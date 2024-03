Deux décennies après l'introduction en bourse, la valeur boursière de Weichai Power a été multipliée par 30 et la société a distribué 28 milliards de yuans de dividendes

Un héritage de croissance : Weichai Power signe une expansion et des rendements sans précédent

L'innovation par l'unité : Weichai mène une vision pour le développement de la valeur partagée

WEIFANG, Chine, 28 mars 2024 /PRNewswire/ -- Weichai Power Co., Ltd. (2338.HK, 000338.SZ), dans son dernier rapport annuel publié le 26 mars, a dévoilé d'importantes réalisations financières au titre de l'exercice 2023. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 213,96 milliards de yuans, soit une augmentation notable de 22,2 % par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a bondi de 83,8 % pour atteindre 9,01 milliards de yuans, tandis que le bénéfice de base par action a bondi de 84,5 % pour s'établir à 1,04 yuans.

Dans le cadre de son engagement envers le rendement pour les actionnaires, Weichai Power a annoncé une amélioration de sa stratégie de dividendes, portant le ratio de dividendes en espèces à 50 % au titre de l'exercice. Cette décision stratégique souligne la bonne santé financière de l'entreprise et sa volonté de maintenir des rendements élevés pour ses investisseurs.

Weichai Power Co. a commémoré le 20e anniversaire de son introduction en bourse à Hong Kong en organisant un séminaire le 26 mars à Weifang, en Chine, auquel ont assisté de nombreux participants de la communauté financière mondiale, des investisseurs et des médias. L'événement a permis de retracer le parcours de l'entreprise en matière de réforme et d'innovation au cours des deux dernières décennies. Tan Xuguang, président du Shandong Heavy Industry Group, de Weichai Power et du China National Heavy Duty Truck Group, a prononcé un discours d'ouverture intitulé « Growth, Value, Future » (croissance, valeur, avenir), dans lequel il a évoqué les cinq modèles stratégiques et les quatre approches de développement de l'entreprise.

En 2004, Weichai Power est devenue la première entreprise du secteur chinois des moteurs à combustion interne à s'introduire en bourse à Hong Kong, levant 170 millions de dollars et établissant un record avec une offre initiale sursouscrite 928 fois et un placement international sursouscrit 52 fois, le plus élevé depuis 1998. À la suite des réformes du marché chinois en 2007, Weichai Power a fusionné avec Zhu Zhou Torch Spark Plug Co. Ltd (Torch), ce qui lui a permis d'être cotée à la bourse de Shenzhen. Cette approche innovante a fait de Weichai Power la première entreprise à passer d'une cotation en actions H à une cotation en actions A par le biais d'une fusion, une démarche reconnue pour sa créativité sur le marché financier mondial. Cette stratégie a permis à Weichai Power de renforcer sa présence internationale et a jeté les bases d'autres fusions et acquisitions nationales et internationales.

En 2005, dans une démarche agressive, Weichai Power Co. Ltd. a déboursé 1,02338 milliard de yuans pour Torch, dans ce qui était à l'époque la plus grande opération d'acquisition en espèces sur les marchés financiers chinois. Cette fusion stratégique a non seulement permis de réunir les moteurs de Weichai, les transmissions de Fast Gear et les essieux de Hande dans un modèle pionnier « d'intégration des groupes motopropulseurs en or », mais aussi d'inverser la tendance en intégrant des géants comme Shaanxi Heavy Duty Automobile, Lovol Agricultural Equipment et Lovol Construction Machinery. Cette ambitieuse fusion a propulsé Weichai au premier rang du secteur des machines lourdes, lui permettant d'occuper les premières places des ventes mondiales de moteurs et de transmissions pour véhicules lourds, ainsi que des positions de premier plan sur les marchés chinois des équipements agricoles, des essieux et des poids lourds.

En 2009, l'acquisition par Weichai Power de la société française Baudouin a marqué la première incursion de l'entreprise sur le marché international, signalant un tournant stratégique vers les marchés financiers mondiaux. Cette acquisition a inauguré une série d'acquisitions internationales, y compris, mais sans s'y limiter, Kion Group (Allemagne) et Linde Hydraulics (Allemagne), PSI (États-Unis), Ceres (Royaume-Uni), Ballard Power Systems (Canada), Aradex (Allemagne), VDS (Autriche) et Fischer (Suisse). Ces acquisitions ont permis à Weichai Power de se concentrer sur des domaines stratégiques clés, notamment les moteurs à grand alésage et à haute densité de puissance, les systèmes hydrauliques avancés, les groupes motopropulseurs à transmission à variation continue (CVT) et la technologie des piles à combustible, pour aboutir à la création d'une chaîne industrielle logistique intelligente de pointe. L'empreinte internationale de Weichai Power, mesurée par son indice transnational, a atteint 48,57 %, ce qui témoigne de l'importance de l'entreprise sur la scène mondiale.

Au cours des deux dernières décennies, Weichai Power est devenu un conglomérat mondial dont les intérêts diversifiés couvrent les systèmes électriques, les véhicules commerciaux, les machines agricoles et les solutions logistiques intelligentes. Sur le plan financier, l'entreprise a connu une trajectoire de croissance remarquable. Entre 2004 et 2023, son chiffre d'affaires est passé de 6,2 milliards de yuans à 214 milliards de yuans, soit une multiplication par trente-trois. Le bénéfice net attribuable à la société mère est passé de 540 millions de yuans en 2004 à 9,01 milliards de yuans en 2023, soit une multiplication par seize. Cette croissance financière souligne les capacités globales de Weichai Power, sa valeur d'investissement exceptionnelle et la reconnaissance de sa marque sur les marchés financiers. La valeur boursière totale de la société a dépassé 140 milliards de yuans, soit une multiplication par 40 depuis son entrée en bourse. Weichai Power a connu une croissance exceptionnelle de sa valeur boursière, dépassant 40 fois sa valeur de cotation initiale. Au cours des 20 dernières années, l'entreprise a distribué des dividendes pour un montant supérieur à 28 milliards de yuans.

Le président de Weichai, Tan Xuguang, s'est penché sur le parcours de l'entreprise, soulignant que les deux décennies d'efforts de collaboration et de succès mutuels ont permis de cimenter un formidable réseau de partenariat dans le monde entier. Chez Weichai Power, nous envisageons « la croissance, la valeur et l'avenir » comme nos principes directeurs fondamentaux. La « croissance » est interprétée comme l'ambition de se classer parmi les entreprises leaders au niveau mondial. La « valeur » désigne notre aspiration à être reconnus comme une puissance respectée dans le monde entier. Weichai Power se prépare à un avenir encore plus prometteur, caractérisé par une énergie incessante, un potentiel illimité et une excellence durable. Nous restons un phare de l'innovation et du leadership, attirant continuellement l'attention et le soutien des parties prenantes à l'échelle mondiale.

