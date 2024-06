DESEC : Chihuahua vise à devenir la capitale aérospatiale du Mexique

CHIHUAHUA, Mexique, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- Marco Bonilla Mendoza, récemment réélu maire de Chihuahua, la capitale du plus grand État du Mexique, vise à ce que des avions entièrement assemblés des fabricants américains Bell et Cessna décollent de Chihuahua dans les trois prochaines années.

L'infrastructure est actuellement en préparation, alors que des milliers de pièces d'avion fabriquées dans la ville, située dans le nord du Mexique, sont assemblées pour compléter 70 % de plusieurs avions, qui sont ensuite envoyés à l'étranger pour l'assemblage final.

« L'industrie aérospatiale dans la ville de Chihuahua est la plus développée du pays. Aujourd'hui, 100 % des pièces nécessaires pour fabriquer un avion sont produites ici. L'avion est déjà partiellement assemblé à Chihuahua, puis envoyé à Wichita, dans le Kansas (aux États-Unis), où les turbines sont installées, les tests sont effectués, et il est prêt à décoller », a déclaré M. Bonilla dans une interview avec EFE.

De plus, Bonilla a mentionné que les hélicoptères Bell quittent la capitale avec plus de 80 % de leur assemblage terminé. Pour atteindre les 100 %, de nouvelles usines et une infrastructure spéciale sont nécessaires, ce sur quoi il a souligné : « c'est déjà en cours ».

« Un nouveau parc aérospatial est en construction à Chihuahua, à cinq minutes de l'aéroport. L'objectif est de développer une industrie plus spécialisée dans ce parc aéronautique, et cela se réalisera dans les trois prochaines années », a-t-il noté. Industrie solide

Actuellement, le Mexique compte huit entreprises de fabrication aérospatiale, dont cinq sont situées à Chihuahua : Textron Aviation, Bell, Honeywell, EZ AIR-Embraer, Bombardier et Kaman Aerospace, ainsi que plus de 45 fournisseurs certifiés, tels que Safran Aerosystem et Safran Electrical & Power, parmi beaucoup d'autres.

« Ce sont nos deux objectifs stratégiques, car notre vision en tant que gouvernement est non seulement d'attirer l'industrie, mais aussi de créer des emplois à haute valeur ajoutée », a expliqué M. Bonilla.

La croissance de l'industrie aérospatiale dans la ville de Chihuahua a été réalisée grâce à la collaboration des secteurs constituant le cluster aérospatial, où les écoles génèrent les talents nécessaires, le gouvernement crée les conditions nécessaires et le secteur privé investit.

Cette approche a positionné Chihuahua parmi les dix villes les plus compétitives du pays, selon l'Institut mexicain pour la compétitivité (IMCO).

Toutes ces conditions, a ajouté Bonilla, permettent à la ville de devenir le pôle aérospatial du Mexique et permettront aux avions fabriqués entièrement dans le pays de prendre leur envol dans les années à venir.

