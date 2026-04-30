DORCO adopte un modèle direct-to-market en France et renforce sa collaboration avec la distribution et les partenaires MDD en Europe

Une présence locale directe permet des décisions plus rapides, un développement produit plus flexible et une coopération renforcée avec les distributeurs et partenaires MDD

SÉOUL, Corée du Sud, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- DORCO, premier fabricant sud-coréen de rasoirs, a annoncé aujourd'hui la création de DORCO FRANCE. Avec cette nouvelle entité, aux côtés de DORCO EUROPE basé en Allemagne et de ses activités existantes au Royaume-Uni via DORCO UK, DORCO dispose désormais de trois entités commerciales en Europe.

Cette évolution marque l'adoption d'un modèle opérationnel direct-to-market en France. L'entreprise entend ainsi renforcer sa collaboration directe avec les enseignes de distribution, les centrales d'achat et les partenaires en marque de distributeur (MDD), tout en favorisant une approche plus locale et plus réactive sur l'un des marchés européens les plus matures et exigeants en matière de qualité.

En collaborant directement avec ses partenaires commerciaux, sans intermédiaires, DORCO souhaite raccourcir les cycles de décision, accélérer le développement des gammes, améliorer la coordination de l'approvisionnement et accroître la flexibilité dans la personnalisation des produits afin de mieux répondre aux attentes des distributeurs et des consommateurs français.

« La France représente un marché dynamique et exigeant pour les marques de distributeur, où la proximité entre distributeurs et fabricants devient un facteur clé de succès », a déclaré Kim, Directeur Général de DORCO FRANCE. « En renforçant notre présence locale directe, nous souhaitons travailler encore plus étroitement avec les enseignes et co-développer des solutions mieux alignées sur l'évolution des attentes des consommateurs et du marché. »

La compétitivité de DORCO repose sur ses capacités industrielles mondiales et sur la performance reconnue de ses produits. L'entreprise fournit des produits de rasage à plus de 250 partenaires dans 125 pays, dont 35 des 50 plus grands distributeurs mondiaux, démontrant ainsi son envergure et sa fiabilité en tant que partenaire industriel du commerce international.

Cette solide présence mondiale est également renforcée par des distinctions indépendantes. Son rasoir phare SLEEK a remporté à la fois l'iF Design Award 2026 et le GOOD DESIGN Award 2025. Son design fonctionnel primé, soutenu par une fabrication intégrée, permet aux produits de marque de distributeur de se démarquer en rayon tout en conservant une efficacité industrielle à grande échelle.

Fondée en 1955, DORCO bénéficie de plus de 70 ans d'expertise dans la fabrication de lames. L'entreprise accompagne ses partenaires de la distribution grâce à des standards de qualité constants et à sa capacité d'adaptation aux besoins spécifiques des marchés régionaux, tant en marque de distributeur qu'en marque nationale.

Dans le cadre de ce renforcement local, DORCO participera au PLMA 2026, marquant sa première participation conduite par ses nouvelles entités commerciales européennes. L'événement, qui se tiendra les 18 et 19 mai à Amsterdam (stand 10E25), offrira aux enseignes et partenaires l'opportunité d'échanger directement avec DORCO sur de potentielles collaborations en marque de distributeur.

À propos de DORCO

Fondée en 1955, DORCO développe et fabrique des produits de rasage destinés aux marchés mondiaux. Fidèle à sa mission de faire progresser la technologie du rasage, DORCO poursuit le développement constant de son offre produits. Sa large gamme de rasoirs associe innovation de pointe en matière de lames et design ergonomique, offrant une expérience de rasage haute performance alliant douceur et confort. Selon les données d'Euromonitor International, l'entreprise est reconnue comme la marque coréenne de rasoirs et de lames pour hommes la plus vendue au monde. Axée sur la qualité, le savoir-faire et la durabilité, DORCO sert des clients dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus : www.dorcofrance.com

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