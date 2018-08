Diesel propulse les accessoires vers de nouveaux sommets en présentant la montre connectée nouvelle génération à écran tactile

MILAN, 30 août 2018 /PRNewswire/ -- Diesel repousse les limites de ses accessoires en lançant la montre connectée Full Guard 2.5 avec écran tactile. Cette nouvelle génération de montres intègre les toutes dernières innovations en matière de technologie, y compris un capteur de rythme cardiaque, un moyen de paiement sans contact et un suivi GPS. Imprégné du design audacieux de la marque, qui s'inspire du look motard, ces nouvelles montres invitent tout un chacun à ne pas se fondre dans la masse.

Les nouvelles montres connectées Diesel Full Guard 2.5 à écran tactile, compatibles avec les téléphones iPhone® et Android™, sont alimentées par Wear OS de Google et Qualcomm® Snapdragon Wear™2100 SoC. Diesel a optimisé les fonctionnalités existantes telles que la réception des notifications en synchronisation avec le téléphone, le contrôle de la musique et offre un chargement plus rapide et de nouveau cardans personnalisés. A cela s'ajoute :

un capteur de rythme cardiaque : mesure votre rythme cardiaque automatiquement pour différents types d'exercices physiques grâce à Google Fit ou à des applications tierces * Tic Health est disponible en Chine.

mesure votre rythme cardiaque automatiquement pour différents types d'exercices physiques grâce à Google Fit ou à des applications tierces une technologie de paiement : réalisez des achats avec votre montre connectée équipée de la fonction NFC sans contact via Google Pay * Alipay est disponible en Chine. Google Pay est disponible dans certaines langues.

réalisez des achats avec votre montre connectée équipée de la fonction NFC sans contact via Google Pay un suivi GPS à distance : laissez votre téléphone chez vous lorsque vous allez vous promener, faire une randonnée, du vélo ou courir le GPS intégré à votre montre connectée enregistre la distance parcourue

laissez votre téléphone chez vous lorsque vous allez vous promener, faire une randonnée, du vélo ou courir le GPS intégré à votre montre connectée enregistre la distance parcourue un assistant au poignet : posez des questions et donnez des instructions directement à votre montre connectée via Google Assistant * Mobvoi Assistant est disponible en Chine ; Google Assistant est disponible dans certains pays.

posez des questions et donnez des instructions directement à votre montre connectée via Google Assistant une technologie résistante à l'eau : Portez-la pour prendre une douche et nager jusqu'à 3 ATM sans problème, et suivez vos séances de natation via des applications tierces. * Mobvoi Store est disponible en Chine ; Google Play Store est disponible dans certains pays.

Cette nouvelle collection se décline en quatre modèles uniques : un boîtier en acier mat sur un bracelet en cuir noir, un boîtier gris acier sur un bracelet en cuir marron, un boîtier en acier noir mat sur un bracelet en silicone noir et un boîtier en acier inoxydable gris sur un bracelet en maille. Les nouveaux cadrans séduisants et personnalisables incluent un cadran néon Flicker, qui change automatiquement de couleur pendant la journée, et un cadran interactif pour le suivi du rythme cardiaque, qui crée un effet d'ondulation sur l'eau à chaque fois que vous le touchez.

Ce mois-ci, Diesel a annoncé son tout nouveau partenariat avec la superstar internationale, DJ et producteur, Steve Aoki, qui a accepté de devenir le nouvel ambassadeur de la marque. Pour cette collaboration qui s'étendra jusqu'à début 2019, Aoki sera le visage de la montre connectée à écran tactile Full Guard 2.5.

La montre connectée Diesel Full Guard 2.5 sera disponible dans les magasins sélectionnés et sur Diesel.com dès le début du mois d'octobre 2018.

Les montres connectées intégrant Wear OS* de Google sont compatibles avec les téléphones iPhone® et Android™. Wear OS de Google et les autres marques connexes sont des marques déposées de Googles LLC. Les montres connectées à écran tactile qui intègrent Wear OS de Google sont uniquement compatibles avec les téléphones fonctionnant sous Android OS 4.4+ (à l'exclusion de l'édition Go) ou iOS 9.3+. Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction des plateformes.

* Wear OS de Google LE en Chine

À propos de Diesel



Diesel est une marque internationale innovante spécialisée dans la mode qui produit d'amples collections de jeans et de vêtements ainsi que des accessoires. Depuis sa création en 1978, Diesel est devenu l'un des principaux précurseurs en matière de jeans et de vêtements décontractés de qualité, s'imposant comme une véritable alternative au marché du luxe établi. Malgré sa croissance, la philosophie de Diesel est restée la même : une marque qui prône la passion, l'individualité et l'expression de soi.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/736415/Diesel_Hero_Lifestyle_Image.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/736414/Diesel_Full_Guard.jpg