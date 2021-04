Deutsche Telekom investe em rede pública de blockchain da Celo

BONN, Alemanha e SÃO FRANCISCO, 20 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Deutsche Telekom está a investir no futuro da economia financeira descentralizada - com uma compra significativa do ativo da Celo ( a CELO). A Celo é um ecossistema de blockchain de código aberto focado em fazer com que os sistemas e ferramentas financeiras descentralizadas (DeFi) passem a estar acessíveis a qualquer pessoa munida de um smartphone. A Deutsche Telekom será a primeira empresa de telecomunicações a juntar-se à Alliance for Prosperity global da Celo.

"O nosso investimento na CELO, juntamente com a infraestrutura operada pela T-Systems, permite-nos adotar uma abordagem estratégica de participação numa rede pública de blockchain . Com este investimento e com a nossa própria infraestrutura na nuvem, vamos poder reforçar a rede Celo, facilitando ao mesmo tempo a ativação de utilizadores e o desenvolvimento de novas valências na rede Celo", afirma Adel Al-Saleh, membro do Conselho de Administração da Deutsche Telekom AG e CEO da T-Systems.

A Deutsche Telekom operará a infraestrutura em todo o ecossistema da Celo. Nesse sentido, a subsidiária da Deutsche Telekom, a T-Systems MMS , funcionará como validadora, utilizando a Open Telekom Cloud (OTC) . A OTC cumpre os mais rigorosos requisitos de segurança e compliance no quadro regulamentar europeu, assegurando uma oferta de serviços financeiros seguros via smartphone em todo o mundo.

A Deutsche Telekom abrirá também sua API SMS de modo que os validadores possam enviar mensagens de texto de verificação usando o seu serviço. Aumentar o leque de fornecedores de SMS na plataforma Celo melhora a segurança e a fiabilidade do protocolo de verificação telefónica descentralizado.

Com os seus mais de 130 membros da Alliance , a missão da Celo consiste em estabelecer um sistema financeiro onde todos tenham condições para prosperar. "É um prazer para nós contar com a Deutsche Telekom, que nos ajudará a reforçar a rede Celo e a desenvolver a infraestrutura Celo, dando ainda um contributo significativo como validadora", afirmou Rene Reinsberg, cofundador da Celo . "A poderosa combinação de deter uma participação no CELO e de poder operar na sua plataforma centrada na telefonia móvel ajudará a acelerar a adoção de ativos digitais por parte do mercado de massas e permitirá aos utilizadores de smartphones em todo o mundo fazerem assim pagamentos seguros e económicos."

Os recursos utilizados para operar a rede Celo são neutros em carbono.

Links relacionados

https://celo.org/



SOURCE Celo