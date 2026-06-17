Digital Champions CEE 2026: Celková hodnota se blíží 128 miliardám dolarů; region proměňují deeptech firmy a přesuny sídel společností
News provided byThe Digital Poland Foundation
Jun 17, 2026, 03:00 ET
VARŠAVA, 17. června 2026 /PRNewswire/ -- Nadace Digital Poland zveřejnila páté vydání zprávy Digital Champions CEE 2026. Žebříček 100 nejhodnotnějších technologických společností ve střední a východní Evropě ukazuje, že jejich souhrnná tržní kapitalizace dosahuje 127,9 miliardy USD, což představuje výrazný meziroční nárůst o 9,36 %. Tento údaj ale zachycuje jen část skutečného obrazu: kdyby v žebříčku zůstaly všechny společnosti, které mezitím přesunuly své sídlo mimo region nebo byly převzaty, celková hodnota by pravděpodobně přesáhla 170 miliard USD. Páté vydání zprávy mapuje nejen to, jak region rostl, ale také to, kam se přesunula jeho nejcennější aktiva – a proč.
100 nejhodnotnějších technologických firem v hodnotě 127,9 miliardy USD – ve skutečnosti je to ale více než 170 miliard USD
Na konci roku 2025 dosáhlo 100 největších technologických společností ve střední a východní Evropě celkové tržní kapitalizace 127,9 miliardy USD, čímž se region opět přiblížil svému maximu z roku 2021 a potvrdila se přetrvávající odolnost regionální digitální ekonomiky. Největší růst zaznamenali největší hráči v regionu - takzvaní „digitální fénixové" s hodnotou nad 1 miliardu USD - jejichž celková hodnota se meziročně zvýšila o 14,58 % na 101,05 miliardy USD.
Zpráva však zdůrazňuje, že oficiální údaje značně podhodnocují skutečný objem hodnoty, kterou v regionu vytvářejí inovátoři. Mnoho předních firem pocházejících z regionu střední a východní Evropy - například ElevenLabs, Grammarly, ICEYE, Rimac a Avast - přesunulo svá sídla do Spojených států nebo Spojeného království, aby získaly přístup ke kapitálu, nebo byly převzaty nadnárodními společnostmi, což je z žebříčku vyřadilo. Podle autorů zprávy, pokud by tyto vyspělé společnosti stále splňovaly geografická kritéria indexu, celková hodnota 100 nejhodnotnějších technologických společností z regionu střední a východní Evropy by již přesáhla 170 miliard USD.
„Když byl vyhlášen první ročník žebříčku Digital Champions CEE, byl tento region označován za ‚digitálního fénixe' – symbol ambiciózní transformace, která vzešla z postkomunistických ekonomik. Po pěti vydáních zůstává směr vývoje pozitivní, ale celý příběh se proměňuje. V prostředí sílících globálních tlaků přešly společnosti ve střední a východní Evropě od rychlé expanze k disciplinovanějšímu a odolnějšímu růstu. Tato vyspělost zostřila strategické zaměření: mnoha organizacím otevřela nové možnosti pro expanzi a inovace, jiným přinesla zvýšený konkurenční tlak a složitější a nepředvídatelnější provozní prostředí," řekl Radzym Wójcik, counsel společnosti Baker McKenzie.
Polsko vede v absolutní hodnotě, Pobaltí v přepočtu na obyvatele
Polsko zůstává největším technologickým ekosystémem v regionu v absolutním vyjádření, na který připadá 47,39 miliardy USD, tj. 37,05 % celkové hodnoty regionu, a v žebříčku Top 100 se nachází 42 společností. Je to také jediný trh, který vykazuje sílu na všech úrovních vyspělosti společností, od rozvíjejících se scaleupů až po multimiliardové šampiony.
Pobaltské státy však region nadále překonávají v kapitalizaci technologických firem v přepočtu na obyvatele. Nejvýše se v tomto srovnání umístilo Estonsko, které výrazně předstihlo všechny ostatní země, zatímco Litva zaznamenala od roku 2021 nárůst celkové kapitalizace o 123,97 %. Lotyšsko vykázalo v pětiletém období nejrychlejší růst tohoto ukazatele.
Polsko, Estonsko, Litva a Česko nyní společně představují téměř 78 % celkové hodnoty technologického sektoru v regionu. Dlouhodobě nejsilnějšího růstu v procentním vyjádření dosáhlo Chorvatsko, kde se hodnota ekosystému od roku 2021 zvýšila o 170,7 %, zatímco Bulharsko za stejné období téměř zdvojnásobilo svou tržní kapitalizaci.
Deeptech a inovace v oblasti obrany mění ekosystém
Zatímco e-commerce a tržní platformy zůstávají kategorií s nejvyšší hodnotou v regionu a tvoří více než 36 % celkové kapitalizace, zpráva poukazuje na výrazný strukturální posun směrem k deeptech, vesmírným technologiím, zdravotnickým technologiím a inovacím dvojího užití.
Kategorie „ostatní", do níž spadají mimo jiné deeptech a vesmírné technologické společnosti, zaznamenala nejsilnější meziroční nárůst v celém žebříčku, a to o 87,59 %. Mezi nové vysoce hodnotné společnosti v žebříčku patří například EnduroSat a Creotech Instruments, které odrážejí rostoucí zájem investorů o společnosti zaměřené na oblast obrany, logistiky, infrastruktury a strategické odolnosti.
„Složení žebříčku se také vyvíjí. E-commerce, SaaS a fintech zůstávají páteří digitální ekonomiky střední a východní Evropy, ale současné složení žebříčku ukazuje širší a strategičtější technologickou základnu: robotika, pozorování vesmíru a Země, kybernetická bezpečnost, software s umělou inteligencí, digitální zdraví, suverénní cloudová řešení a další podniky zaměřené na infrastrukturu. Tento posun ukazuje, že střední a východní Evropa se přesouvá od spotřebitelských platforem a softwarových scaleupů k technologiím přímo spojeným s produktivitou, bezpečností, odolností a digitální suverenitou Evropy," uvedl Wojciech Świercz, partner společnosti Arthur D. Little.
Rekordní počet exitů potvrzuje vyspělost ekosystému
Zpráva rovněž uvádí rekordní počet exitů firem financovaných rizikovým kapitálem v celém regionu. Po 82 exitech v roce 2024, což je nejvyšší počet, jaký byl kdy zaznamenán, si ekosystém udržel dynamiku i s 81 exity v roce 2025.
To představuje dramatický nárůst oproti pouhým 31 exitům v roce 2015 a potvrzuje, že střední a východní Evropa se z rozvíjejícího se trhu startupů vyvinula ve vyspělý ekosystém, který dokáže soustavně generovat firmy připravené k akvizici nebo vstupu na burzu.
Investice rizikového kapitálu v celém regionu dosáhly v roce 2025 výše 2,71 miliardy EUR. Zpráva však uvádí, že tento údaj zahrnuje přibližně 730 milionů EUR z investičních kol společností, které již přesunuly své sídlo mimo region. Mezi tato nezapočtená kola patřily významné transakce společností ElevenLabs, ICEYE, Tachyum a MaintainX.
Dilema přesunu sídel: téměř polovina hodnoty CEE opustila region
Jeden z hlavních závěrů zprávy se týká rostoucího přesunu nejúspěšnějších technologických společností v regionu do Spojených států a Spojeného království.
Podle údajů uvedených ve zprávě přesunulo své sídlo do zahraničí 48 % sledovaných firem ze střední a východní Evropy, především kvůli přístupu k větším zdrojům růstového kapitálu. Do Spojených států směřuje 56 % relokujících se společností, zatímco na samotnou Velkou Británii připadá téměř čtvrtina všech relokací. Zpráva varuje, že tento trend představuje širší strategickou výzvu pro konkurenceschopnost Evropy.
„Evropa se stále více stává vysoce kvalifikovanou výzkumnou a vývojovou základnou pro americký technologický sektor. Nápady se inkubují na místě, produkty vznikají na místě, ale firmy jsou nakonec financovány, dále rozvíjeny a často i získávány americkým kapitálem," řekl Piotr Mieczkowski, výkonný ředitel nadace Digital Poland.
Ukrajina představuje nejpalčivější příklad této dynamiky. Zatímco počet ukrajinských společností formálně zařazených do žebříčku od roku 2021 prudce klesl, mnoho z nich nadále ponechává na Ukrajině své inženýrské kapacity a výzkum a vývoj, přestože přesunuly sídlo společnosti do zahraničí, aby si zajistily mezinárodní financování a kontinuitu podnikání.
Vzniká nová generace šampionů střední a východní Evropy
Zpráva zároveň ukazuje, že v regionálním ekosystému nastupuje nová generace technologických lídrů. Společnosti založené v letech 2017 až 2021 zaznamenaly ze všech skupin společností podle roku založení nejrychlejší růst ocenění a od prvního vydání žebříčku zvýšily své ocenění o 189,09 %.
Skupina 49 klíčových společností se zároveň udržela v první stovce ve všech pěti vydáních zprávy, což svědčí o rostoucí stabilitě a odolnosti předních technologických hráčů v regionu.
„Inovace jsou dnes pro Polsko a Evropu základem konkurenceschopnosti, odolnosti a technologické suverenity. Proto se BGK aktivně zapojuje do budování ekosystému financování inovací prostřednictvím iniciativy Innovate Poland, včetně fondu Future Tech Poland, a také prostřednictvím investičního fondu BGK Vinci. Investujeme také přímo do fondů podporujících moderní technologickou infrastrukturu. Zpráva Digital Champions CEE 2026 dokazuje, že náš region disponuje talentem, ambicemi a podnikatelskou silou, které mohou při správné podpoře vést k růstu budoucích evropských i globálních technologických lídrů," řekl Jarosław Dąbrowski, člen představenstva Bank Gospodarstwa Krajowego.
O zprávě
Digital Champions CEE 2026 je pátým ročníkem žebříčku 100 nejhodnotnějších technologických společností ve střední a východní Evropě. Zpráva byla poprvé představena veřejnosti na konferenci Private Equity Insights Poland & CEE 2026 ve Varšavě. Zpráva zahrnuje jak veřejně obchodované, tak soukromé společnosti v širším regionu střední a východní Evropy, včetně pobaltských států a zemí mimo EU, jako je Srbsko a Albánie, přičemž nezahrnuje Rusko, Bělorusko a Rakousko. Zpráva vychází z údajů předních platforem pro sledování transakcí, jako jsou CB Insights, Crunchbase, Dealroom, PitchBook, Tracxn a Preqin, a je výsledkem spolupráce s vybranými VC/PE fondy a sdruženími v regionu střední a východní Evropy. Zpráva je k dispozici ke stažení zdarma na webových stránkách nadace Digital Poland. Strategickými partnery zprávy jsou Arthur D. Little a polská Bank Gospodarstwa Krajowego, partnery pak Baker McKenzie, MCI Capital a PFR Ventures.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2993269/Digital_Champions_CEE_Ranking.jpg
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Kontakt pro média:
Piotr Mieczkowski
Generální ředitel
Nadace Digital Poland
[email protected]
+48 605 132 645
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