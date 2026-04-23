Des résultats probants obtenus dans le cadre de l'essai de tuiles en ciment renforcé au graphène, le premier au monde

Points forts

L'essai de production de tuiles en ciment renforcé au graphène avec FP McCann permet d'obtenir une réduction de jusqu'à 14 % du CO 2 .

Un projet mené au Royaume-Uni a également montré une réduction de 26 % du ratio CEM I/béton nécessaire à la production de tuiles en béton

Des tuiles en ciment renforcé au graphène seront utilisées sur les nouveaux bâtiments du site de FP McCann à Cadeby

Des résultats probants ouvrent la voie à l'entrée sur le marché mondial des tuiles en ciment, d'une valeur de 7,6 milliards de dollars[1]

SYDNEY, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- First Graphene Limited (ASX : FGR ; « First Graphene » ou « la Société ») (FRA:M11) (OTCQB:FGPHF) a le plaisir d'annoncer les résultats d'un premier essai de production de tuiles de toiture en ciment renforcé au graphène avec le plus grand fabricant et fournisseur de béton préfabriqué du Royaume-Uni, FP McCann.

Pour ce projet d'une durée de cinq mois, il a fallu utiliser 40 tonnes de ciment renforcé PureGRAPH®, développé par Breedon Group, partenaire de First Graphene, pour produire plus de 10 000 tuiles dans l'usine de FP McCann à Cadeby, au Royaume-Uni.

La qualité, l'efficacité et le potentiel de réduction des émissions de carbone des tuiles de toiture en ciment renforcé au graphène ont été testés, ainsi que la régularité des performances.

Le processus de production a permis de réduire les émissions de carbone de 14 % d'un bout à l'autre du processus, ce qui renforce les avantages du graphène pour obtenir un ciment à plus faible empreinte de carbone. La quantité de ciment nécessaire pour les tuiles a également été réduite de jusqu'à 8 %.

Fait important, l'essai a confirmé que le ciment renforcé au graphène, classé CEM-II, pouvait produire les mêmes tuiles à la même résistance avec moins de matériaux et des coûts inférieurs à ceux du CEM-I.

Les tuiles seront distribuées pour être utilisées dans divers projets, notamment pour l'installation d'un nouveau bâtiment sur le site de FP McCann à Cadeby.

Après réception des résultats, des conversations ont été entamées avec des partenaires industriels en vue de déterminer l'intérêt que suscitent les tuiles de toiture renforcées au graphène pour des projets un peu partout au Royaume-Uni.

Le gouvernement britannique s'est également engagé à fournir plus d'un million de nouveaux logements abordables et durables au cours des trois prochaines années et a financé des solutions de construction innovantes pour y parvenir.

Ce projet a été soutenu par des « contrats pour l'innovation » avec le ministère britannique de la sécurité énergétique et du zéro net (DESNZ) et par le programme « Resource Efficient Construction Impacts » du ministère britannique de l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales (DEFRA).

Cet essai consolide l'entrée de First Graphene sur le marché mondial des tuiles en ciment, dont la valeur devrait s'élever à 11,8 milliards de dollars d'ici 2034[1].

Michael Bell, directeur général et PDG de First Graphene, a déclaré :

« Les résultats de cet essai inaugural de tuiles en ciment renforcé au graphène avec FP McCann ont renforcé la viabilité et confirmé les avantages en termes de performances d'un produit à base de ciment à faibles émissions de carbone pour l'industrie de la construction.

La réduction de la quantité de ciment nécessaire (jusqu'à 20 %) a un impact significatif sur l'empreinte carbone de ces tuiles, ouvrant la voie à des foyers et des bâtiments plus durables.

Alors que l'industrie et les gouvernements recherchent des solutions innovantes pour développer des infrastructures à faible empreinte carbone, First Graphene et FP McCann, en partenariat avec Breedon Group, disposent d'un plan de production testé pour atteindre les objectifs de réduction des émissions tout en maintenant ou en dépassant la capacité de performance des matériaux ».

Références [1]Industry Research

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2765415/5931344/FGR_Logo_Main_Tag_Logo.jpg