Deutsche Telekom investit dans le réseau de blockchain publique Celo

BONN, Allemagne et SAN FRANCISCO, 20 avril 2021 /PRNewswire/ -- Deutsche Telekom investit dans l'avenir de l'économie financière décentralisée en achetant le token natif du réseau Celo (CELO). Avec sa blockchain open-source, Celo vise à rendre la finance décentralisée (DeFi) et ses outils accessibles au plus grand nombre depuis un smartphone. Deutsche Telekom sera la première société de télécommunications à rejoindre le réseau mondial Alliance for Prosperity créé par Celo.

« Grâce à notre investissement dans CELO et à l'infrastructure exploitée par T-Systems, notre société se dote d'une stratégie pour participer à un réseau de blockchain publique. Nous sommes en mesure de sécuriser le réseau Celo grâce à notre investissement et à notre propre infrastructure cloud tout en facilitant l'intégration des utilisateurs et le développement de cas d'utilisation sur le réseau Celo », affirme Adel Al-Saleh, administrateur de Deutsche Telekom AG et CEO de T-Systems.

Deutsche Telekom exploitera l'infrastructure de l'ensemble de l'écosystème Celo. Pour ce faire, T-Systems MMS , filiale de Deutsche Telekom, fonctionnera comme un validateur utilisant l' Open Telekom Cloud (OTC) . En appliquant rigoureusement les exigences du cadre réglementaire européen en matière de sécurité et de conformité, OTC garantit la sécurité de l'accès aux services financiers depuis un smartphone dans le monde entier.

En outre, Deutsche Telekom ouvrira son API pour SMS pour permettre aux validateurs d'envoyer des SMS de vérification par l'intermédiaire de son service. Diversifier les fournisseurs de SMS sur la plateforme Celo renforce à la fois la sécurité et la fiabilité du protocole de vérification décentralisé de numéros de téléphone, ce qui est essentiel pour faciliter l'utilisation de la blockchain Celo.

Fort d'une Alliance composée de plus de 130 membres, Celo a pour mission de bâtir un système financier qui crée les conditions de la prospérité pour tous. « Nous sommes ravis que Deutsche Telekom nous aide à sécuriser le réseau Celo, à développer l'infrastructure Celo et à contribuer significativement à notre projet en tant que validateur », déclare Rene Reinsberg, cofondateur de Celo . « L'achat de CELO et le développement de sa plateforme mobile-first sont des puissants leviers pour accélérer l'adoption massive des actifs numériques et permettre des paiements sûrs et à frais réduits pour les utilisateurs de smartphones partout dans le monde. »

Les ressources utilisées pour faire fonctionner le réseau Celo sont neutres en carbone.

L'achat de CELO par Deutsche Telekom sera réalisée par Telekom Innovation Pool (TIP), conseillé par Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP) .

