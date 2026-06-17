Digital champions CEE 2026 : une valorisation cumulée de près de 128 milliards de dollars, dans un écosystème redessiné par la deep tech et les délocalisations

VARSOVIE, 17 juin 2026 /PRNewswire/ -- La Digital Poland Foundation a publié la 5ème édition du rapport Digital Champions CEE 2026. Ce classement des 100 entreprises technologiques les plus importantes d'Europe centrale et orientale fait état d'une capitalisation boursière combinée de 127,9 milliards de dollars, soit une forte croissance de 9,36 % en glissement annuel. Mais ce chiffre, s'il attire l'attention, ne raconte qu'une partie de l'histoire. Si toutes les entreprises qui ont été délocalisées ou rachetées depuis lors étaient restées dans le périmètre du classement, la valeur totale dépasserait probablement les 170 milliards de dollars. La cinquième édition du rapport montre non seulement comment la région s'est développée, mais aussi l'évolution de ses actifs technologiques les plus stratégiques et les facteurs qui l'expliquent.

Digital Champions CEE Ranking

Les 100 leaders technologiques évalués à 127,9 milliards de dollars – et les 170 milliards de valeur qui se cachent derrière

À la fin de l'année 2025, les 100 plus grandes entreprises technologiques d'Europe centrale et orientale ont atteint une capitalisation boursière combinée de 127,9 milliards de dollars, réduisant l'écart avec le pic atteint en 2021 et confirmant la résilience continue de l'économie numérique régionale. La croissance la plus forte a été enregistrée par les plus grands acteurs de la région (les « phénix numériques » dont la valeur dépasse 1 milliard de dollars). La valeur combinée de ces derniers a progressé de 14,58 % en glissement annuel, pour atteindre 101,05 milliards de dollars.

Toutefois, le rapport souligne que les données officielles sous-estiment considérablement l'ampleur réelle de la valeur créée par les innovateurs de la région. De nombreuses entreprises emblématiques originaires des pays d'Europe centrale et orientale (telles que ElevenLabs, Grammarly, ICEYE, Rimac et Avast) ont transféré leur siège aux États-Unis ou au Royaume-Uni pour lever des fonds ou ont été rachetées par des multinationales, les faisant ainsi sortir du périmètre du classement. Selon les auteurs du rapport, si ces entreprises matures répondaient encore aux critères géographiques de l'indice, la valorisation cumulée des 100 premières entreprises technologiques des pays d'Europe centrale et orientale dépasserait déjà 170 milliards de dollars.

« Lors du lancement du classement inaugural des Digital Champions CEE, la région a été présentée comme un « phénix numérique », symbole d'une transformation ambitieuse issue des économies postcommunistes. Cinq éditions plus tard, la trajectoire demeure solide, mais le narratif a évolué. Dans un contexte de turbulences mondiales accrues, les entreprises d'Europe centrale et orientale sont passées d'une accélération rapide à une croissance plus disciplinée et résiliente. Cette maturation a permis de préciser les axes stratégiques : pour de nombreuses entreprises, elle a ouvert de nouvelles voies de développement et d'innovation. Pour d'autres, elle a introduit une pression concurrentielle importante et un environnement opérationnel plus complexe et imprévisible », a déclaré Radzym Wójcik, avocat chez Baker McKenzie.

La Pologne est en tête, mais les pays baltes dominent par leur intensité

La Pologne reste le plus grand écosystème technologique de la région dans l'absolu, représentant 47,39 milliards de dollars (soit 37,05 %) de la valorisation totale de la région, avec 42 entreprises classées dans le Top 100. Il s'agit également du seul marché qui affiche une forte performance à tous les stades de maturité, des petites entreprises émergentes aux champions valorisés à plusieurs milliards de dollars.

Les États baltes continuent toutefois de surclasser la région en termes d'intensité de capitalisation par habitant. L'Estonie a obtenu le meilleur score du classement, loin devant tous les autres pays, tandis que la Lituanie a enregistré une augmentation de 123,97 % de sa capitalisation totale depuis 2021. La Lettonie est le pays qui a connu la croissance la plus rapide en termes d'intensité sur la période de cinq ans.

Ensemble, la Pologne, l'Estonie, la Lituanie et la République tchèque représentent désormais près de 78 % de la valeur technologique totale de la région. La Croatie a enregistré la plus forte croissance à long terme en pourcentage, la valeur de l'écosystème ayant augmenté de 170,7 % depuis 2021, tandis que la Bulgarie a presque doublé sa capitalisation boursière sur la même période.

La deep tech et l'innovation liée à la défense remodèlent l'écosystème

Si le commerce électronique et les plateformes de marché restent la catégorie présentant la valeur la plus importante de la région, avec plus de 36 % de la capitalisation totale, le rapport identifie un changement structurel majeur en faveur de la deep tech, de la technologie spatiale, de la technologie de la santé et de l'innovation à double usage.

L'autre catégorie (qui comprend les entreprises de deep tech et de technologie spatiale) a enregistré la plus forte croissance en glissement annuel de tout le classement, avec un bond de 87,59 %. Les nouveaux entrants à forte valeur ajoutée, tels qu'EnduroSat et Creotech Instruments, reflètent l'intérêt croissant des investisseurs pour les entreprises actives dans les domaines de la défense, de la logistique, de l'infrastructure et de la résilience stratégique.

« La composition du classement évolue également. Le commerce électronique, le SaaS et la fintech restent l'épine dorsale de l'économie numérique des pays d'Europe centrale et orientale, mais la liste indique désormais une base technologique plus large et plus stratégique : la robotique, l'espace et l'observation de la Terre, la cybersécurité, les logiciels natifs de l'IA, la santé numérique, le cloud souverain et d'autres activités axées sur l'infrastructure. Ce changement montre que l'Europe centrale et orientale ne se contente plus des plateformes de consommation et des entreprises de logiciels à grande échelle, et qu'elle se tourne vers des technologies directement liées à la productivité, à la sécurité, à la résilience et à la souveraineté numérique de l'Europe, a déclaré Wojciech Świercz, associé chez Arthur D. Little.

Les sorties record de capital-risque confirment la maturité de l'écosystème

Le rapport fait également état de niveaux records de sorties financées par du capital-risque dans toute la région. Après 82 sorties en 2024 (le nombre le plus élevé jamais enregistré), l'écosystème a poursuivi sur sa lancée avec 81 sorties en 2025.

Il s'agit d'une augmentation spectaculaire par rapport aux 31 sorties de 2015, confirmant que l'Europe centrale et orientale n'est plus le marché émergent de startups que nous connaissions, mais est dévenu un écosystème mature capable de produire un pipeline cohérent d'entreprises prêtes à l'acquisition et à l'introduction en bourse.

Les investissements en capital-risque dans la région ont atteint 2,71 milliards d'euros en 2025. Toutefois, le rapport note que ce chiffre inclut environ 730 millions d'euros de cycles de financement levés par des entreprises qui avaient déjà déplacé leur siège social en dehors de la région. Ces cycles exclus comprenaient des transactions majeures impliquant ElevenLabs, ICEYE, Tachyum et MaintainX.

Le dilemme de la relocalisation : Près de la moitié de la valeur des pays d'Europe centrale et orientale a quitté la région

L'une des principales conclusions du rapport concerne la délocalisation croissante des entreprises technologiques les plus performantes de la région vers les États-Unis et le Royaume-Uni.

Selon les données citées dans le rapport, 48 % des entreprises d'Europe centrale et orientale ont transféré leur siège social à l'étranger, principalement pour accéder à des réserves plus importantes de capital de développement. Les États-Unis attirent 56 % des entreprises délocalisées, tandis que le Royaume-Uni représente à lui seul près d'un quart de toutes les délocalisations. Le rapport avertit que cette tendance représente un défi stratégique plus large pour la compétitivité de l'Europe.

« L'Europe se réduit de plus en plus à un vivier de recherche et de développement hautement qualifié pour le secteur technologique américain. Les idées y sont incubées et les produits y sont fabriqués, mais les entreprises sont finalement financées, mises à l'échelle et souvent rachetées par des capitaux américains », a déclaré Piotr Mieczkowski, Directeur général de la Digital Poland Foundation.

L'Ukraine illustre de manière particulièrement frappante cette dynamique. Si le nombre d'entreprises ukrainiennes officiellement incluses dans le classement a fortement diminué depuis 2021, nombre d'entre elles continuent de maintenir des activités d'ingénierie et de R&D en Ukraine, même si elles ont transféré leur siège social à l'étranger pour obtenir des financements internationaux et assurer la continuité de leurs activités.

Une nouvelle génération de champions des pays d'Europe centrale et orientale émerge

Le rapport révèle également une accélération du changement de génération au sein de l'écosystème régional. Les entreprises fondées entre 2017 et 2021 ont enregistré la plus forte croissance de valorisation de toutes les cohortes, augmentant leur valeur collective de 189,09 % depuis la première édition du classement.

Dans le même temps, un noyau de 49 entreprises est resté dans le Top 100 tout au long des cinq éditions du rapport, démontrant la stabilité et la résilience croissantes des principaux acteurs technologiques de la région.

« L'innovation est aujourd'hui le fondement de la compétitivité, de la résilience et de la souveraineté technologique de la Pologne et de l'Europe. C'est pourquoi BGK s'engage activement dans la construction de l'écosystème de financement de l'innovation par le biais de l'initiative Innovate Poland, y compris le fonds Future Tech Poland, ainsi que par le biais du fonds d'investissement BGK Vinci. Nous investissons également directement dans des fonds soutenant des infrastructures technologiques modernes. Le rapport Digital Champions CEE 2026 démontre que notre région possède le talent, l'ambition et la force entrepreneuriale qui, avec un soutien adéquat, peuvent se traduire par la croissance de futurs leaders technologiques européens et mondiaux », a déclaré Jarosław Dąbrowski, membre du conseil d'administration de la Bank Gospodarstwa Krajowego.

À propos du rapport

Digital Champions CEE 2026 est la cinquième édition du classement annuel des 100 entreprises technologiques les plus importantes d'Europe centrale et orientale. Le rapport a été présenté pour la première fois au public lors de la conférence Private Equity Insights Poland & CEE 2026 à Varsovie. Le rapport concerne les entreprises cotées en bourse et les entreprises privées dans l'ensemble de la région des pays d'Europe centrale et orientale, y compris les États baltes et les pays non membres de l'UE tels que la Serbie et l'Albanie, tout en excluant la Russie, la Biélorussie et l'Autriche. Le rapport s'appuie sur des données provenant des principales plateformes de suivi des transactions telles que CB Insights, Crunchbase, Dealroom, PitchBook, Tracxn, PitchBook et Preqin, et est le résultat d'une collaboration avec des fonds de capital-risque/capital-investissement et des associations sélectionnés dans la région des pays de l'Europe centrale et orientale. Le rapport peut être téléchargé gratuitement sur le site de la fondation Digital Poland. Arthur D. Little et la banque polonaise Gospodarstwa Krajowego en sont les partenaires stratégiques, tandis que avec le soutien de Baker McKenzie, MCI Capital et PFR Ventures.

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