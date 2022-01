Decathlon et Geek+ annoncent le déploiement de trois projets d'envergure pour automatiser sa logistique e-commerce en Europe

- Decathlon confirme son rôle de pionnier du e-commerce avec des centres de distribution robotisés en France, en Pologne et en Italie, pour mieux servir ses clients à travers le continent.

- Il s'agit du déploiement de la première phase d'une série de projets européens pour Geek+ avec Decathlon, à la suite d'un partenariat de longue date et très réussi en Asie-Pacifique.

- La technologie AMR de Geek+ permettra à Decathlon de répondre à l'augmentation du volume du e-commerce et des exigences des clients en matière de rapidité et de qualité.

CASTELNAU, France, 25 de janvier, 2022 /PRNewswire/ -- Geek+, leader mondial de la technologie robotique IA, et Decathlon, leader mondial de la création et de la distribution d'articles de sport, sont heureux d'annoncer le déploiement réussi de centaines de robots mobiles autonomes (AMR) dans trois centres de distribution européens clés afin d'automatiser la plateforme logistique de e-commerce de Decathlon.

La modernisation de ces trois centres, situés à Castelnau, en France, Łódź, en Pologne, et en Campanie, en Italie, s'appuie sur la technologie AMR (« robots mobiles autonomes ») de Geek+ pour permettre à Decathlon d'augmenter sa capacité de stockage, de rationaliser ses processus logistiques et de mieux servir une clientèle internet en pleine expansion dans ces pays.

Les deux entreprises collaborent déjà depuis plusieurs années en Asie, avec des gains d'efficacités exceptionnels sur de nombreux sites. Avec l'adoption de la solution Geek+, décidée puis mise en œuvre au cours des six derniers mois, Decathlon confie de nouveau la modernisation de plusieurs entrepôts à Geek+. La technologie de pointe de Geek+ en matière d'AMR et d'IA offre à Decathlon un haut degré de flexibilité.

Sébastien Alcasena, responsable de la transformation logistique chez Decathlon, a déclaré : « Les deux dernières années représentent un tournant dans la façon dont les gens s'engagent dans le e-commerce, et nous devons fournir un service de la plus haute qualité. En Geek+, nous avons trouvé un excellent partenaire avec une solution robotisée flexible et évolutive pour répondre aux attentes de nos clients. Nous sommes impatients de continuer à mener notre transformation logistique en Europe. »

Les nouvelles attentes des clients en matière de e-commerce - des volumes plus importants de commandes et de retours, des livraisons le jour même ou le lendemain et une précision quasi parfaite - ont entraîné de nouveaux défis pour les détaillants et la nécessité de résoudre les goulots d'étranglement logistiques. Avec 1045 magasins dans 25 pays européens, Decathlon a besoin d'une chaîne d'approvisionnement hautement flexible et rapide et s'est tourné vers les solutions goods-to-person de Geek+ pour optimiser sa logistique B2C.

Jackson Zhang, Vice-président de Geek+ Europe a déclaré : « Decathlon a mis l'accent sur l'évolutivité au niveau international lorsqu'il a cherché un partenaire d'automatisation, dans sa quête d'une solution capable de faire face à la croissance rapide et aux défis de ses activités de e-commerce. Geek+ est idéalement positionné pour soutenir cet objectif, ayant un historique réussi de projets en Chine et dans la région Asie-Pacifique au sens large qui ont permis un taux de croissance à deux chiffres des flux d'entrepôts de Decathlon. »

Geek+ a conçu une nouvelle solution robotique sur mesure pour chaque centre de distribution en utilisant des centaines de ses robots de prélèvement de la série P, ainsi que le RoboShuttle, la solution AMR « tote-to-person » de nouvelle génération de Geek+. Le nombre et la configuration des systèmes AMR utilisés dans les centres de distribution de Decathlon peuvent être facilement ajustés pour répondre aux fluctuations des volumes de commandes pendant la haute saison. Contrairement aux infrastructures traditionnelles, les systèmes AMR permettent une maintenance et une modification flexibles sans aucune interruption de service.

Les améliorations apportées à ces trois centres ne représentent que le début de la collaboration entre Decathlon et Geek+ en Europe. Étant donné la réussite rapide de ces projets, les entreprises ont pour objectif d'identifier d'autres domaines où la technologie AMR de Geek+ peut aider Decathlon à continuer de fournir un service de e-commerce de classe mondiale, ce qui est devenu sa nouvelle norme.

À propos de Geek+

Geek+ est une entreprise technologique mondiale à la tête de la révolution de la logistique intelligente. Nous appliquons des technologies avancées de robotique et d'IA pour réaliser des solutions flexibles, fiables et hautement efficaces destinées à la gestion des flux logistiques et supply chain. Geek+ est le partenaire de confiance de plus de 500 entreprises de référence dans leur domaine et a été reconnu comme le leader mondial des robots mobiles autonomes. Fondée en 2015, Geek+ compte plus de 2000 employés et possède des bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni, en Chine, aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, à Hong Kong et à Singapour.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.geekplus.com/

À propos de Decathlon



Decathlon, entreprise leader sur le marché du sport, regroupe deux activités : la création de produits sportifs et leur distribution en ligne et en magasins.

Basé sur un modèle intégré, Decathlon maîtrise toutes les étapes de vie de ses produits : de la recherche et développement à la vente en passant par la conception, la production, et la logistique. Présentes en France et à l'international avec plus de mille points de vente, les équipes des services, marques et magasins travaillent depuis 1976 avec une ambition constante: innover dans tous les domaines pour rester le principal partenaire de jeu de tous les sportifs.

