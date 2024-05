Deloitte et Basware forment une alliance pour révolutionner la facturation électronique

Cette collaboration vise à accélérer l'automatisation des processus de comptabilité fournisseurs et le traitement des factures sans intervention, tout en se conformant aux réglementations en vigueur

AMSTERDAM, 21 mai 2024 /PRNewswire/ -- Deloitte et Basware ont récemment dévoilé une alliance visant à renforcer le traitement des factures sans intervention humaine pour leurs clients à l'échelle mondiale. Cette collaboration combinera leur expertise en comptabilité fournisseurs pour accélérer l'automatisation et la transformation financière.

Deloitte and Basware Form Alliance to Transform E-invoicing

La facturation électronique gagne en importance au sein des départements financiers, aux côtés des exigences de déclaration électronique des gouvernements locaux ou des autorités fiscales. Les équipes comptables devront respecter une législation spécifique lors de l'émission et de la réception des factures électroniques. Cette nouvelle législation remplacera les processus et rapports papier, alors que l'UE et d'autres régions tendent vers une approche harmonisée et des bases de données gouvernementales centralisées pour comparer les données déclarées.

L'alliance entre Deloitte et Basware se concentrera sur les défis, opportunités et exigences réglementaires clés dans le domaine financier. Elle combinera les points forts de Basware en automatisation des comptes fournisseurs avec l'accès de Deloitte à son réseau d'experts en finance, approvisionnement et fiscalité, pour créer de la valeur pour les clients. Ce partenariat fournira également aux entreprises les dernières tendances et meilleures pratiques en matière de transformation financière grâce à l'intégration de services d'automatisation des comptes fournisseurs.

Les équipes financières des grandes entreprises qui traitent et règlent des milliers de factures par semaine se heurtent souvent à des défis tels que les retards de paiement aux fournisseurs, les factures en double, voire les paiements frauduleux. En conséquence, selon les résultats d'une étude de performance menée par Ardent Partners , en moyenne seulement 32 % des factures passent sans intervention manuelle par les équipes financières, comparé à 89 % grâce à la plateforme d'automatisation des comptes fournisseurs de Basware. Un processus de facturation totalement automatisé permet d'éliminer le besoin pour le personnel des comptes fournisseurs de consacrer beaucoup de temps à l'ajustement et à l'approbation des factures, ce qui leur permet de fournir plus facilement des analyses opérationnelles et financières.

La collaboration entre Deloitte et Basware se concentrera sur l'élaboration d'une stratégie commerciale commune pour toucher un public plus large, créer des opportunités de co-innovation pour répondre aux exigences en constante évolution de la législation sur la facturation électronique, et former un groupe de consultants certifiés de Deloitte spécialisés dans les solutions Basware pour la réalisation de projets.

Grâce à ce partenariat, les équipes des comptes fournisseurs pourront potentiellement traiter les factures 80 % plus rapidement, réduisant ainsi le délai de traitement moyen des factures de 10 jours à moins d'une journée.

Jason Kurtz , PDG de Basware , a commenté concernant la collaboration :

« Cette alliance représente une étape significative pour Basware et Deloitte dans l'accélération du traitement automatisé des factures. Les directeurs financiers sont confrontés en permanence à des processus manuels dans les comptes fournisseurs qui ralentissent les équipes et impactent les bénéfices. La collaboration avec Deloitte au cours des derniers mois a été stimulante, nous avons travaillé ensemble vers une vision commune visant à aider les entreprises à économiser du temps et de l'argent lors de l'émission et de la réception des factures, tout en réduisant les risques de non-conformité. Grâce à notre technologie et à notre expertise dans le domaine des comptes fournisseurs, nous ouvrirons de nouveaux horizons pour le traitement automatisé des factures. »

Arian Kaandorp, directeur chez Deloitte Consulting, a également commenté :

« Nos clients évoluent de l'automatisation de processus spécifiques vers la gestion autonome des opérations financières. Collaborer avec Basware pour unir nos compétences dans le traitement automatisé des factures constitue une étape importante pour accroître l'adoption de la facturation électronique. À travers cette alliance, notre objectif est d'accompagner nos clients dans la transformation de leur processus de comptabilité fournisseurs grâce à la technologie, tout en répondant aux exigences législatives croissantes en matière de facturation électronique. »

À propos de Basware

Basware permet aux responsables financiers des entreprises internationales d'automatiser enfin leurs processus de facturation complexes et fastidieux et de rester en conformité avec les changements réglementaires. Notre plateforme d'automatisation et de facturation des comptes fournisseurs vous aide à atteindre un niveau d'efficacité et d'automatisation inégalé - en quelques mois - tout en réduisant les erreurs et les risques. Nous apportons une combinaison unique de véritable automatisation et d'expertise approfondie. C'est pourquoi les départements de comptabilité les plus efficaces au monde, dans des milliers d'entreprises, font confiance à Basware pour gérer plus de 220 millions de factures par an. Avec Basware, « Now it all just happens.™ »

À propos de Deloitte

Deloitte propose des services d'audit et d'assurance, des conseils fiscaux et juridiques, des services de consultation, des conseils financiers et des conseils en gestion des risques de premier plan à près de 90 % des entreprises classées dans le Fortune Global 500® et à des milliers d'entreprises privées. Nos experts offrent des résultats mesurables et durables qui renforcent la confiance du public dans les marchés financiers, permettent aux clients de se transformer et de prospérer, et contribuent à une économie plus robuste, une société plus équitable et un monde durable. Avec plus de 175 ans d'expérience, Deloitte est implantée dans plus de 150 pays et territoires. Découvrez comment les quelque 415 000 collaborateurs de Deloitte dans le monde ont un impact significatif sur www.deloitte.com.