîtrise ces outils, ainsi que l'importance des partenariats formés avec les pouvoirs publics, les établissements d'enseignement et les industriels pour développer les compétences nécessaires, aujourd'hui et à l'avenir.

« À une époque où la pénurie de main-d'œuvre et de compétences touche les fabricants de tous les secteurs, il est important de permettre aux employés de se familiariser avec les nouvelles technologies, ainsi que de se perfectionner au fil du temps dans le but de faire la différence entre le succès et l'échec », a ajouté Blake Moret.

« Lorsqu'une approche centrée sur l'humain est appliquée à la mise en œuvre de la technologie, nous constatons des améliorations dans pratiquement tous les aspects des opérations de fabrication - de l'efficacité à la sécurité des travailleurs - et enregistrons des résultats dont l'impact est positif sur le résultat net comme sur le développement durable. »

Pour plus d'informations sur l'édition 2023 du rapport sur le développement durable de Rockwell Automation