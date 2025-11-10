DigitalRoute beëindigt het "gebruiksmonetisatiedrama" met een belangrijke aankondiging op 11 november

AI-workloads zorgen ervoor dat het gebruik en de kosten sneller stijgen dan de inkomsten, terwijl verouderde systemen voor het genereren van inkomsten, die zijn ontworpen met het oog op voorspelbaarheid voor de CFO, geen antwoord kunnen geven op fundamentele vragen: Wie gebruikt wat, wanneer, waar, hoe en onder welke abonnementsdrempel?

De bedrijfswereld verschuift van de eerste generatie monetisatie - vaste abonnementen, CFO-gerichte prijzen, statische modellen gebouwd voor Wall Street - naar wat DigitalRoute het "Living Monetization Era" noemt, waarin bedrijven dynamisch geld moeten verdienen op basis van het werkelijke gebruik en de geleverde waarde.

"De meeste SaaS leiders erkennen dat een hybride model van licenties en gebruik de toekomst is. Maar die verschuiving van pure licenties naar een gemengd model is niet eenvoudig. Het is strategisch complex, technisch veeleisend en als het slecht wordt aangepakt, kan het klanten van zich vervreemden. Succes vereist een goed begrip van je gebruikers, de juiste technische infrastructuur en een doordachte aanpak voor het toepassen van op gebruik gebaseerde prijzen," zegt Rob Litterst, medeoprichter en CEO van PricingSaaS.

Infrastructuren van de eerste generatie kunnen de snelheid, het volume en de complexiteit van moderne gebruiksgegevens niet aan. De meeste bedrijven beschikken niet over realtime gebruikstracking en -controle, wat cruciaal is voor het genereren van inkomsten met AI, waarbij statische prijsstelling niet langer werkt.

DigitalRoute werd opgericht toen datadiensten de spraak- en berichtmodellen van de telecomsector ontwrichtten, waardoor providers gedwongen werden om gebruiksgegevens op ongekende schaal te beheersen. Nu bedient het bedrijf ondernemingen op het gebied van SaaS, AI, cloudinfrastructuur, mobiliteit, media en entertainment.

"Het is juist deze crisis waar vijfentwintig jaar geleden telecombedrijven mee werden geconfronteerd. Spraak en berichtgeving waren eenvoudig en winstgevend, totdat data alles veranderde. De complexiteit rees de pan uit, facturatiesystemen kraakten en degenen die zich niet konden aanpassen, verdwenen. Dat hebben we al eens opgelost. Nu doet AI hetzelfde met elk digitaal bedrijf - dezelfde crisis, maar met een biljoen keer de snelheid. De vraag is niet of je er klaar voor bent, maar of je bedrijfsmodel nog leeft in het tijdperk van Living Monetization. Op 11 november laten we zien hoe overleven eruitziet," zegt Andreas Zartmann, CEO van DigitalRoute.

De aankondiging van 11 november zal de basis onthullen van de Living Monetization Era - een nieuwe benadering van de infrastructuur voor gebruiksmonetisatie die is ontworpen voor complexiteit op AI-schaal en realtime operaties.

Over DigitalRoute

DigitalRoute biedt het nummer 1 intelligente gebruiksdataplatform voor bedrijven die vooroplopen in de overstap naar op gebruik gebaseerde inkomstenmodellen. Ons AI-platform wordt vertrouwd door meer dan 400 ondernemingen wereldwijd en stelt organisaties in staat om nieuwe inkomstenstromen aan te boren, innovatie te versnellen en met vertrouwen te opereren in het tijdperk van Living Monetization. Met ISO- en SOC-certificeringen, beveiliging op bedrijfsniveau en meer dan 25 jaar betrouwbaarheid op telecomniveau, biedt DigitalRoute bewezen vertrouwen voor bedrijfskritische gebruiksverwerking. Ga voor meer informatie naar www.digitalroute.com.

