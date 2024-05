Deloitte en Basware vormen alliantie voor transformatie van e-facturatie

De samenwerking zet de AP-automatisering en de verwerking van touchless facturen in de versnelling, in navolging van de regelgeving op het gebied van naleving

AMSTERDAM, 21 mei 2024 /PRNewswire/ -- Deloitte en Basware hebben een alliantie aangekondigd om touchless factuurverwerking voor wereldwijde klanten te verbeteren. De samenwerking zal de expertise op het gebied van crediteurenadministratie (AP) combineren om de automatisering en financiële transformatie te versnellen.

Deloitte and Basware Form Alliance to Transform E-invoicing

E-facturatie krijgt steeds meer prioriteit binnen CFO-afdelingen, naast de e-reapportagevereisten van lokale overheden of belastingdiensten. Boekhoudteams moeten voldoen aan specifieke wetgeving bij het verzenden en ontvangen van elektronische facturen. De nieuwe wetgeving vervangt papieren processen en rapportages nu de EU en andere regio's evolueren naar een geharmoniseerde aanpak en gecentraliseerde overheidsdatabases om gerapporteerde gegevens te vergelijken.

De alliantie tussen Deloitte en Basware richt zich op de belangrijkste uitdagingen, kansen en wettelijke vereisten op financieel gebied. Het zal Basware's sterke punten op het gebied van AP-automatisering samenbrengen met Deloitte's toegang tot zijn netwerk van financiële, inkoop- en belastingexperts, om waarde te creëren voor klanten. De samenwerking zal ondernemingen ook voorzien van de nieuwste trends en best practices op het gebied van financiële transformatie via de integratie van AP-automatiseringsservices.

Financiële teams in grote ondernemingen die duizenden facturen per week verwerken en betalen, hebben vaak te maken met late betalingen aan leveranciers, dubbele facturen en zelfs frauduleuze betalingen. Als gevolg hiervan passeert volgens een Performance Benchmark van Ardent Partners gemiddeld slechts 32% van de facturen de financiële teams zonder dat er handmatige interventie nodig is, vergeleken met 89% via het AP-automatiseringsplatform van Basware. Dankzij een volledig touchless factuurproces hoeven AP-medewerkers geen tijd meer te besteden aan het matchen en goedkeuren van facturen en houden ze dus meer tijd over voor het leveren van operationele en financiële inzichten.

De alliantie tussen Deloitte en Basware heeft als doel het ontwikkelen van een gezamenlijke go-to-market strategie om een breder publiek te bereiken, mogelijkheden voor gezamenlijke innovatie te creëren in overeenstemming met de veranderende wettelijke eisen op het gebied van e-facturatie en het opbouwen van een pool van gecertificeerde Deloitte consultants die zijn getraind op Basware-oplossingen voor het leveren van projecten.

Dankzij de samenwerking kunnen AP-teams facturen 80% sneller verwerken, waardoor de gemiddelde verwerkingstijd van facturen daalt van 10 dagen naar minder dan één dag.

Jason Kurtz , CEO bij Basware , zei het volgende over de alliantie:

"Dit is een belangrijke mijlpaal voor Basware en Deloitte om touchless factuurverwerking te versnellen. CFO's worstelen voortdurend met handmatige AP-processen die teams vertragen en minder winst opleveren. Het was spannend om de afgelopen maanden samen te werken met een gezamenlijke visie die bedrijven helpt tijd en geld te besparen bij het verzenden en ontvangen van facturen en tegelijkertijd het compliancerisico vermindert. Samen zullen onze technologie en ons leiderschap in de AP-ruimte nieuwe niveaus van probleemloze factuurverwerking ontsluiten."

Arian Kaandorp, directeur bij Deloitte Consulting, gaf ook commentaar:

"Onze klanten stappen over van het automatiseren van taakspecifieke processen naar het uitvoeren van autonome financiële activiteiten. De samenwerking met Basware om onze expertise op het gebied van touchless factuurverwerking te combineren, is een belangrijke stap om de overstap naar e-facturatie te vergroten. Via onze alliantie willen we onze klanten ondersteunen bij de op technologie gebaseerde transformatie van hun AP-proces en tegelijkertijd voldoen aan de toenemende wettelijke vereisten op het gebied van e-facturatie."

