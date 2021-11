Dar Al Arkan s'associe à Missoni pour livrer la tour résidentielle exclusive Urban Oasis au bord de l'eau à Dubaï

Le lancement du prestigieux projet de développement à 800 millions d'AED marque deux premières importantes pour les deux entreprises : l'expansion régionale de Dar Al Arkan avec son premier projet aux Émirats arabes unis, et les premiers espaces de vie sur mesure du monde arabe inspirés de Missoni conçus par la marque de mode MissoniHome.

La tour Urban Oasis se situe au cœur de la ville, directement sur le canal d'eau de Dubaï à proximité du centre-ville. Les logements de luxe de l'Urban Oasis offrent des vues spectaculaires sur le canal d'eau de Dubaï, faisant de la tour une véritable oasis urbaine en plein cœur de la ville dynamique. La tour est en cours de construction et devrait être terminée avant la fin de 2023.

Ziad El Chaar, vice-président de Dar Al Arkan Real Estate Development Company, a déclaré : « L'emplacement du projet est l'un des plus recherchés de la ville, et nous sommes heureux d'avoir notre premier projet phare aux Émirats arabes unis. Travailler avec Missoni est une indication claire de notre engagement continu à fournir à nos clients et investisseurs les meilleurs standards de la vie de luxe. »

Livio Proli, PDG de Missoni, a indiqué : « Nous sommes ravis de collaborer avec Dar Al Arkan sur le projet Urban Oasis, notre premier dans la région. Nous avons hâte de meubler ces appartements incroyables avec les tissus les plus fins et du design inspiré par Miami, qui donnera aux logements une finition unique et originale. »

La superbe tour Urban Oasis comporte 38 étages, des appartements de deux à trois chambres et des penthouses de quatre chambres aux intérieurs luxueux signés MissoniHome.

Les appartements penthouse uniques, sont entièrement équipés avec des installations et des éléments de décoration haut de gamme de Missoni. Parfaitement conçus, les appartements sont de différentes tailles et offrent des niveaux uniques de vie cinq étoiles, une vue imprenable sur l'eau et une cuisine fermée.

Les résidents auront accès à des installations et des services de luxe tels qu'une piscine, une aire de jeux pour enfants, un parking, un gymnase équipé et un service de sécurité en tout temps.

L'expansion de la marque Dar Al Arkan sur les marchés internationaux témoigne du succès des entreprises saoudiennes dans la réalisation de projets uniques sur de nouveaux marchés.

