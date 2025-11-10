DigitalRoute met fin au « Drame de la monétisation de l'utilisation » avec une annonce majeure le 11 novembre

Les charges de travail d'IA font évoluer l'utilisation et les coûts plus rapidement que les revenus, tandis que les systèmes de monétisation traditionnels conçus pour la prévisibilité du directeur financier ne peuvent pas répondre aux questions fondamentales : Qui utilise quoi, quand, où, comment et selon quel niveau d'abonnement ?

Le monde des affaires est en train de passer de la monétisation de première génération - abonnements fixes, modèle de tarification axé sur les besoins des CFO, modèles statiques conçus pour Wall Street - à ce que DigitalRoute appelle « l'ère de la monétisation vivante », où les entreprises doivent monétiser de manière dynamique sur la base de l'utilisation réelle et de la valeur fournie.

« La plupart des leaders du SaaS reconnaissent qu'un modèle hybride mêlant licences et utilisation est l'avenir. Mais il n'est pas facile de passer d'un modèle purement basé sur les licences à un modèle mixte. L'approche est à la fois stratégique et technique, et une mauvaise gestion risque de décevoir les clients. Pour réussir, il faut connaître parfaitement ses utilisateurs, disposer de la bonne infrastructure technologique et adopter une stratégie soigneusement pensée pour la tarification à l'usage », a déclaré Rob Litterst, cofondateur et PDG de PricingSaaS.

Les infrastructures de première génération ne peuvent pas gérer la vitesse, le volume et la complexité des données d'utilisation modernes. La plupart des entreprises ne disposent pas d'un suivi et d'un contrôle de l'utilisation en temps réel, éléments essentiels pour la monétisation de l'IA où la tarification statique ne fonctionne plus.

DigitalRoute a été fondée lorsque les services de données ont bouleversé les modèles de téléphonie et de messagerie de l'industrie des télécommunications, obligeant les opérateurs à maîtriser les données d'utilisation à une échelle sans précédent. Aujourd'hui, l'entreprise est au service des entreprises dans les domaines du SaaS, de l'IA, de l'infrastructure cloud, de la mobilité, des médias et du divertissement.

« Il y a vingt-cinq ans, les télécommunications étaient confrontées à cette même crise. La voix et la messagerie étaient simples et rentables, mais les données ont tout transformé. La complexité est montée en flèche, les systèmes de facturation se sont fissurés et ceux qui n'ont pas su s'adapter ont disparu. Nous avons déjà résolu ce problème. Maintenant, l'IA impose le même défi à toutes les entreprises numériques — la même crise, mais à une échelle d'une rapidité inédite. La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt, mais si votre modèle d'entreprise est encore en vie à l'ère de la monétisation vivante. Le 11 novembre, nous montrerons à quoi ressemble la survie », a déclaré Andreas Zartmann, PDG de DigitalRoute.

Cette annonce dévoilera les fondements de l'ère de la monétisation vivante : une nouvelle approche de l'infrastructure de monétisation de l'utilisation conçue pour une complexité à l'échelle de l'IA et des opérations en temps réel.

Les médias, analystes et leaders du secteur sont invités à participer à DigitalRoute le 11 novembre.

À propos de DigitalRoute

Leader des plateformes intelligentes de données d'usage, DigitalRoute aide les entreprises à accélérer leur transition vers la monétisation à l'usage. Adoptée par plus de 400 entreprises à l'international, notre plateforme intelligente basée sur l'IA permet aux organisations de créer et d'activer de nouvelles opportunités de revenus, d'accélérer l'innovation et d'opérer en toute confiance dans l'ère de la monétisation vivante. Certifié ISO et SOC, sécurisé au niveau entreprise et plus de 25 ans de fiabilité conforme aux standards télécom, DigitalRoute assure une confiance totale pour les traitements des données critiques. Pour plus d'informations, consultez le site www.digitalroute.com.

