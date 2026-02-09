DLG lance LuxuryIQ MCP : La première couche d'intégration de données d'IA du secteur du luxe

GENEVE, 9 février 2026 /PRNewswire/ -- DLG (Digital Luxury Group) annonce aujourd'hui LuxuryIQ MCP , la première intégration MCP (Model Context Protocol) conçue spécifiquement pour l'industrie du luxe.

L'intégration permet aux dirigeants du secteur du luxe d'accéder en langage naturel à 1,4 milliard de points de données - des renseignements exclusifs et publics qui s'appuient sur deux décennies d'expertise de DLG. Elle se connecte directement à ChatGPT, Claude, Copilot et Gemini Enterprise. Le résultat : l'analyse stratégique, qui prenait auparavant des semaines, prend désormais quelques minutes et s'appuie sur des données vérifiées, et non sur des suppositions de l'IA.

Lever les obstacles à l'adoption de l'IA

Le secteur de la veille stratégique, qui pèse 38 milliards de dollars, a largement négligé les besoins spécifiques du secteur du luxe. La récente étude de DLG State of AI in Luxury (État de l'IA dans le secteur du luxe), menée auprès de plus de 250 dirigeants du secteur du luxe, a révélé que si 71 % d'entre eux reconnaissent que l'adoption de l'IA ne peut plus attendre, 38 % rappellent que la fragmentation des données constitue le principal obstacle, 32 % soulignant le manque de talents spécifiques à l'IA. LuxuryIQ MCP veut surmonter ces obstacles en rendant accessibles des informations fiables sur le marché par le biais d'une simple conversation.

Fonctionnement

Model Context Protocol (MCP) est une norme ouverte permettant aux assistants d'IA de se connecter en toute sécurité à des sources de données externes. LuxuryIQ MCP connecte les bases de données propriétaires de DLG (performance des réseaux sociaux, activité publicitaire, demande de recherche, prix au détail et sur le marché secondaire (marché gris, biens d'occasion) et veille concurrentielle) directement aux outils d'IA déjà utilisés par les équipes, éliminant ainsi le risque d'hallucination de l'IA générique.

La plateforme surveille plus de 185 marques de luxe dans les domaines de l'horlogerie, de la joaillerie, de la mode et de la beauté sur 64 marchés.

« Les marques de luxe qui seront les premières à se doter d'une veille alimentée par l'IA auront un temps d'avance sur leurs concurrents qui attendent encore les rapports d'analystes pendant des jours », déclare Pablo Mauron, Directeur associé chez DLG. « LuxuryIQ MCP rend cet avantage accessible dès aujourd'hui ».

LuxuryIQ MCP est hébergé sur une infrastructure Ogment et sera déployé aux entreprises clientes de DLG dès le premier trimestre 2026.

À propos de DLG

La société privée DLG (Digital Luxury Group) associe deux décennies d'expertise dans le domaine du luxe à 1,4 milliard de points de données exclusifs, qui constituent la base de sa plateforme LuxuryIQ. La société est au service de plus de 80 entreprises clientes depuis Genève, Shanghai et New York.

